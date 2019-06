Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","shortLead":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","id":"20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc4d743-8b0f-48e9-94da-084cffb820d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 18. 18:51","title":"Alvó utastól lopott mobilt a 4-es villamoson, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatalomgyakorlás eszközévé silányította az Orbán-kormány az állami vállalatokat.","shortLead":"A hatalomgyakorlás eszközévé silányította az Orbán-kormány az állami vállalatokat.","id":"20190619_Milliardokat_kaptak_az_allami_cegektol_a_kormany_kedvenc_uzletemberei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2a49de-8022-48fe-81f5-794447019fb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Milliardokat_kaptak_az_allami_cegektol_a_kormany_kedvenc_uzletemberei","timestamp":"2019. június. 19. 12:44","title":"Milliárdokat kaptak az állami cégektől a kormány kedvenc üzletemberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12ac2c2-67be-4385-b45c-2b54416340d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újraindul a menetrend szerinti hajóközlekedés a Duna budapesti szakaszán, miután feloldották a május végi hajóbalesetet követően elrendelt hajózási zárlatot.","shortLead":"Újraindul a menetrend szerinti hajóközlekedés a Duna budapesti szakaszán, miután feloldották a május végi hajóbalesetet...","id":"20190619_bkv_hajo_d11_d12_duna_muszaki_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c12ac2c2-67be-4385-b45c-2b54416340d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c054597-c202-4799-9855-fa522a0ee33b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_bkv_hajo_d11_d12_duna_muszaki_ellenorzes","timestamp":"2019. június. 19. 18:45","title":"A Hableány tragédiája után újra járnak a BKV dunai hajói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693c0ce9-8ac3-46ff-b01c-6698f35af2ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt szeretnék, hogy a fiatalok hazájukban boldoguljanak.","shortLead":"Azt szeretnék, hogy a fiatalok hazájukban boldoguljanak.","id":"20190618_Etiop_kereszteny_vezetok_nyugtattak_Orban_Viktort_hogy_nem_kuldenek_bevandorlokat_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693c0ce9-8ac3-46ff-b01c-6698f35af2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987866da-be12-4b1c-bf63-07576b6f1364","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Etiop_kereszteny_vezetok_nyugtattak_Orban_Viktort_hogy_nem_kuldenek_bevandorlokat_Magyarorszagra","timestamp":"2019. június. 18. 11:13","title":"Etióp keresztény vezetők nyugtatták Orbán Viktort, hogy nem küldenek bevándorlókat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Práter utcától az Üllői útig kergette a rablót, akit aztán a rendőrök gyorsan elfogtak.","shortLead":"A Práter utcától az Üllői útig kergette a rablót, akit aztán a rendőrök gyorsan elfogtak.","id":"20190618_Csak_cigarettaert_ment_vegul_rablot_uldozott_egy_fotos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c5e894-b0fa-4d19-b471-a350a6bca0c3","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Csak_cigarettaert_ment_vegul_rablot_uldozott_egy_fotos","timestamp":"2019. június. 18. 14:14","title":"Csak cigarettáért ment, végül rablót üldözött egy fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b2497f-d55b-42f5-90af-0f086f8562d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alap 8-asnál kettővel több ajtóval és 2+2 helyett 4+1 személyes kivitelben támad az újdonság. ","shortLead":"Az alap 8-asnál kettővel több ajtóval és 2+2 helyett 4+1 személyes kivitelben támad az újdonság. ","id":"20190619_hivatalos_lelepleztek_a_bmw_8_gran_coupet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b2497f-d55b-42f5-90af-0f086f8562d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea122cf6-a97e-4358-b387-9399168d9613","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_hivatalos_lelepleztek_a_bmw_8_gran_coupet","timestamp":"2019. június. 19. 11:21","title":"Hivatalos: leleplezték a BMW 8 Gran Coupét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A The Wall Street Journal szerint a dél-amerikai ország aranykészletéből 7,4 tonna már Afrikába került.","shortLead":"A The Wall Street Journal szerint a dél-amerikai ország aranykészletéből 7,4 tonna már Afrikába került.","id":"20190618_Venezuela_titokban_Afrikaba_csempeszi_az_aranykeszletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb303ed-d400-4915-a0ae-a2dc762c7554","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Venezuela_titokban_Afrikaba_csempeszi_az_aranykeszletet","timestamp":"2019. június. 18. 19:08","title":"Venezuela titokban Afrikába csempészi az aranykészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A festésre és a homlokzat burkolására is odafigyelnek Méhkeréken.","shortLead":"A festésre és a homlokzat burkolására is odafigyelnek Méhkeréken.","id":"20190618_Betiltottak_Mehkereken_a_feltuno_hazakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf04a98-6412-445e-b3f1-dd5049c96571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Betiltottak_Mehkereken_a_feltuno_hazakat","timestamp":"2019. június. 18. 20:35","title":"Betiltották Méhkeréken a feltűnő házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]