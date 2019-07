„Megkönnyeztük” – mondta egy idősebb kunsági szőlősgazda hétfőn délelőtt, miután leszedték az ültetvényről az utolsó fürtöt is. Eddig is volt lehetőség arra más országokban, hogy a szőlőültetvényekre szánt uniós keretből támogatást adjanak a zöldszüretre (azaz arra, hogy az érés előtt leszedje a gyümölcsöt), de Magyarországon erre még nem volt példa. Az idén viszont júniusig lehetett jelentkezni, hogy a gazdálkodó zölden leszüretelje a szőlőt, mintsem kivárja a bizonytalan felvásárlási árakat, illetve azt, hogy egyáltalán el tudja-e adni azt – a legfőbb cél persze a piaci felesleg levezetése.

Nagyon alacsonyak a termelői bor felvásárlási árai, a fehérbor hektoliterje 17,9 ezer forint, a rozé és a vörös valamivel jobb árban van, de összességében 20 százalékkal alacsonyabbak, mint tavaly, így sok jót a szőlőtermesztők sem várhatnak, nagy valószínűséggel tőlük is nyomott árakon veszik majd a szőlőt. A borszőlő felvásárlási árával évek óta gondok vannak, szakértők szerint ennek az egyik oka a magas előállítási költség. Most mindenesetre a szőlőültetvények majdnem tíz százalékára nyújtották be a zöldszüreti igényt, az a héten derül ki, hogy mennyien teljesítették ezt a kitűzött határidőig, július 11-ig. Amennyiben megtörtént a zöldszüret, akkor novemberben fizethetik ki az ezért járó támogatást.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapján a júniusi adatok szerepelnek a benyújtott igényekről, ezek szerint összesen 5600 hektár ültetvényről szednék le zölden a szőlőt a támogatás fejében. Vannak borvidékek, ahol a támogatás, az előzetes kalkuláció szerint többre jön ki, mintha a szüret után értékesítenék azt. A támogatást az előző évek átlaghozamával arányosan fizetnék, csak arra az esetre, ha azt valóban teljesítették.

A Kunsági borvidéken a terület felére, 2914 hektárra bejelentették azt a szándékot, hogy zölden leszüretelik a szőlőjüket, de a Mátrai borvidékről és a Tokaji borvidékről is sokan bejelentkeztek a támogatásra. A napokban az is kiderül, hogy mennyien teljesítették a zöldszüret támogatási feltételeit, ugyanis előfordulhat, hogy többen a felvásárlókkal való egyeztetés után mégsem kezdtek neki a szüretnek, de az is előfordul a gazdálkodók szerint, hogy nincsen, aki leszedje a szőlőt.

„Megmetszették a szőlőt a napszámosok, aztán elmentek a spárgába, a meggybe, innentől kezdve sokan már másfelé indultak, mert a zöldszüret nem volt betervezve, így nagy a hiány munkaerőből” – mondja egy kunsági gazda.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa kedden elemzi az adatokat, majd később tudnak tájékoztatást adni arról, hogy végül mennyien, mekkora területről szüretelték le az éretlen fürtöket, és arról is, hogy a nálunk eddig szokatlan akció meghozza-e a várt eredményeket.