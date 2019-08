Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Izraelben az állam és a társadalom alapvetően partner a munka és a család összeegyeztetésében. Talán ennek is köszönhető nők határozott jelenléte a munkaerőpiacon, miközben a születésszám kifejezetten magas.","shortLead":"Izraelben az állam és a társadalom alapvetően partner a munka és a család összeegyeztetésében. Talán ennek is...","id":"20190828_Sok_gyerek_sok_munka_anyak_az_izraeli_munkaeropiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed20e5-dcf7-4101-93b7-739387df0ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190828_Sok_gyerek_sok_munka_anyak_az_izraeli_munkaeropiacon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:30","title":"Sok gyerek, sok munka: anyák az izraeli munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"3d45c39b-6b76-4602-bc2b-007e5757635c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Sorra indulnak Európa és Észak-Amerika városaiban a tesztprogramok, melyek célja, hogy kiderítsék: meg lehet-e úgy szüntetni a hajléktalanságot, mint Finnországban, ahol bérlakásokat adtak az utcára kerülőknek. Az állam anyagilag is jól járt, a lakáspiacot sem tette tönkre a módszer, épp csak a szomszédok nem örülnek mindig az új lakóknak. Magyarország ettől nagyon messze van, itt a vakszerencsén múlik, van-e valakinek esélye szociális alapon lakhatásra.\r

","shortLead":"Sorra indulnak Európa és Észak-Amerika városaiban a tesztprogramok, melyek célja, hogy kiderítsék: meg lehet-e...","id":"20190827_hajlektalanok_finnorszag_lakhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d45c39b-6b76-4602-bc2b-007e5757635c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a8a36-4d83-4d9c-b84a-fa620827c5da","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_hajlektalanok_finnorszag_lakhatas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:00","title":"Bíróság helyett bérlakások: működne nálunk a hajléktalanokat segítő finn modell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra Giuseppe Contét kérje fel a kormányalakításra Rómában.","shortLead":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra...","id":"20190828_salvini_conte_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f7da3-4720-41b1-a2ed-f238a2e8b8c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_salvini_conte_olaszorszag","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:53","title":"Csodafegyvernek hitte Salvini a kormánybuktatást, most mégis ő láthatja kárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hármas karambol, árokba borulás, szalagkorlátnak ütközés egy órán belül autópályáinkon.\r

\r

","shortLead":"Hármas karambol, árokba borulás, szalagkorlátnak ütközés egy órán belül autópályáinkon.\r

\r

","id":"20190829_Rengeteg_a_baleset_harom_autopalya_is_erintett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b83656-32ae-45c1-9b23-f79f3eb1e460","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Rengeteg_a_baleset_harom_autopalya_is_erintett","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:26","title":"Rengeteg a baleset, három autópálya is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International szerint így nem kell trükközni, viszont szinte lehetetlen megismerni a valós kampányköltéseket.","shortLead":"A Transparency International szerint így nem kell trükközni, viszont szinte lehetetlen megismerni a valós...","id":"20190827_kampany_onkormanyzati_valasztas_partok_transparency_international","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad1831e-0e96-4653-8bdf-74718a76bb34","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_kampany_onkormanyzati_valasztas_partok_transparency_international","timestamp":"2019. augusztus. 27. 21:37","title":"Nincs határ: bármennyit költhetnek a pártok az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második oka.\r

\r

","shortLead":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második...","id":"20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2772ca55-efb7-46c7-a30f-7ef82e7432a4","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:38","title":"Romániában is gond a népességfogyás, rengeteg a kivándorló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Demokrata Párt is támogatja a jelölését. Nagyon úgy tűnik, hogy Matteo Salvini tényleg elszámolta magát a kormánybuktatással. ","shortLead":"A Demokrata Párt is támogatja a jelölését. Nagyon úgy tűnik, hogy Matteo Salvini tényleg elszámolta magát...","id":"20190828_Mindent_adott_hogy_Giuseppe_Conte_legyen_a_regiuj_olasz_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa26fd0-ef33-47a3-b4d9-10a9d61d98a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Mindent_adott_hogy_Giuseppe_Conte_legyen_a_regiuj_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:48","title":"Mindent adott, hogy Giuseppe Conte legyen a régi-új olasz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd1044d-42dd-496b-999e-28b36c168da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség – a Fővárosi Főügyészség előterjesztésével egyetértve – perújítási indítványt terjesztett elő a Fővárosi Ítélőtáblához Portik Tamás terhére, aki a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megbízást adott a már jogerősen elítélt Jozef Rohácnak Fenyő János kivégzésére.","shortLead":"A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség – a Fővárosi Főügyészség előterjesztésével egyetértve – perújítási indítványt...","id":"20190829_fenyo_gyilkossag_portik_tamas_gyarfas_tamas_jozef_rohac_perujitasi_inditvany_fellebbviteli_fougyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fd1044d-42dd-496b-999e-28b36c168da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7678a239-b22f-4976-9fba-0b5cc3f3e1ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_fenyo_gyilkossag_portik_tamas_gyarfas_tamas_jozef_rohac_perujitasi_inditvany_fellebbviteli_fougyeszseg","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:48","title":"Perújítást kér a Fenyő-gyilkosság ügyében a fellebbviteli főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]