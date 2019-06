Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hartánál a Dunában talált holttest is az elsüllyedt turistahajó utasa volt.","shortLead":"A Hartánál a Dunában talált holttest is az elsüllyedt turistahajó utasa volt.","id":"20190603_nyolcadik_halalos_aldozat_dunai_hajobaleset_hableany_harta_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a461d4-1d4d-4d2d-9cb8-6c96f3d6b85e","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_nyolcadik_halalos_aldozat_dunai_hajobaleset_hableany_harta_holttest","timestamp":"2019. június. 03. 20:07","title":"Azonosították a Hableány-baleset nyolcadik áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755361a8-f658-42bb-b3ae-a346bef0b5aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András Momentum-elnök szerint május 26-a és az EP-választás bizonyította, új arcokra van szükség.","shortLead":"Fekete-Győr András Momentum-elnök szerint május 26-a és az EP-választás bizonyította, új arcokra van szükség.","id":"20190603_Hivatalos_KerpelFronius_Gabor_a_Momentum_jeloltje_az_elovalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755361a8-f658-42bb-b3ae-a346bef0b5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb6e149-2235-4cf9-9988-1c4139ee9f17","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hivatalos_KerpelFronius_Gabor_a_Momentum_jeloltje_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 03. 09:12","title":"Hivatalos: Kerpel-Fronius Gábor a Momentum jelöltje az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elvitte a nő mobilját, ezért a kifosztást is bevették a gyanúsításba. ","shortLead":"A férfi elvitte a nő mobilját, ezért a kifosztást is bevették a gyanúsításba. ","id":"20190603_Szexualis_eroszakkal_is_meggyanusitottak_a_soroksari_futono_gyilkosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8a5543-5cfb-40e5-84ec-601a4864fa13","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Szexualis_eroszakkal_is_meggyanusitottak_a_soroksari_futono_gyilkosat","timestamp":"2019. június. 03. 06:15","title":"Szexuális erőszakkal is meggyanúsították a soroksári futónő gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A partraszállás hetvenötödik évfordulójára érkezett Európába Trump elnök, aki azonban egyetlen látogatásán sem feledkezik meg a bizniszről.","shortLead":"A partraszállás hetvenötödik évfordulójára érkezett Európába Trump elnök, aki azonban egyetlen látogatásán sem...","id":"20190603_Trump_bevasarolni_ment_Angliaba_de_sokan_nezik_gyanakodva_a_tomott_bukszajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a876a1-75e6-400c-b05d-2ba91b856dbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Trump_bevasarolni_ment_Angliaba_de_sokan_nezik_gyanakodva_a_tomott_bukszajat","timestamp":"2019. június. 03. 12:20","title":"Trump bevásárolni ment Angliába, de sokan nézik gyanakodva a tömött bukszáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dae30f-8c0d-4e4e-af10-0810d6ce931a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gigászi csatában gyűrte le a görög Cicipászt.\r

\r

","shortLead":"Gigászi csatában gyűrte le a görög Cicipászt.\r

\r

","id":"20190602_Hatalmas_otszettes_meccsen_jutott_be_Stanislas_Wawrinka_a_negyeddontobe_a_Roland_Garroson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53dae30f-8c0d-4e4e-af10-0810d6ce931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1c0804-84d4-4aff-ac2b-b17dec1d0043","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Hatalmas_otszettes_meccsen_jutott_be_Stanislas_Wawrinka_a_negyeddontobe_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 02. 20:38","title":"Hatalmas ötszettes meccsen jutott be Stanislas Wawrinka a negyeddöntőbe a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","shortLead":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","id":"20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cbd286-2b41-4ddc-86bd-a931dde31e0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","timestamp":"2019. június. 03. 06:23","title":"Trump három napig II. Erzsébet vendége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4b216e-47a0-4fea-956f-1486659d02f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly terepjáró képességekkel rendelkező pickup új változata egyáltalán nem szenved erőhiányban.","shortLead":"Az igen komoly terepjáró képességekkel rendelkező pickup új változata egyáltalán nem szenved erőhiányban.","id":"20190603_ez_a_jeep_olyan_eros_lett_mint_a_legujabb_ferrari_hiperauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d4b216e-47a0-4fea-956f-1486659d02f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b374842-5878-46b6-a453-220ee69b038b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_ez_a_jeep_olyan_eros_lett_mint_a_legujabb_ferrari_hiperauto","timestamp":"2019. június. 03. 13:21","title":"Ez a Jeep olyan erős lett, mint a legújabb Ferrari hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","shortLead":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","id":"20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03a17f-d205-402d-bbf8-feee5830fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","timestamp":"2019. június. 03. 13:42","title":"Medvének öltözött ember ijesztgette az autósokat Gyergyószentmiklós határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]