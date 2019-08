Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A villámok működését még ma sem értjük igazán, és bár akadnak kimondottan veszélyes helyek, gyakorlatilag oda csap be a mennykő, ahová akar - mondta Márton Pál villámvédelmi szakember a szombati Magyar Hírlapnak.","shortLead":"A villámok működését még ma sem értjük igazán, és bár akadnak kimondottan veszélyes helyek, gyakorlatilag oda csap be...","id":"20190824_Neha_akar_tobb_kilometerrol_is_eletveszelyes_lehet_a_villamcsapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedad426-de31-486a-901f-d87a7fefd9c1","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Neha_akar_tobb_kilometerrol_is_eletveszelyes_lehet_a_villamcsapas","timestamp":"2019. augusztus. 24. 09:41","title":"Néha akár a több kilométerre becsapódó villámcsapás is életveszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35c760f-384c-4a5d-bdc5-dbc6e5654425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Botka Lászlót támogató szervezet bőszen árulózza az indulását bejelentő Lauer Istvánt.","shortLead":"A Botka Lászlót támogató szervezet bőszen árulózza az indulását bejelentő Lauer Istvánt.","id":"20190824_Vidaman_indult_Botka_kampanya_az_ellene_indulo_szocialistarol_viszont_nem_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e35c760f-384c-4a5d-bdc5-dbc6e5654425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca63e58-7ff6-45fa-b0dd-2db5b0b8c265","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Vidaman_indult_Botka_kampanya_az_ellene_indulo_szocialistarol_viszont_nem_beszel","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:53","title":"Vidáman indult Botka kampánya, az ellene induló szocialistáról viszont nem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","shortLead":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","id":"20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec30442-6e38-4478-beba-73693a23da1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:55","title":"Német állampapírral a klímavédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160a23d0-f2bb-4a6a-8d36-3a7532ebc1e0","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Mindezt természetesen főpolgármester-jelöltként.","shortLead":"Mindezt természetesen főpolgármester-jelöltként.","id":"20190825_Fotozzon_fopolgarmesterjelolt_nelkuli_fopolgarmesterjelolti_kampanypultokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=160a23d0-f2bb-4a6a-8d36-3a7532ebc1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a8abc3-6be4-48e6-a8b4-764ca343731e","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Fotozzon_fopolgarmesterjelolt_nelkuli_fopolgarmesterjelolti_kampanypultokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:44","title":"Fotózzon főpolgármester-jelölt nélküli főpolgármester-jelölti kampánypultokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második lett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A legrövidebb távon Balaska Márk és Apagyi Levente kajakos duója bronzérmet szerzett.","shortLead":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második...","id":"20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e44aaa7-aa19-434e-b341-e21ef0e83b71","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:15","title":"Kajak-kenu-vb: újabb magyar érmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 7-én érkezik a török kormányfő, a szinte már szokásosnak mondható éves egyeztetésre.","shortLead":"November 7-én érkezik a török kormányfő, a szinte már szokásosnak mondható éves egyeztetésre.","id":"20190824_erdogan_orban_talalkozo_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c600a53-d1ea-41af-a58a-47388481ea5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_erdogan_orban_talalkozo_2019","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:27","title":"Újra Magyarországra jön Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az M1 mai adásában az is elhangzott, hogy az Alföldön és a Dunántúl egyes részein extrém magas a parlagfű pollenkoncentrációja.","shortLead":"Az M1 mai adásában az is elhangzott, hogy az Alföldön és a Dunántúl egyes részein extrém magas a parlagfű...","id":"20190825_Orszagszerte_kritikus_a_pollenhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b0d195-8b8c-4cb4-ae56-321e7d20b989","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Orszagszerte_kritikus_a_pollenhelyzet","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:10","title":"Országszerte kritikus a pollenhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190825_lite_telefonok_velemeny_windows_10_hiba_frissites_gronland_jegtakaro_nasa_facebook_adatvedelem_legnepszerubb_telefongyartok_europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab59ede-7141-4da9-be7f-6bf5ba3b2d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_lite_telefonok_velemeny_windows_10_hiba_frissites_gronland_jegtakaro_nasa_facebook_adatvedelem_legnepszerubb_telefongyartok_europaban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:03","title":"Ez történt: két igen \"kellemetlen\" hibát találtak a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]