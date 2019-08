Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő még nem tudja, melyik pártban folytatja.","shortLead":"A független képviselő még nem tudja, melyik pártban folytatja.","id":"20190829_Szel_Bernadett_Mara_hevertem_ki_amit_az_LMPben_kaptam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafc45d4-7316-4370-ba93-9abc1973002e","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Szel_Bernadett_Mara_hevertem_ki_amit_az_LMPben_kaptam","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:23","title":"Szél Bernadett: Mára hevertem ki, amit az LMP-ben kaptam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrákok úgy számolnak, az ezzel járó költségeket nem lehet kitermelni.","shortLead":"Az osztrákok úgy számolnak, az ezzel járó költségeket nem lehet kitermelni.","id":"20190828_Budapesten_nemsokara_elkeszul_Becs_most_mondott_le_egy_uj_nemzeti_stadionrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66491f59-5f20-4bfe-a2da-2db639896f34","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Budapesten_nemsokara_elkeszul_Becs_most_mondott_le_egy_uj_nemzeti_stadionrol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:58","title":"Budapesten nemsokára elkészül, Bécs most mondott le egy új nemzeti stadionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510a5554-e103-4d93-9a4b-f46df4a9171f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint a Fidesz indokolatlanul magasan tartja az árakat.","shortLead":"A szocialisták szerint a Fidesz indokolatlanul magasan tartja az árakat.","id":"20190828_Mikozben_a_kormany_rezsiutalvanyt_ad_a_nyugdijasoknak_az_MSZP_tovabb_csokkentene_a_gaz_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510a5554-e103-4d93-9a4b-f46df4a9171f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc641e6-09a0-477a-aa56-195689af4879","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Mikozben_a_kormany_rezsiutalvanyt_ad_a_nyugdijasoknak_az_MSZP_tovabb_csokkentene_a_gaz_arat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:28","title":"Miközben a kormány rezsiutalványt ad a nyugdíjasoknak, az MSZP tovább csökkentené a gáz árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet a NER-hez közeli személyek és cégek. Sétálja végig velünk virtuálisan az újraértelmezett helyi nevezetességeket, és nézze meg, hol bérel lakást saját önkormányzatától a fideszes polgármester, innen merre található az ügyes trükközéssel szintén itt ingatlant szerző Bayer Zsolt, és kik élnek még olyan közel az Orbán Viktor által ide költöztetett kormányközponthoz, hogy akár integethetnének is reggelente a munkába siető miniszterelnöknek.","shortLead":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet...","id":"20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0be12c-4878-4881-8ec5-14613643e515","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:30","title":"Térképre vittük, hogyan vette be a NER a Budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A magyar versenyző saját maga és saját tulajdonú versenycsapata idei bajnoki esélyeiről, valamint a közeljövőt illető elektromos terveiről is megosztotta velünk gondolatait. ","shortLead":"A magyar versenyző saját maga és saját tulajdonú versenycsapata idei bajnoki esélyeiről, valamint a közeljövőt illető...","id":"20190829_villanyautoval_is_versenyznek__michelisz_norbival_beszelgettunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f32c70-1e8d-4249-b809-b3256ce8bb83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_villanyautoval_is_versenyznek__michelisz_norbival_beszelgettunk","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:38","title":"\"Villanyautóval is versenyeznék!\" – Michelisz Norbival beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A lehető legkényesebb pillanatban tette zárójelbe a Brexit-folyamatot eddig is megnehezítő brit parlamentet Boris Johnson. A brit közélet a demokrácia elárulásáról beszél a politikailag aljas, jogilag azonban nehezen támadható lépés után.","shortLead":"A lehető legkényesebb pillanatban tette zárójelbe a Brexit-folyamatot eddig is megnehezítő brit parlamentet Boris...","id":"20190828_boris_johnson_brexit_parlament_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63047b7f-5259-4f34-88bf-8131706aa5eb","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_boris_johnson_brexit_parlament_felfuggesztese","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:05","title":"A tökéletes bűntény Londonban: így puccsolta meg Boris Johnson a brit parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra Giuseppe Contét kérje fel a kormányalakításra Rómában.","shortLead":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra...","id":"20190828_salvini_conte_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f7da3-4720-41b1-a2ed-f238a2e8b8c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_salvini_conte_olaszorszag","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:53","title":"Csodafegyvernek hitte Salvini a kormánybuktatást, most mégis ő láthatja kárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458fe5d-0212-4ab7-b27d-d00555d2f44a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissített külsővel és modernizált technikával érkezett meg a Subaru kompakt modelljének új kiadása. ","shortLead":"Felfrissített külsővel és modernizált technikával érkezett meg a Subaru kompakt modelljének új kiadása. ","id":"20190829_udvozlet_japanbol_ime_az_uj_subaru_imprezza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1458fe5d-0212-4ab7-b27d-d00555d2f44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fecdb2-358b-4e37-a91e-c309566b00a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_udvozlet_japanbol_ime_az_uj_subaru_imprezza","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:21","title":"Üdvözlet Japánból: íme az új Subaru Impreza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]