[{"available":true,"c_guid":"b2250c41-6d17-419c-911c-6b8afbe7bcd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kiszivárgott előzetes után befutott a jó minőségű verzió is. ","shortLead":"A kiszivárgott előzetes után befutott a jó minőségű verzió is. ","id":"20190530_Itt_az_uj_Rambo_trailere_Stallone_kemenyebb_mint_valaha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2250c41-6d17-419c-911c-6b8afbe7bcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8814e3-df3d-4961-a6f0-d855ed1323fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Itt_az_uj_Rambo_trailere_Stallone_kemenyebb_mint_valaha","timestamp":"2019. május. 30. 17:22","title":"Itt az új Rambo trailere: Stallone keményebb, mint valaha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista azt kéri, hogy válogassuk meg a szavainkat. Lehet kommentelni.","shortLead":"A humorista azt kéri, hogy válogassuk meg a szavainkat. Lehet kommentelni.","id":"20190531_Kovacs_Andras_Peter_ugy_beszol_hogy_hallgatni_is_faj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed33711d-777f-41d5-9410-dbbb290d455b","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Kovacs_Andras_Peter_ugy_beszol_hogy_hallgatni_is_faj","timestamp":"2019. május. 31. 08:30","title":"Kovács András Péter úgy beszól, hogy hallgatni is fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A képek alapján még van vele munka. ","shortLead":"A képek alapján még van vele munka. ","id":"20190531_Megnezte_a_valogatott_az_epulo_Puskas_Ferenc_Stadiont__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6073fa0c-c426-403e-8514-dd5360733048","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Megnezte_a_valogatott_az_epulo_Puskas_Ferenc_Stadiont__fotok","timestamp":"2019. május. 31. 15:40","title":"Megnézte a válogatott az épülő Puskás Ferenc Stadiont – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e30b0be-3e07-43bb-9f12-bc5fb6ee7842","c_author":"NIL","category":"itthon","description":"Nem valósult meg Orbán Viktor víziója az euroszkeptikus jobboldali többségről, csak karcolások érték a szociáldemokratákat és az Európai Néppártot, hazai fronton viszont megsemmisült az LMP – többek között ezt állapították meg politikai szakértők csütörtök délelőtt a Republikon Intézet eseményén.","shortLead":"Nem valósult meg Orbán Viktor víziója az euroszkeptikus jobboldali többségről, csak karcolások érték...","id":"20190530_Es_ha_a_Fidesz_kulonutas_platformot_alapitva_maradna_egyutt_Weberekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e30b0be-3e07-43bb-9f12-bc5fb6ee7842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f420aa3b-e80c-4c13-ad04-10a9e3f5f439","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Es_ha_a_Fidesz_kulonutas_platformot_alapitva_maradna_egyutt_Weberekkel","timestamp":"2019. május. 30. 18:50","title":"És ha a Fidesz különutas platformot alapítva maradna együtt Weberékkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bejelentő is egy városnéző hajón volt, amikor látták, hogy roncsok úsznak el mellettük. ","shortLead":"A bejelentő is egy városnéző hajón volt, amikor látták, hogy roncsok úsznak el mellettük. ","id":"20190531_Megszolalt_a_szemtanu_aki_bejelentette_a_Hableany_katasztrofajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55745843-4235-46bb-bde8-a8c17b94ad02","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Megszolalt_a_szemtanu_aki_bejelentette_a_Hableany_katasztrofajat","timestamp":"2019. május. 31. 15:02","title":"Megszólalt egy bejelentő, aki hívta a 112-t a Hableány katasztrófájakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a82702-23a9-46c4-8807-1e586ddadc7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Alapos szakmai válasz érkezett a kérdésre, miért mennek kevesebben strandra, amikor hetekig esik az eső.","shortLead":"Alapos szakmai válasz érkezett a kérdésre, miért mennek kevesebben strandra, amikor hetekig esik az eső.","id":"20190530_Az_MTI_megfejtette_miert_esett_vissza_iden_majusban_a_strandok_forgalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57a82702-23a9-46c4-8807-1e586ddadc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b72328-0f15-4d65-a810-23d5adb63807","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Az_MTI_megfejtette_miert_esett_vissza_iden_majusban_a_strandok_forgalma","timestamp":"2019. május. 30. 15:41","title":"Az MTI megfejtette, miért esett vissza idén májusban a strandok forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 26 éves helyi nő biciklizett, amikor a tragikus baleset történt. ","shortLead":"A 26 éves helyi nő biciklizett, amikor a tragikus baleset történt. ","id":"20190531_Traktor_gazolt_halalra_egy_fiatal_not_Ladanybenen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd9e7ce-e583-4cb8-9af8-74489e4c7a4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Traktor_gazolt_halalra_egy_fiatal_not_Ladanybenen","timestamp":"2019. május. 31. 20:02","title":"Traktor gázolt halálra egy fiatal nőt Ladánybenén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132a78eb-a28c-4f56-8036-eceb83ef3743","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Az új ellenség: a zöldek. A félelemiparban nem lehet konkurencia.","shortLead":"Az új ellenség: a zöldek. A félelemiparban nem lehet konkurencia.","id":"20190531_Ki_mint_fel_ugy_szavaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132a78eb-a28c-4f56-8036-eceb83ef3743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cff8f3d-1912-41de-91e5-6e6d77a809d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Ki_mint_fel_ugy_szavaz","timestamp":"2019. május. 31. 10:43","title":"Gomperz: Ki mint fél, úgy szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]