[{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ilyet sem sokszor látni: gyakorlatilag átfújta a szél a Balaton víztömegét az egyik oldalról a másikra.","shortLead":"Ilyet sem sokszor látni: gyakorlatilag átfújta a szél a Balaton víztömegét az egyik oldalról a másikra.","id":"20190728_Szo_szerint_kibillentette_a_Balatont_a_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288ce8d6-cf60-4306-9de5-dc5ef2437a75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Szo_szerint_kibillentette_a_Balatont_a_vihar","timestamp":"2019. július. 28. 19:43","title":"Szó szerint kibillentette a vihar a Balatont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","shortLead":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","id":"20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc01fe-bef7-4d35-a490-5be8a41cadad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","timestamp":"2019. július. 29. 07:23","title":"GKI: Folytatódik a drágulás, év végén jöhet a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezetőt júniusban ellenőrizték a rendőrök. ","shortLead":"A műsorvezetőt júniusban ellenőrizték a rendőrök. ","id":"20190729_Ittas_vezetes_miatt_vontak_be_Demcsak_Zsuzsa_jogositvanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaf6646-c4e9-4ab3-8417-301164cae77e","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Ittas_vezetes_miatt_vontak_be_Demcsak_Zsuzsa_jogositvanyat","timestamp":"2019. július. 29. 05:35","title":"Ittas vezetés miatt vonták be Demcsák Zsuzsa jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005b18b1-5afa-45a6-a165-404025447882","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Ezeket a terheket nem szabad egyedül cipelni” – hívja fel a figyelmet a Nők gyermek nélkül című interjúkötet szerzője, Tanács Eszter, aki 18 érintettet és a téma szakértőit szólaltatta meg nemrég megjelent könyvében. A pszichológiát tanuló, a HVG könyvszerkesztőjeként dolgozó szerzővel egyebek mellett beszélgettünk a legerősebb tabukról és arról, mit tanulhat a környezet a gyermektelen nőktől.","shortLead":"„Ezeket a terheket nem szabad egyedül cipelni” – hívja fel a figyelmet a Nők gyermek nélkül című interjúkötet szerzője...","id":"20190728_A_gyermektelenseg_nem_szegyellni_vagy_titkolni_valo_dolog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=005b18b1-5afa-45a6-a165-404025447882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e6c81d-9943-416f-8a04-ea8b901dc157","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190728_A_gyermektelenseg_nem_szegyellni_vagy_titkolni_valo_dolog","timestamp":"2019. július. 28. 20:15","title":"„A gyermektelenség nem szégyellni vagy titkolni való dolog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifizetődő volt sokat fortnite-oznia Kyle \"Bugha\" Giersdorfnak, akit a hétvégén a játék első világbajnokságának legjobbjává választottak. Az elismerés mellé 849 millió forintnak megfelelő dollár is járt.","shortLead":"Kifizetődő volt sokat fortnite-oznia Kyle \"Bugha\" Giersdorfnak, akit a hétvégén a játék első világbajnokságának...","id":"20190729_fortnite_battle_royale_videojatek_esport_verseny_kyle_bugha_giersdorf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef7a9a7-2d3d-45d1-aa7f-0e1d92bdb614","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_fortnite_battle_royale_videojatek_esport_verseny_kyle_bugha_giersdorf","timestamp":"2019. július. 29. 15:03","title":"Ennek a 16 éves fiúnak aligha mondják többet a szülei, hogy ne üljön annyit a számítógép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képviselő lenne Kiskunfélegyházán.","shortLead":"Képviselő lenne Kiskunfélegyházán.","id":"20190729_Nagy_Blanka_elindulhat_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c242d1d-5b25-4833-aa84-532062ee55cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Nagy_Blanka_elindulhat_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Nagy Blanka elindulhat az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós joggal ellentétes az 2015 óta élő magyar szabályozás, ami elvette a magyar bíróságoktól a menedékjogi határozatok megváltoztatásának lehetőségét – mondta ki az EU Bírósága. Mostantól újra érdemi döntést hozhatnak a hazai bíróságok a menekültügyi hatóság rossz határozataival szemben.","shortLead":"Az uniós joggal ellentétes az 2015 óta élő magyar szabályozás, ami elvette a magyar bíróságoktól a menedékjogi...","id":"20190729_Dontott_az_EU_birosaga_adhat_a_magyar_birosag_is_menedekjogot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3c06d3-64df-4f5d-a638-426ad6716163","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Dontott_az_EU_birosaga_adhat_a_magyar_birosag_is_menedekjogot","timestamp":"2019. július. 29. 14:47","title":"Döntött az EU bírósága: adhat a magyar bíróság is menedékjogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél év távlatából egyre inkább úgy tűnik, a gyártók a saját maguk által ásott csapdába estek bele azzal, hogy tavasszal bemutatták az összehajtható okostelefonjukat. Most épp a Huawei Mate X piaci bevezetése kapcsán történt újabb fejlemény.","shortLead":"Bő fél év távlatából egyre inkább úgy tűnik, a gyártók a saját maguk által ásott csapdába estek bele azzal...","id":"20190729_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_piaci_bevezetes_he_gang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a052032-95e1-41d9-86bc-6bbec6e82b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_piaci_bevezetes_he_gang","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Újabb fordulat az összehajtható telefonoknál, ezúttal a Huawei Mate X-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]