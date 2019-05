Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"051ac909-b0b2-4f53-a8db-95e533aeda82","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak tavaly száz ilyen esetet regisztráltak Európában. ","shortLead":"Csak tavaly száz ilyen esetet regisztráltak Európában. ","id":"20190520_Papokat_gazdakat_es_nagymamakat_is_buntettek_mert_segitett_a_menekulteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051ac909-b0b2-4f53-a8db-95e533aeda82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9012f6-2aa2-4ef4-8003-935086162991","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Papokat_gazdakat_es_nagymamakat_is_buntettek_mert_segitett_a_menekulteken","timestamp":"2019. május. 20. 11:09","title":"Papokat, gazdákat és nagymamákat is büntettek, mert segítettek a menekülteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d06abd0-ecf2-4274-935e-f4527ac4e82b","c_author":"","category":"elet","description":"Hétfőn kezdődött Berki Krisztián pere. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja a sztárt és további 63 vádlottat.","shortLead":"Hétfőn kezdődött Berki Krisztián pere. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett...","id":"20190521_Berki_Krisztianra_felfuggesztett_bortont_kert_az_ugyesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d06abd0-ecf2-4274-935e-f4527ac4e82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1585631-d9f7-4e94-8b7a-9025db85591a","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Berki_Krisztianra_felfuggesztett_bortont_kert_az_ugyesz","timestamp":"2019. május. 21. 08:45","title":"Berki Krisztiánra felfüggesztett börtönt kért az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c99e5a3-02f7-4dc0-9ec9-cc9a085c56fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Térdig gázoltak az árban a turisták.","shortLead":"Térdig gázoltak az árban a turisták.","id":"20190520_Elarasztotta_Velencet_a_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c99e5a3-02f7-4dc0-9ec9-cc9a085c56fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b3cc21-9b84-4e95-a6a7-fb80f74a7bee","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Elarasztotta_Velencet_a_viz","timestamp":"2019. május. 20. 10:43","title":"Elárasztotta Velencét a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tojástermelők szerint az állatvédők vagy valamilyen furcsa üzleti érdekek miatt nőhet nagyot a tojások ára.","shortLead":"A tojástermelők szerint az állatvédők vagy valamilyen furcsa üzleti érdekek miatt nőhet nagyot a tojások ára.","id":"20190521_Oriasi_tojasdragulassal_fenyegetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cbe1be-7c9a-450d-a6bb-9eb1f69177fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Oriasi_tojasdragulassal_fenyegetnek","timestamp":"2019. május. 21. 06:04","title":"Óriási tojásdrágulással fenyegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","shortLead":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","id":"20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697ee2c-36e8-4405-9ab9-cef9de79ce90","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","timestamp":"2019. május. 19. 19:44","title":"Vezetés közben telefonozott egy betegszállító sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az LMP listavezetője, Vágó Gábor szerint nem szabad olyan tagországoknak uniós pénzt adni, amelyek a saját oligarcharendszerüket építik ki úgy, hogy nincs érdemi vizsgálati lehetőség. A döntést azonban nem Brüsszel kezébe adná. EP-listavezetői interjú-sorozatunk soron következő része.","shortLead":"Az LMP listavezetője, Vágó Gábor szerint nem szabad olyan tagországoknak uniós pénzt adni, amelyek a saját...","id":"20190520_Vago_Gabor_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78da0da-54e9-4b65-9c03-b088386d3c54","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Vago_Gabor_interju","timestamp":"2019. május. 20. 14:38","title":"Vágó Gábor: \"Meg lehet állítani, hogy az EU finanszírozza az orbáni rendszer kiépítését\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734c4de5-46e9-49cf-9a94-9ca9d19f57b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi járműipari tesztpálya átadásán jutott eszébe a hasonlat. ","shortLead":"A zalaegerszegi járműipari tesztpálya átadásán jutott eszébe a hasonlat. ","id":"20190520_Orban_Viktor_nem_akarmit_reagalt_a_Strachebotranyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=734c4de5-46e9-49cf-9a94-9ca9d19f57b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b0431b-0a42-486d-80e7-19347f4f8438","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Orban_Viktor_nem_akarmit_reagalt_a_Strachebotranyra","timestamp":"2019. május. 20. 12:40","title":"Orbán Viktor a Strache-botrányról: vadászidény van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c531bc1-9bfe-4dea-bf20-66f689012512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután múlt héten egy F–16-os vadászgép csapódott egy raktárépületbe, jó néhány videó előkerült a balesetről.","shortLead":"Miután múlt héten egy F–16-os vadászgép csapódott egy raktárépületbe, jó néhány videó előkerült a balesetről.","id":"20190521_repulogep_f16_vadaszgep_lezuhant_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c531bc1-9bfe-4dea-bf20-66f689012512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d544d20b-61fa-400c-a916-7080056803d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_repulogep_f16_vadaszgep_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. május. 21. 11:03","title":"Videó: Felvette a kamera, ahogy raktárba csapódik egy F–16-os repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]