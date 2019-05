Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Békésen sétálgatott a patkány a IX. kerületi polgármesteri hivataltól egy utcára.","shortLead":"Békésen sétálgatott a patkány a IX. kerületi polgármesteri hivataltól egy utcára.","id":"20190527_Nincs_patkanyhelyzet_a_polgarmester_szerint_akinek_a_munkahelye_mellett_patkanyt_fotoztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8858ab-357e-44f2-b59b-e1b0fa12109f","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Nincs_patkanyhelyzet_a_polgarmester_szerint_akinek_a_munkahelye_mellett_patkanyt_fotoztak","timestamp":"2019. május. 27. 17:47","title":"Nincs patkányhelyzet a polgármester szerint, akinek a munkahelye mellett patkányt fotóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vizes vb-hez fogható költekezés jöhet a kézilabda-Európa-bajnokságnál.","shortLead":"A vizes vb-hez fogható költekezés jöhet a kézilabda-Európa-bajnokságnál.","id":"20190527_A_Meszaros_csalad_is_megjelent_a_kezilabdaEb_sportcsarnokainak_palyazatanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32de8f54-0328-4b7f-b33f-e1ad5b3b3661","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_A_Meszaros_csalad_is_megjelent_a_kezilabdaEb_sportcsarnokainak_palyazatanal","timestamp":"2019. május. 27. 19:12","title":"A Mészáros család is megjelent a kézilabda-Eb sportcsarnokainak pályázatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a Nemzeti Választási Iroda az eredményeket. ","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Választási Iroda az eredményeket. ","id":"20190526_Hivatalos_eredmenyek_europai_parlamenti_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa9d287-bb56-466f-8606-d88e434006f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Hivatalos_eredmenyek_europai_parlamenti_valasztasok","timestamp":"2019. május. 26. 23:02","title":"Hivatalos: A Fidesz hozta a papírformát, minden borult az ellenzéknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte helyes döntés volt a feleségét az EP-lista élére tenni.","shortLead":"Szerinte helyes döntés volt a feleségét az EP-lista élére tenni.","id":"20190527_Gyurcsany_A_Fidesz_valojaban_vesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26411ff1-b9de-4bcf-9584-240002e10847","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Gyurcsany_A_Fidesz_valojaban_vesztes","timestamp":"2019. május. 27. 12:38","title":"Gyurcsány: A Fidesz valójában vesztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A fővárosban mától folytatódnak az ellenzéki tárgyalások, csakhogy az EP-választás után minden szereplő egészen máshogy ül a lovon, vagy éppen alatta. Ez pedig Puzsér Róbertet és Karácsony Gergelyt is érintheti. ","shortLead":"A fővárosban mától folytatódnak az ellenzéki tárgyalások, csakhogy az EP-választás után minden szereplő egészen máshogy...","id":"20190528_momentum_budapest_onkormanyzati_valasztas_puzser_jobbik_lmp_karacsony_mszp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf48f81-1a44-497a-b0cc-c00430641944","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_momentum_budapest_onkormanyzati_valasztas_puzser_jobbik_lmp_karacsony_mszp","timestamp":"2019. május. 28. 06:30","title":"Kialudta a szerénységét a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d680349c-af5e-4231-96e5-99a3eaa9db0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2015-ben dobott piacra utoljára új iPod Touchot az Apple, ám a cég szerint van akkora igény rá, hogy érdemes legyen frissebb verziót is kiadni a termékből. ","shortLead":"2015-ben dobott piacra utoljára új iPod Touchot az Apple, ám a cég szerint van akkora igény rá, hogy érdemes legyen...","id":"20190528_apple_ipod_touch_2019_zenelejatszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d680349c-af5e-4231-96e5-99a3eaa9db0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433b3956-1733-4a72-afe1-8a74563ba2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_apple_ipod_touch_2019_zenelejatszo","timestamp":"2019. május. 28. 18:03","title":"Három év után új iPod Touchot ad ki az Apple – csak kérdés, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813939e6-3270-40be-b5a8-931cb1df6bdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Teljesen fehér bundájú óriáspandát sikerült lefilmezni a délnyugat-kínai Volong Nemzeti Parkban egy kitelepített állatmegfigyelő kamerával.","shortLead":"Teljesen fehér bundájú óriáspandát sikerült lefilmezni a délnyugat-kínai Volong Nemzeti Parkban egy kitelepített...","id":"20190527_albino_feher_panda_kina_volong_nemzeti_park_infrakamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=813939e6-3270-40be-b5a8-931cb1df6bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10b3aff-0833-44bf-ae5c-235f6a947dea","keywords":null,"link":"/elet/20190527_albino_feher_panda_kina_volong_nemzeti_park_infrakamera","timestamp":"2019. május. 27. 17:55","title":"Ilyen különleges pandát még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kancellária előtt.","shortLead":"A kancellária előtt.","id":"20190528_Fellep_a_Going_to_Ibiza_slagert_szerzo_Vengaboys_a_becsi_tuntetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dad00ec-5419-4011-b24e-571716cfdd85","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Fellep_a_Going_to_Ibiza_slagert_szerzo_Vengaboys_a_becsi_tuntetesen","timestamp":"2019. május. 28. 05:51","title":"Fellép a Going to Ibiza slágert szerző Vengaboys a bécsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]