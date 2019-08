Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez, hogy megsegítsék az érintettet. \r

\r

","shortLead":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez...","id":"20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed6337e-9429-4dbb-8742-d3d41c3d5625","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","timestamp":"2019. július. 31. 19:46","title":"Szüleit és egyetlen gyerekét is elvesztette egy hónap alatt egy simasági nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66246f2f-c0f1-4bba-8ebf-a68572b99bd1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bevezetik a digitális kultúra nevű tantárgyat.","shortLead":"Bevezetik a digitális kultúra nevű tantárgyat.","id":"20190731_2020tol_minden_diaknak_1_oraval_tobb_lesz_az_orarendjeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66246f2f-c0f1-4bba-8ebf-a68572b99bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e622d0-80e5-4edb-94ab-58cbbfa2db09","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_2020tol_minden_diaknak_1_oraval_tobb_lesz_az_orarendjeben","timestamp":"2019. július. 31. 08:35","title":"Új tantárgyat vezetnek be a Nemzeti alaptantervbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb86568-138d-4577-aad7-b60f6462ed11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fejlesztés a folyó déli részén valósul meg.","shortLead":"A fejlesztés a folyó déli részén valósul meg.","id":"20190731_Uj_Dunaparti_setanyt_epitenek_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdb86568-138d-4577-aad7-b60f6462ed11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35762379-68ef-405b-b7fe-cb604bc03044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Uj_Dunaparti_setanyt_epitenek_Budapesten","timestamp":"2019. július. 31. 08:37","title":"Új Duna-parti sétányt építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kedd esti záráshoz képest minimális az erősödés.","shortLead":"A kedd esti záráshoz képest minimális az erősödés.","id":"20190731_Lassan_all_talpra_a_forint_a_fobb_devizakhoz_kepest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca3363b-6d8a-4256-955e-1d2d51c34f1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Lassan_all_talpra_a_forint_a_fobb_devizakhoz_kepest","timestamp":"2019. július. 31. 07:52","title":"Lassan áll talpra a forint a főbb devizákhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6f18c6-f397-45da-9b8d-aaa9bd936131","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Több embert kell alkalmazniuk a tejipari cégeknek a korszerűsítési támogatás fejében, ami sokszor feleslegesen növeli kiadásaikat. A termelők és a feldolgozók is nehéz helyzetben vannak, a kiút leginkább az, hogy külföldön értékesítik terméküket. De az a magyar fogyasztókat nem vigasztalja.","shortLead":"Több embert kell alkalmazniuk a tejipari cégeknek a korszerűsítési támogatás fejében, ami sokszor feleslegesen növeli...","id":"20190731_tejipar_tamogatas_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d6f18c6-f397-45da-9b8d-aaa9bd936131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5ae880-7a9b-4c4a-a378-f458aca4344a","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_tejipar_tamogatas_arak","timestamp":"2019. július. 31. 06:48","title":"A támogatások miatt is nőhetnek a tejárak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményben védekezik az Országos Bírósági Hivatal a GRECO-jelentésben megfogalmazott félelmekre, kritikákra. Az OBH szerint a jelentés nem tárt fel korrupciós kockázatot a bíróságokon, és csak elvi észrevételeket tett. Az OBH joggyakorlatát pedig nem bírálta.\r

\r

","shortLead":"Közleményben védekezik az Országos Bírósági Hivatal a GRECO-jelentésben megfogalmazott félelmekre, kritikákra. Az OBH...","id":"20190801_OBH_a_Grecojelentes_nem_tart_fel_korrupcios_kockazatot_es_sokszor_feltevesekbol_indul_ki_nem_tenyekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0d76d7-17b1-491f-9e2d-56f71b253862","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_OBH_a_Grecojelentes_nem_tart_fel_korrupcios_kockazatot_es_sokszor_feltevesekbol_indul_ki_nem_tenyekbol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:33","title":"OBH: a GRECO-jelentés nem tárt fel korrupciós kockázatot, és sokszor feltevésekből indul ki, nem tényekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan meg nem erősített információink szerint Maróth Miklós vezeti majd az MTA-ról leválasztott kutatóhálózatokat.","shortLead":"Hivatalosan meg nem erősített információink szerint Maróth Miklós vezeti majd az MTA-ról leválasztott kutatóhálózatokat.","id":"20190731_maroth_miklos_lovasz_laszlo_mta_elkh_palkovics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a358dce-a983-4d36-b992-237bb84e292f","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_maroth_miklos_lovasz_laszlo_mta_elkh_palkovics","timestamp":"2019. július. 31. 15:23","title":"Akadémiai forrásaink szerint az MTA elnöke elfogadta Palkovics jelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebookos szócsatákkal bővült a két ellenzéki jelölt versengése.\r

\r

","shortLead":"Facebookos szócsatákkal bővült a két ellenzéki jelölt versengése.\r

\r

","id":"20190801_Ferencvaros_valaszolt_Baranyi_Krisztina_Jancso_Andrea_otletere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd03ddc-e69c-47db-8bf7-58701fd505f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ferencvaros_valaszolt_Baranyi_Krisztina_Jancso_Andrea_otletere","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:24","title":"Ferencváros: válaszolt Baranyi Krisztina Jancsó Andrea ötletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]