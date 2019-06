A legnagyobb vasutas szakszervezet vezetője nem kertelt, amikor a liberális Le Monde-nak nyilatkozott: "Ez a reform a hazugságon alapul" – mondta Laurent Brun, a CGT vasutas szakszervezetének főnöke, aki szerint az egy éve bejelentett reform csapást mér a dolgozókra.

Macron részvénytársaságot akar szerződéses munkavállalókkal

A reform január elsején kezdődik. Az SNCF, amely az utolsó nagy állami monopólium, átalakul részvénytársasággá. Megszűnik a vasutas közalkalmazotti státusz – a maga összes előnyével –, és a vasúti dolgozók olyan munkavállalók lesznek, mint mindenki más. Nem lesz biztos állásuk az életük végéig – mint ahogy ezt eddig joggal remélhették. Kínos párhuzamot idéz a Le Monde. A France Telecom is valaha állami cég volt élethosszig tartó állásokkal, ám megkezdődött a privatizáció. A cég veszteséges lett, mert nem vette észre időben a digitális forradalmat. A veszteséget létszámcsökkentéssel kívánta kezelni az igazgatótanács. Sok munkavállaló öngyilkos lett. Jelenleg is folyik a per az igazgatótanács ellen, az elnök-vezérigazgató ugyanis kijelentette a leépítési csomag kapcsán, hogy az embereknek el kell tűnniük. Ha az ablakon ugranak ki, akkor az az ő bajuk. Az elnök-vezérigazgató azzal védekezik, hogy neki el kellett tüntetnie a veszteséget, kerül, amibe kerül. „Ez vár ránk is” – véli a vasutas szakszervezet vezetője.

A kormány közben letette a nagyesküt arra, hogy sohasem privatizálja az állami vasúttársaságot. Csakhogy a Le Monde gazdasági újságírója felidézi a közelmúltat: a nagy állami monopóliumok esetében az épp aktuális kormány mindig hasonlóan esküdözött. Aztán valahogy mégiscsak lett privatizáció.

A francia állam nem győzi a veszteséget

Rosszul áll a költségvetés Párizsban, ahol évek óta nem tudják teljesíteni a 3%-os elvárást, melyet az eurózóna elvár a deficit terén. Macron elnök nagyratörő reformjait is azzal dobják vissza a németek, hogy amíg nincs rendben a központi költségvetés, addig nem beszélhetünk az eurózóna reformjáról, rossz tanulók ne reformáljanak! Az SNCF azért is veszteséges, mert munkatársai közalkalmazottak. Ezt is meg akarja fokozatosan szüntetni Macron elnök. A vasutasok szinte egyöntetűen tiltakoznak. Nemcsak az állásukat, de az egzisztenciájukat is féltik. A közszolgálat ugyanis a bankhitelek felvétele esetén előnyt jelent. A bankok szívesen adnak kölcsön egy fiatal közalkalmazott párnak akkor is, ha alacsony a fizetésük. A munkahelyük ugyanis biztos. Vagyis harminc év múlva is fizetőképesek lesznek. Ha ez megszűnik, akkor mi lesz a lakásvásárlással?

Macron arra hivatkozik: csökken a munkanélküliség

Ez igaz – ismerik el a szakszervezetek, de a legtöbb új állás határidős szerződés. Vagyis meglehetősen bizonytalan. Ha pedig valaki elmúlt negyven, és az elmúlt 20 évet a vasútnál töltötte, aligha kap máshol jól fizető állást. Macron elnök hiába hivatkozik arra, hogy világszerte megszűnőben vannak az „élethosszig tartó” állások, a vasutas generációk nem ezzel a tudattal nőttek fel.