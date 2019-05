Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172eebb4-0f3c-40bd-9416-61706daf38b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három hegymászó három különböző csúcsot fog megmászni. ","shortLead":"Három hegymászó három különböző csúcsot fog megmászni. ","id":"20190528_Ujabb_magyar_hegymaszok_indulnak_a_Himalajaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172eebb4-0f3c-40bd-9416-61706daf38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30116f7-0334-4930-b797-758d36039f1e","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ujabb_magyar_hegymaszok_indulnak_a_Himalajaba","timestamp":"2019. május. 28. 20:01","title":"Újabb magyar hegymászók indulnak a Himalájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú távon viszont okozhat humán egészségügyi problémákat is.","shortLead":"Hosszú távon viszont okozhat humán egészségügyi problémákat is.","id":"20190528_A_WWF_szerint_a_Duna_antibiotikumszennyezettsege_az_embert_nem_fenyegeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9025f62a-14e3-4ac2-bd82-1e46dac87d99","keywords":null,"link":"/elet/20190528_A_WWF_szerint_a_Duna_antibiotikumszennyezettsege_az_embert_nem_fenyegeti","timestamp":"2019. május. 28. 10:47","title":"A WWF szerint a Duna antibiotikum-szennyezettsége az embert nem fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyulán épít alkatrészgyárat az Airbus Helicopters.","shortLead":"Gyulán épít alkatrészgyárat az Airbus Helicopters.","id":"20190528_Bekes_megyeben_keszulnek_majd_a_jovo_helikoptereinek_alkatreszei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de751de-795a-49ff-a480-48795105c8c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Bekes_megyeben_keszulnek_majd_a_jovo_helikoptereinek_alkatreszei","timestamp":"2019. május. 28. 14:57","title":"Békés megyében készülnek majd a jövő helikoptereinek alkatrészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e678716-1791-47ea-9a8e-ab9a2ee3c27e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri.","id":"20190527_eltunt_fiu_rakosmente_szocs_benjamin_gabor_rendorseg_korozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e678716-1791-47ea-9a8e-ab9a2ee3c27e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bdd493-09eb-4321-8d95-de367508b15f","keywords":null,"link":"/elet/20190527_eltunt_fiu_rakosmente_szocs_benjamin_gabor_rendorseg_korozes","timestamp":"2019. május. 27. 17:21","title":"Eltűnt tízévest keresnek a budapesti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Véget nem érő kétezres évek. ","shortLead":"Véget nem érő kétezres évek. ","id":"20190528_Balavany_Nem_hiszem_el_mar_megint_az_a_kerdes_hogy_Gyurcsany_vagy_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282274ab-1dc6-41f3-a096-72866d115f69","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Balavany_Nem_hiszem_el_mar_megint_az_a_kerdes_hogy_Gyurcsany_vagy_Orban","timestamp":"2019. május. 28. 17:55","title":"Balavány: Nem hiszem el, már megint az a kérdés, hogy Gyurcsány vagy Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a rendes dohányzás helyett erre szokik rá/át, ugyanis az e-cigik is károsíthatják a szívet – ezt a Stanford Egyetem szív- és érrendszeri intézetének kutatói derítették ki.","shortLead":"Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a rendes dohányzás helyett...","id":"20190528_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivproblema_szivpanaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17efd2a3-9fa6-4752-99cc-5809b848756c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivproblema_szivpanaszok","timestamp":"2019. május. 28. 16:33","title":"Újabb kutatás mondta ki, hogy az e-cigik sem teljesen biztonságosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","shortLead":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","id":"20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8b43eb-a11c-4ae2-8f98-d658f1a25884","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","timestamp":"2019. május. 28. 15:05","title":"Két tonna halászhálót szedtek ki a tengerből egy görög város partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Peter Gaillard a döntést azzal indokolta, hogy az ő korában már nem lehet ennyit várni, mert meg is halhat, mire sorra kerül az otthoni listán.","shortLead":"Peter Gaillard a döntést azzal indokolta, hogy az ő korában már nem lehet ennyit várni, mert meg is halhat, mire sorra...","id":"20190528_Nem_akart_80_hetet_varni_Litvaniaba_utazott_csipoprotezisert_a_86_eves_brit_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a817597d-5a39-4095-877e-f53dba4472c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nem_akart_80_hetet_varni_Litvaniaba_utazott_csipoprotezisert_a_86_eves_brit_ferfi","timestamp":"2019. május. 28. 14:38","title":"Nem akart 80 hetet várni, Litvániába utazott csípőprotézisért a 86 éves brit férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]