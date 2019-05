Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László nemcsak a kézbesítőt, hanem a segítségére siető férfit is megütötte. ","shortLead":"László nemcsak a kézbesítőt, hanem a segítségére siető férfit is megütötte. ","id":"20190516_postas_tamadas_pesterzsebet_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18739e2-795a-4265-a12f-b0e94ca09261","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_postas_tamadas_pesterzsebet_nyugdij","timestamp":"2019. május. 16. 21:01","title":"Nem kapta meg nagymamája nyugdíját, rátámadt a postásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi rosszul lett a peronon, nem sikerült újraéleszteni. ","shortLead":"Egy férfi rosszul lett a peronon, nem sikerült újraéleszteni. ","id":"20190516_holttest_nyugati_teri_metromegallo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b111d3ec-2075-499b-9c04-26169b3fecbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_holttest_nyugati_teri_metromegallo","timestamp":"2019. május. 16. 10:31","title":"Meghalt egy ember a Nyugati pályaudvar aluljárójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott 1-1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban győzte le Belgiumot az írországi U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.","shortLead":"A magyar válogatott 1-1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban győzte le Belgiumot az írországi U17-es...","id":"20190516_U17_labdarugas_magyar_korosztalyos_valogatott_vilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f8796a-fddc-428f-959c-c2aff46c5559","keywords":null,"link":"/sport/20190516_U17_labdarugas_magyar_korosztalyos_valogatott_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. május. 16. 17:03","title":"Kijutott a vb-re a magyar U17-es válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d4eec5-40d0-4e62-954e-54a8d6ed1b05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További fél évig próbál tárgyalni az amerikai elnök az európai autókra kivetett vámokról.","shortLead":"További fél évig próbál tárgyalni az amerikai elnök az európai autókra kivetett vámokról.","id":"20190517_Trump_vamhaboru_auto_EU_USA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d4eec5-40d0-4e62-954e-54a8d6ed1b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a078e4-60de-4fdd-a046-0c3c84fa4b49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Trump_vamhaboru_auto_EU_USA","timestamp":"2019. május. 17. 16:48","title":"Trump elhalasztotta a vámháborút Európával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma formálisan is megtiltotta amerikai termékek eladását a Huawei-nek. ","shortLead":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma formálisan is megtiltotta amerikai termékek eladását a Huawei-nek. ","id":"20190517_Huawei_tovabb_szigorit_az_USA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaaf17b-29fd-4439-bbcb-427dcd44d710","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_Huawei_tovabb_szigorit_az_USA","timestamp":"2019. május. 17. 06:37","title":"Huawei: tovább szigorít az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7bd657-387d-46f2-a53f-f179ff48f7f2","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Előbb a szavak feletti harcot nyerte meg az amerikai abortuszellenes mozgalom, és most az így szerzett fegyverrel döntenék el végleg a jogi harcot is a saját javukra. Arra is van válaszuk, ha tudatlannak bizonyulnak, ilyenkor Isten nevét említik. Ami az Egyesült Államokban zajlik, az egy olyan kultúrharc, amely az egész világra kihatással van. És amelyben nemcsak a női test felett akarnak uralkodni, de a nők véleményét is semmibe veszik.","shortLead":"Előbb a szavak feletti harcot nyerte meg az amerikai abortuszellenes mozgalom, és most az így szerzett fegyverrel...","id":"20190517_abortusz_alabama_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e7bd657-387d-46f2-a53f-f179ff48f7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8abde95-83d2-46c5-80bd-6787fe82688b","keywords":null,"link":"/elet/20190517_abortusz_alabama_usa","timestamp":"2019. május. 17. 06:31","title":"A szavakat és az érveket is megerőszakolják az abortusz tilalmáért küzdő politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8767160-4120-44a9-9768-9bc39aa9973f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rejtélyes kéziratról hitték már azt, hogy kódolva van, vagy hogy valamilyen egzotikus nyelven írták, de eddig mindenkinek beletört a bicskája. Most végre kiderült, hogy milyen nyelven írták. ","shortLead":"A rejtélyes kéziratról hitték már azt, hogy kódolva van, vagy hogy valamilyen egzotikus nyelven írták, de eddig...","id":"20190516_Megfejtettek_az_eddig_erthetetlen_Voynichkezirat_rejtelyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8767160-4120-44a9-9768-9bc39aa9973f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321d91e0-4e8f-4e17-b538-7489a859f44d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_Megfejtettek_az_eddig_erthetetlen_Voynichkezirat_rejtelyet","timestamp":"2019. május. 16. 11:31","title":"Megfejtették az eddig érthetetlen Voynich-kézirat rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca87b6e-d5ba-4aec-97e9-c13a013e4073","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai Uniót – állítja a Lengyel Filmnapokon bemutatott Éter című film lengyel rendezője, Krzysztof Zanussi.","shortLead":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai...","id":"20190516_Krzysztof_Zanussi_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca87b6e-d5ba-4aec-97e9-c13a013e4073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa283d3-6d7f-4230-bc40-188db35d5de4","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Krzysztof_Zanussi_interju","timestamp":"2019. május. 16. 17:18","title":"„Ma a populizmus ördöge kísért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]