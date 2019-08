Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2030-as évekre a cég leszámol a belső égésű motorral is. ","shortLead":"A 2030-as évekre a cég leszámol a belső égésű motorral is. ","id":"20190823_A_2030as_evekre_a_Volkswagen_leszamol_a_belso_egesu_motorral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494a6226-aebc-4b7f-bf67-feab281dd83f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_A_2030as_evekre_a_Volkswagen_leszamol_a_belso_egesu_motorral","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:51","title":"Logót vált a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, 10. generációs processzorcsaláddal bővíti kínálatát az Intel. A chipgyártó Comet Lake néven érkező lapkái a gyártástechnológia terén is eltérnek.","shortLead":"Új, 10. generációs processzorcsaláddal bővíti kínálatát az Intel. A chipgyártó Comet Lake néven érkező lapkái...","id":"20190823_intel_comet_lake_processzor_10_es_generacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fddba7-8966-45e9-b230-99672d76f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_intel_comet_lake_processzor_10_es_generacio","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:03","title":"Bőséges a választék: új processzorokat dob piacra az Intel, itt a Comet Lake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","shortLead":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","id":"20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06de65ec-79a0-400e-ae38-6ae1146d2c00","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:23","title":"Orvoshiány miatt megszűnt az ortopédia a Kútvölgyiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint mentális betegségek, köztük a depresszió és skizofrénia kialakulásával is kapcsolatba hozható. A tanulmány bírálói szerint azonban a megállapítások igazolására további kutatásokra van szükség.","shortLead":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint...","id":"20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dade082-be51-439a-bda2-496f2693f7fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:03","title":"Meglepő módon is betehet az emberiségnek a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő héten tőkeemelésre készül a cég, ezzel 75 százalékos állami tulajdonba kerülne. ","shortLead":"A jövő héten tőkeemelésre készül a cég, ezzel 75 százalékos állami tulajdonba kerülne. ","id":"20190823_Donto_reszesedest_szerez_az_allam_a_balatoni_hajozasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d6f2e6-423f-4040-91cc-57ce3b82e9a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Donto_reszesedest_szerez_az_allam_a_balatoni_hajozasban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:50","title":"Döntő részesedést szerez az állam a balatoni hajózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök előállították a férfit.

","shortLead":"A rendőrök előállították a férfit.

","id":"20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6feac14-a7af-4036-a0de-9d3bd99480bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:40","title":"Egy részeg férfi megvert egy gyereket, mert kicsúfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb86f5d-56dd-482b-8eb1-5d968fcb12e4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A pénteki Kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette azt, amit a hvg.hu még június végén hozott nyilvánosságra: egyszeri pluszpénzt kapnak a közmunkások nem sokkal az önkormányzati választásokat megelőzően.","shortLead":"A pénteki Kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette azt, amit a hvg.hu még június végén hozott nyilvánosságra: egyszeri...","id":"20190823_Megirtuk_most_megvalosul_extra_penzt_oszt_a_kormany_a_kozmunkasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb86f5d-56dd-482b-8eb1-5d968fcb12e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb7e521-f4cb-4ec9-af2a-082595cf0da7","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Megirtuk_most_megvalosul_extra_penzt_oszt_a_kormany_a_kozmunkasoknak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:35","title":"Pluszpénzt oszt a közmunkásoknak a kormány az önkormányzati választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","id":"20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca2c096-1b07-4791-a390-c7a27db2503e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:43","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Demeter Mártát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]