[{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken szavazhatnak a pozsonyi parlamentben a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványról. Pellegrini ugyanabba bukhat bele, mint elődje: a Kuciak-gyilkosság ügyébe.","shortLead":"Pénteken szavazhatnak a pozsonyi parlamentben a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványról. Pellegrini ugyanabba...","id":"20190902_A_Pellegrinikormany_is_belebukik_a_Kuciakgyilkossagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066ad63c-6f6a-4b9f-974b-91d99cc1309e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_A_Pellegrinikormany_is_belebukik_a_Kuciakgyilkossagba","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:15","title":"A Pellegrini-kormány is belebukik a Kuciak-gyilkosságba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1960-ban alapított párizsi székhelyű Nemzetközi Asztronautikai Akadémia levelező tagjává választotta Bacsárdi Lászlót, a MANT alelnökét.","shortLead":"Az 1960-ban alapított párizsi székhelyű Nemzetközi Asztronautikai Akadémia levelező tagjává választotta Bacsárdi...","id":"20190903_bacsardi_laszlo_nemzetkozi_asztronautikai_akademia_magyar_asztronautikai_tarsasag_mant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d30792-9bc9-4927-8acb-e707ffcefc45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_bacsardi_laszlo_nemzetkozi_asztronautikai_akademia_magyar_asztronautikai_tarsasag_mant","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:03","title":"Újabb magyar tagja lett a Nemzetközi Asztronautikai Akadémiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db24f87-1b77-48c2-a0cc-6877d0bc3aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP támogatásával is induló Grezsa István szerint közterületen hirdette magát.","shortLead":"A Fidesz-KDNP támogatásával is induló Grezsa István szerint közterületen hirdette magát.","id":"20190902_Tanevnyiton_kampanyolt_hodmezovasarhelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1db24f87-1b77-48c2-a0cc-6877d0bc3aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4d000d-09a8-4d74-9402-ec158b181226","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tanevnyiton_kampanyolt_hodmezovasarhelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:39","title":"Tanévnyitón kampányolt hódmezővásárhelyi polgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280b5438-dc45-4df5-bb2e-4dbda4d39468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szobrot avatott Vácon Rétvári Bence és Schmidt Mária, mégpedig Kornis Gyuláét, Klebelsberg Kunó egykori kultuszminiszter államtitkáráét. Szép szavakkal méltatták a politikus életútját. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége szerint viszont sikerült egy antiszemita, kirekesztő politikusnak emléket állítani.\r

\r

","shortLead":"Szobrot avatott Vácon Rétvári Bence és Schmidt Mária, mégpedig Kornis Gyuláét, Klebelsberg Kunó egykori...","id":"20190904_Mazsihisz_Egy_antiszemita_szobrat_avatta_fel_Retvari_Bence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=280b5438-dc45-4df5-bb2e-4dbda4d39468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c972e4a6-7bcb-4709-bb48-676a5e0e36db","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Mazsihisz_Egy_antiszemita_szobrat_avatta_fel_Retvari_Bence","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:49","title":"Mazsihisz: Egy antiszemita szobrát avatta fel Rétvári Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49173ad3-1061-4fb3-b62d-28b19fe5e262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus elején bűzlött egész Budapest, valószínűleg az olvasóink közül is sokan emlékeznek ezekre a percekre. Hatósági vizsgálat indult, mostanra kiderült, honnan jött az orrfacsaró trágyaszag. Bár annak az Orbán Balázs államtitkár által megnevezett cégnek nincs nyoma az adatbázisokban.","shortLead":"Augusztus elején bűzlött egész Budapest, valószínűleg az olvasóink közül is sokan emlékeznek ezekre a percekre...","id":"20190904_Kiderult_honnan_jott_a_tragyaszag_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49173ad3-1061-4fb3-b62d-28b19fe5e262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90956ed-fcea-4c96-8e91-6ead50dc9934","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Kiderult_honnan_jott_a_tragyaszag_Budapestre","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:01","title":"Kiderült, honnan jött a trágyaszag Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt lezárták. ","shortLead":"Az érintett útszakaszt lezárták. ","id":"20190904_sulyos_baleset_szentbekkalla_mindszentkalla_mentohelikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5060b34f-f170-451e-99ef-50e4aab1be44","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_sulyos_baleset_szentbekkalla_mindszentkalla_mentohelikopter","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:38","title":"Súlyos baleset Mindszentkállánál, mentőhelikopter érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olvasás hat a gondolkodásunkra, és arra is, mit gondolunk a nemekről.","shortLead":"Az olvasás hat a gondolkodásunkra, és arra is, mit gondolunk a nemekről.","id":"20190904_35_millio_konyvet_olvasott_el_egy_robot_hogy_kideruljon_hogy_irunk_a_ferfiakrol_es_a_nokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132d52bd-c36e-47dc-a329-7a05412ddbe7","keywords":null,"link":"/elet/20190904_35_millio_konyvet_olvasott_el_egy_robot_hogy_kideruljon_hogy_irunk_a_ferfiakrol_es_a_nokrol","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:54","title":"3,5 millió könyvet olvasott el egy robot, hogy kiderüljön, hogy írunk a férfiakról és a nőkről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán fordulhatnak elő.","shortLead":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán...","id":"20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0435a413-a150-4420-a19e-d015b6796425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:03","title":"Ingyen kicseréli az Apple a megrepedt kijelzőt több Apple Watch modellnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]