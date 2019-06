Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Udvarias volt, megköszönte a kérdést. De nem válaszolt. Pedig az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott, hogy elherdálták az uniós támogatást, és semmilyen érdemi munkát nem végeztek a Híd a munka világába program keretében.","shortLead":"Udvarias volt, megköszönte a kérdést. De nem válaszolt. Pedig az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott...","id":"20190624_Koszonom__mondta_Farkas_Florian_amikor_az_OLAFvizsgalatrol_kerdeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306de877-a322-4fad-88ed-7a67d54057b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Koszonom__mondta_Farkas_Florian_amikor_az_OLAFvizsgalatrol_kerdeztek","timestamp":"2019. június. 24. 17:57","title":"„Köszönöm” – mondta Farkas Flórián, amikor az OLAF-vizsgálatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b349c8-1485-47c5-80ef-ba217117f4d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 168óra főszerkesztő-helyettese, politológus öt éve coming outolt a nyilvánosságnak. Ma is büszke rá.



","shortLead":"A 168óra főszerkesztő-helyettese, politológus öt éve coming outolt a nyilvánosságnak. Ma is büszke rá.



","id":"20190625_Lakner_Zoltan_Eletem_legjobb_dontese_volt_a_coming_out","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b349c8-1485-47c5-80ef-ba217117f4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837e82bb-e74d-4215-9b45-d740589b5b6f","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Lakner_Zoltan_Eletem_legjobb_dontese_volt_a_coming_out","timestamp":"2019. június. 25. 13:42","title":"Lakner Zoltán: Életem legjobb döntése volt a coming out","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bde67c-1911-4bd7-8645-15a9320fe889","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre is számíthatnak.","shortLead":"Ezen a héten 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre is számíthatnak.","id":"20190624_Borzaszto_hoseg_var_Franciaorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bde67c-1911-4bd7-8645-15a9320fe889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbfb67d-b4d9-4b2f-842f-b0eea7526d1e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Borzaszto_hoseg_var_Franciaorszagra","timestamp":"2019. június. 24. 09:49","title":"Borzasztó hőség vár Franciaországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273731b4-a30a-4256-b781-55c57832d3fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nagy a verseny, szerda délig tart a küzdelem. ","shortLead":"Nagy a verseny, szerda délig tart a küzdelem. ","id":"20190624_A_kozteveben_Kalman_Olga_gyozelmet_josoljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=273731b4-a30a-4256-b781-55c57832d3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da46e6e0-da45-473e-b51d-333368c67875","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_A_kozteveben_Kalman_Olga_gyozelmet_josoljak","timestamp":"2019. június. 24. 11:01","title":"A köztévében Kálmán Olga győzelmét jósolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec7c98d-f629-47b5-8f18-907aa7ff2c1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepően hamar elérhetővé tette a magyar felhasználók számára is a Niantic új játékát, amely Harry Potter varázsvilága körül forog.","shortLead":"Meglepően hamar elérhetővé tette a magyar felhasználók számára is a Niantic új játékát, amely Harry Potter varázsvilága...","id":"20190624_niantic_harry_potter_wizards_unite_letoltes_android_ios_mobiljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec7c98d-f629-47b5-8f18-907aa7ff2c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d711c19e-a780-4d2a-a313-6f929dec7cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_niantic_harry_potter_wizards_unite_letoltes_android_ios_mobiljatek","timestamp":"2019. június. 24. 12:33","title":"Már ön is letöltheti az új Harry Potter-játékot – olyasmi, mint a Pokémon Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb019dc-1632-4e3d-8273-8b2dbec0dc7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány történt a székesfehérvári szerb ortodox templomban rendezett szombati koncerten.","shortLead":"Kisebb botrány történt a székesfehérvári szerb ortodox templomban rendezett szombati koncerten.","id":"20190624_Orditott_a_popa_kikergette_a_korust_a_templombol_Szekesfehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb019dc-1632-4e3d-8273-8b2dbec0dc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541efd36-7575-4ed2-b4b7-ba19809c0e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Orditott_a_popa_kikergette_a_korust_a_templombol_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. június. 24. 17:25","title":"Ordított a pópa, kikergette a kórust a templomból Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék a pénzügyminiszterhez fordult.","shortLead":"Az ellenzék a pénzügyminiszterhez fordult.","id":"20190625_A_szocialistak_szerint_is_meg_akarjak_szuntetni_a_nyugdijasok_szocialis_udulteteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5f29bf-f806-4aaa-aa19-27635f4b9800","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_szocialistak_szerint_is_meg_akarjak_szuntetni_a_nyugdijasok_szocialis_udulteteset","timestamp":"2019. június. 25. 14:26","title":"A szocialisták szerint is meg akarják szüntetni a nyugdíjasok szociális üdültetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tragédia Kőbányán.","shortLead":"Tragédia Kőbányán.","id":"20190625_A_nyolcadikrol_vetette_ki_magat_egy_kamasz_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa954053-f330-49c7-a9d7-728658d4fd34","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_A_nyolcadikrol_vetette_ki_magat_egy_kamasz_Kobanyan","timestamp":"2019. június. 25. 14:07","title":"A nyolcadikról vetette ki magát egy kamasz Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]