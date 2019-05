Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem tudni, de azt már igen, hogy játékokból nem lesz hiány. ","shortLead":"Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem...","id":"20190530_xbox_game_pass_pc_microsoft_elofizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ec20e8-8bff-410d-8827-13bde1f8c9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_xbox_game_pass_pc_microsoft_elofizetes","timestamp":"2019. május. 30. 16:33","title":"PC-re is elhozza az Xbox újítását a Microsoft: kevés pénzért sok játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3755555a-852f-404d-ac17-beca5af55c0d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bodor Ádám író pihenni jár haza a szülőföldjére, a könyvei azonban Budapesten készülnek.\r

","shortLead":"Bodor Ádám író pihenni jár haza a szülőföldjére, a könyvei azonban Budapesten készülnek.\r

","id":"20190530_Erdelyt_foleg_azok_kepesek_ma_is_idealizalni_akik_nem_ismerik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3755555a-852f-404d-ac17-beca5af55c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bd1216-8141-4a7a-a96c-32f56eea466a","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Erdelyt_foleg_azok_kepesek_ma_is_idealizalni_akik_nem_ismerik","timestamp":"2019. május. 30. 15:35","title":"„Erdélyt főleg azok képesek ma is idealizálni, akik nem ismerik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ae9a82-1db3-4e7d-ab68-ccfaf1e6d97b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Két és fél milliárd forint osztalékot fizet a Puskás Stadion és a Városliget átépítésénél is dolgozó Magyar Építő.","shortLead":"Két és fél milliárd forint osztalékot fizet a Puskás Stadion és a Városliget átépítésénél is dolgozó Magyar Építő.","id":"20190530_Megtriplazta_a_nyereseget_a_Magyar_Epito_Zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae9a82-1db3-4e7d-ab68-ccfaf1e6d97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ae222-2e70-4383-be91-b61b4482b55d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Megtriplazta_a_nyereseget_a_Magyar_Epito_Zrt","timestamp":"2019. május. 30. 12:32","title":"Megtriplázta a nyereségét a Magyar Építő Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abb7340-5ec3-408e-b3ba-aafa192c2491","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felére zuhant az olasz kormánypárt támogatottsága az EP-választásokon. ","shortLead":"Felére zuhant az olasz kormánypárt támogatottsága az EP-választásokon. ","id":"20190530_Luigi_Di_Maio_maradt_az_olasz_Ot_Csillag_Mozgalom_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5abb7340-5ec3-408e-b3ba-aafa192c2491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef0b5e5-db06-4387-8885-4c308adcab4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Luigi_Di_Maio_maradt_az_olasz_Ot_Csillag_Mozgalom_vezetoje","timestamp":"2019. május. 30. 21:44","title":"Luigi Di Maio maradt az olasz Öt Csillag Mozgalom vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d9adcf-06e1-4935-b9a3-5086520b4d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve egyszer már visszahozták, de most egy akkorinál is fejlettebb verziót ad ki a Microsoft a legendás IntelliMouse-ból.","shortLead":"Két éve egyszer már visszahozták, de most egy akkorinál is fejlettebb verziót ad ki a Microsoft a legendás...","id":"20190531_microsoft_pro_intellimouse_eger_2019_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3d9adcf-06e1-4935-b9a3-5086520b4d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f640ae1-21e3-4d6b-8494-110ae680c357","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_microsoft_pro_intellimouse_eger_2019_vasarlas","timestamp":"2019. május. 31. 09:03","title":"Újra kapható lesz a 2000-es évek legmenőbb egere, rá is tesznek egy lapáttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemben csökkent a Paksi Atomerőmű termelése ma hajnalban, az ok egyelőre nem ismert. Az import aránya 50 százalék felett alakul a hazai villamosenergia-ellátásban.","shortLead":"Érdemben csökkent a Paksi Atomerőmű termelése ma hajnalban, az ok egyelőre nem ismert. Az import aránya 50 százalék...","id":"20190530_Pakson_megint_csokkent_a_termeles_a_magyar_fogyasztas_tobb_mint_felet_kell_importbol_fedezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7263c10e-05f2-434c-8d9e-8a18e73c1b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Pakson_megint_csokkent_a_termeles_a_magyar_fogyasztas_tobb_mint_felet_kell_importbol_fedezni","timestamp":"2019. május. 30. 12:37","title":"Pakson megint csökkent a termelés, a magyar fogyasztás több mint felét kell importból fedezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még mindig nem kapta meg az egy éve megítélt 739 ezer forintos kártérítést. Egy újabb végzés szerint nem is fogja, csak maximum 250 ezer forintot.","shortLead":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még...","id":"20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac922ff7-7cd0-474e-a681-0e128eab1511","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","timestamp":"2019. május. 29. 14:28","title":"Úgy tűnik, hogy több kártérítést kap a lúgos orvos, mint áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nepálnak szüksége van arra a nagyjából 50 ezer dollárra, amit egy hegymászó elkölt ott, de már ők is látják, egyre nagyobb baj, hogy tapasztalatlanokat is felengednek a Mount Everestre.","shortLead":"Nepálnak szüksége van arra a nagyjából 50 ezer dollárra, amit egy hegymászó elkölt ott, de már ők is látják, egyre...","id":"20190529_Szigorithatja_Nepal_a_szabalyokat_kiket_engedjenek_fel_az_Everestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd1021c-aa5d-4e9d-88f4-9c628c128c84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Szigorithatja_Nepal_a_szabalyokat_kiket_engedjenek_fel_az_Everestre","timestamp":"2019. május. 29. 21:19","title":"Annyian haltak meg az Everesten, hogy már Nepál is szabályozná a hegymászóturizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]