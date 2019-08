Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20190731_Kidolt_fak_elarasztott_pincek__rombolt_a_vihar_Borsodban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f4a929-e8f3-4178-a969-08e06a789b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Kidolt_fak_elarasztott_pincek__rombolt_a_vihar_Borsodban","timestamp":"2019. július. 31. 18:46","title":"Kidőlt fák, elárasztott pincék - rombolt a vihar Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indulhat a buli. ","shortLead":"Indulhat a buli. ","id":"20190801_Quentin_Tarantino_playlist_film_zene_Spotify","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab745842-620d-49bd-9d9c-3206b896b49b","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Quentin_Tarantino_playlist_film_zene_Spotify","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:35","title":"Quentin Tarantino készített egy playlistet saját filmjeinek legjobb zenéiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt akarják, hogy az erről szóló párbeszéd a kettős mérce és a politikai vádaskodások helyett a szakmai érveken és a tényeken alapuljon.","shortLead":"Azt akarják, hogy az erről szóló párbeszéd a kettős mérce és a politikai vádaskodások helyett a szakmai érveken és...","id":"20190801_Reagalt_a_kormany_a_GRECOjelentesre_rengeteget_tettek_a_korrupcio_visszaszoritasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6999e4-3b74-4d70-80aa-5ffc3478bfa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Reagalt_a_kormany_a_GRECOjelentesre_rengeteget_tettek_a_korrupcio_visszaszoritasaert","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:03","title":"Reagált a kormány a GRECO-jelentésre: rengeteget tettek a korrupció visszaszorításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","shortLead":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","id":"20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeb71d8-4c34-42e3-8a78-d3f6efc0147c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:41","title":"Uniós védelmet kapott a magyar túró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban értesülés szintjén írtunk erről, Palkovics László most megerősítette a dolgot - és már Orbán Viktor is aláírta az öt évre szóló kinevezést.","shortLead":"Korábban értesülés szintjén írtunk erről, Palkovics László most megerősítette a dolgot - és már Orbán Viktor is aláírta...","id":"20190801_Tenyleg_Maroth_Miklos_fogja_vezetni_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bbb81f-cb21-45de-be77-9b2d61c1c1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Tenyleg_Maroth_Miklos_fogja_vezetni_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozatokat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:35","title":"Tényleg Maróth Miklós fogja vezetni az MTA-ról leválasztott kutatóhálózatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]