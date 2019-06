Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Közel négy évtizedet kellett várni az új G-Klasséra, ami dizájn és hangulat tekintetében semmit sem változott, a technikája azonban abszolút 2019-es szintű. Gigant zsanérok, ódivatú kilincsek, ajtócsapkodás, az iparág legdurvább központi zárja és egy remek V8 – ez az új G.","shortLead":"Közel négy évtizedet kellett várni az új G-Klasséra, ami dizájn és hangulat tekintetében semmit sem változott...","id":"20190610_uj_mercedes_g_osztaly_luxusterepjaro_teszt_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60989673-2c24-4e5d-980c-90820b7ae984","keywords":null,"link":"/cegauto/20190610_uj_mercedes_g_osztaly_luxusterepjaro_teszt_menetproba","timestamp":"2019. június. 10. 13:00","title":"A kocka el van vetve: teszten a teljesen új Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c63d84f-9d66-4185-a2d6-f8f296d4c01a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvényen a programoké a főszerep, de ez nem jelenti azt, hogy más dolgokat, például komoly pc-s fejlesztéseket ne mutatnának be.","shortLead":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvényen a programoké a főszerep, de ez nem jelenti azt, hogy más dolgokat, például...","id":"20190611_amd_ryzen_9_3950x_16_magos_processzor_e3_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c63d84f-9d66-4185-a2d6-f8f296d4c01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb1ea27-0b15-46d1-89f3-0f5f6accccdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_amd_ryzen_9_3950x_16_magos_processzor_e3_2019","timestamp":"2019. június. 11. 18:03","title":"Itt az AMD új processzora: 16 mag, akár 4,7 GHz-es órajel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész hétig fizetés nélkül lehet próbálgatni. ","shortLead":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész...","id":"20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82930b5e-caef-401b-a5c7-641062d63bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","timestamp":"2019. június. 11. 19:03","title":"Most egy egész héten át ingyen játszhat a több mint 10 ezer forintba kerülő Fallout 76-al","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajót üzemeltető cég felajánlotta a hozzátartozóknak, hogy megszervezi a hagyományos hajóstemetést. ","shortLead":"A hajót üzemeltető cég felajánlotta a hozzátartozóknak, hogy megszervezi a hagyományos hajóstemetést. ","id":"20190612_A_Dunaba_temethetik_a_Hableany_magyar_legenyseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850e42e5-0dfc-4c25-9d9d-bcdd1e2929d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_A_Dunaba_temethetik_a_Hableany_magyar_legenyseget","timestamp":"2019. június. 12. 05:50","title":"A Dunába temethetik a Hableány magyar legénységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megelégelte, hogy 30 éve ugyannyit kapnak.","shortLead":"Megelégelte, hogy 30 éve ugyannyit kapnak.","id":"20190610_Nagy_Ervin_hadat_uzent_a_rabszolgatartoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5766978-99aa-4f2f-87ff-e539c95acd2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Nagy_Ervin_hadat_uzent_a_rabszolgatartoknak","timestamp":"2019. június. 10. 15:33","title":"Nagy Ervin hadat üzent a \"rabszolgatartóknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","shortLead":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","id":"20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a6e84c-c20d-445a-9e72-ef36ba29ecfe","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","timestamp":"2019. június. 12. 10:38","title":"Jason Momoa most a Slayer budapesti koncertjére ugrott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc48dbd-68bc-4bca-93bb-67ddc2ddaae2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hajhálós, tekegolyó-nyalogató Jesus Quintana kalandja folytatódik. ","shortLead":"A hajhálós, tekegolyó-nyalogató Jesus Quintana kalandja folytatódik. ","id":"20190611_Mar_majdnem_kesz_A_Nagy_Lebowski_spinoffja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc48dbd-68bc-4bca-93bb-67ddc2ddaae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d134782-237b-4930-872e-259934549ce8","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Mar_majdnem_kesz_A_Nagy_Lebowski_spinoffja","timestamp":"2019. június. 11. 11:02","title":"Már majdnem kész A nagy Lebowski spinoffja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bea172-bc9c-4639-ab31-644db5a482c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július elején, Cseszneken gyűlnek össze a Hang szerelmesei.



","shortLead":"Július elején, Cseszneken gyűlnek össze a Hang szerelmesei.



","id":"20190611_Nemzetkozi_fesztivalt_kaptak_az_eteri_hangok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40bea172-bc9c-4639-ab31-644db5a482c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec72f148-d015-439c-9818-8d4e69520968","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Nemzetkozi_fesztivalt_kaptak_az_eteri_hangok","timestamp":"2019. június. 11. 20:01","title":"Nemzetközi fesztivált kaptak az éteri hangok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]