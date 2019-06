Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Írását úgy zárja: wei wu wei.","shortLead":"Írását úgy zárja: wei wu wei.","id":"20190605_Matolcsy_osi_mexikoi_mondassal_vezette_fel_hogy_2030ra_mi_mindenben_leszunk_vilagelsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea8c4eb-5b00-4b2b-8cd2-e1142b7882e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Matolcsy_osi_mexikoi_mondassal_vezette_fel_hogy_2030ra_mi_mindenben_leszunk_vilagelsok","timestamp":"2019. június. 05. 15:17","title":"Matolcsy ősi mexikói mondással vezette fel, hogy 2030-ra mi mindenben leszünk világelsők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak a lehetőségről. Nem fognak. ","shortLead":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak...","id":"20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cbe7a0-54ff-4717-8633-029b5fcac8ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","timestamp":"2019. június. 05. 15:45","title":"Mindenkit nyugtat az Államkincstár: nem fogy el a szuperkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0129c7a-65f2-4ce3-8505-a5af94c1d428","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont mostantól kártyával is elindítható az e-autók töltése az állami töltőpontokon. ","shortLead":"Viszont mostantól kártyával is elindítható az e-autók töltése az állami töltőpontokon. ","id":"20190605_nkm_toltopont_rfid_kartya_toltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0129c7a-65f2-4ce3-8505-a5af94c1d428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8066fc94-0602-4c87-b190-39ea9433e270","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_nkm_toltopont_rfid_kartya_toltes","timestamp":"2019. június. 05. 14:24","title":"Megszűnt az automatikus töltésindítás a villanyautósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f01c45-6b2b-4c83-af4d-2d8f5a8a673a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár hétre bérelt egy autót, de ahelyett, hogy visszavitte volna, inkább meghirdette és el is adta.","shortLead":"Pár hétre bérelt egy autót, de ahelyett, hogy visszavitte volna, inkább meghirdette és el is adta.","id":"20190605_berauto_csalas_auteladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f01c45-6b2b-4c83-af4d-2d8f5a8a673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db304fe9-b39a-4256-9b93-1025614c882f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_berauto_csalas_auteladas","timestamp":"2019. június. 05. 10:28","title":"Nem volt pénze, eladta a bérautót egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült eladni - jelentette be a francia miniszterelnök. A luxusipari cégeket külön intézkedésekkel vehetik rá erre.","shortLead":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült...","id":"20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e741b1-d554-4aba-8384-4cb31b730a29","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","timestamp":"2019. június. 04. 21:08","title":"Tilos lesz Franciaországban megsemmisíteni az el nem adott fogyasztási cikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem kaptak indoklást a kutatóhálózatok elvételére.","shortLead":"Továbbra sem kaptak indoklást a kutatóhálózatok elvételére.","id":"20190605_Az_MTA_nem_latja_biztositottnak_a_tudomany_szabadsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93152d7-eafd-4517-be91-ce0536b03ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Az_MTA_nem_latja_biztositottnak_a_tudomany_szabadsagat","timestamp":"2019. június. 05. 18:25","title":"Az MTA nem látja biztosítottnak a tudomány szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hírt a szöuli magyar nagykövetség közölte a Facebookon. ","shortLead":"A hírt a szöuli magyar nagykövetség közölte a Facebookon. ","id":"20190605_Ingyen_hozza_Budapestre_a_Hableany_aldozatainak_hozzatartozoit_a_lengyel_LOT_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c2d48-62f9-4adb-917e-96e120b207d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Ingyen_hozza_Budapestre_a_Hableany_aldozatainak_hozzatartozoit_a_lengyel_LOT_legitarsasag","timestamp":"2019. június. 05. 08:57","title":"Ingyen hozza Budapestre a Hableány áldozatainak hozzátartozóit a lengyel LOT légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verhetik magukat adósságba a városok, ha a kormány szerint nem elég megalapozott a terv, amire pénzt vennének fel. Akkor sem lehet eladósodni, ha enélkül is megoldható volna a városvezetés célja.","shortLead":"Nem verhetik magukat adósságba a városok, ha a kormány szerint nem elég megalapozott a terv, amire pénzt vennének fel...","id":"20190605_Tovabb_nehezitik_az_onkormanyzatok_eladosodasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84df263d-b3a1-4599-a1bc-b04a9670b2c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Tovabb_nehezitik_az_onkormanyzatok_eladosodasat","timestamp":"2019. június. 05. 17:26","title":"Tovább nehezítik az önkormányzatok eladósodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]