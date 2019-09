Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4915156a-595e-4434-9b7c-b8ca8965b389","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A franciák hiába remélték, hogy sikerrel jár a közvetítés.","shortLead":"A franciák hiába remélték, hogy sikerrel jár a közvetítés.","id":"20190905_Iran_es_Washington_sem_enged_Teheran_igy_folytatja_atomprogramjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4915156a-595e-4434-9b7c-b8ca8965b389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9b7f21-c9e9-4983-842e-85b2a2c56913","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Iran_es_Washington_sem_enged_Teheran_igy_folytatja_atomprogramjat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:46","title":"Irán és Washington sem enged, Teherán így folytatja atomprogramját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0a3d94-5ea2-41f6-8a91-65cd020b283b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átadták a Kálmán Imre gyalogos- és kerékpáros-felüljárót Győrben.","shortLead":"Átadták a Kálmán Imre gyalogos- és kerékpáros-felüljárót Győrben.","id":"20190906_Az_biztos_hogy_latvanyos_a_most_atadott_gyori_gyalogos_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc0a3d94-5ea2-41f6-8a91-65cd020b283b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635827f4-a6ab-4773-9676-7cacd182f39e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Az_biztos_hogy_latvanyos_a_most_atadott_gyori_gyalogos_hid","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:43","title":"Az biztos, hogy látványos a most átadott győri gyalogoshíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség személyes adattal való visszaélés miatt emelt vádat Dezső András ellen. A bíróság most felmentette. ","shortLead":"Az ügyészség személyes adattal való visszaélés miatt emelt vádat Dezső András ellen. A bíróság most felmentette. ","id":"20190904_dezso_andras_index_sved_no_migransvalsag_kozteve_birosag_buncselekmeny_artatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c284f27-772d-417e-a82d-af48b6bd3b98","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_dezso_andras_index_sved_no_migransvalsag_kozteve_birosag_buncselekmeny_artatlan","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:54","title":"Nem követett el bűncselekményt az Index újságírója a közmédiában panaszkodó \"svéd nő\" leplezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ebe382-dab9-47f0-88e2-fb6aabae8cbc","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Több százezer amerikai haláláért felelősek az opiáttartalmú erős fájdalomcsillapítók, amelyek milliárdossá tették azt a Sackler családot, amely most a cége feladásával vezekelhet.","shortLead":"Több százezer amerikai haláláért felelősek az opiáttartalmú erős fájdalomcsillapítók, amelyek milliárdossá tették azt...","id":"20190905_Az_amerikaiaknak_van_nagyobb_belso_ellensege_mint_a_fegyverek_vagy_az_AIDS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ebe382-dab9-47f0-88e2-fb6aabae8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef22d6ca-4fa6-4ff6-8f9c-014928cb6fc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_Az_amerikaiaknak_van_nagyobb_belso_ellensege_mint_a_fegyverek_vagy_az_AIDS","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:58","title":"Az amerikaiaknak van nagyobb belső ellensége, mint a fegyverek vagy az AIDS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39097dd-a9dc-41c8-af3a-bfb434e88d2e","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A környezetbarát közlekedés egyre inkább előtérbe kerül, ezzel párhuzamosan pedig egyre növekszik az elektromos autók száma is. Körülnéztünk, hogy hol milyen megoldásokkal segítik az új technológia terjedését, illetve mivel támogatják a városok „kizöldülését”. ","shortLead":"A környezetbarát közlekedés egyre inkább előtérbe kerül, ezzel párhuzamosan pedig egyre növekszik az elektromos autók...","id":"fordmagyarorszag_20190906_Ezek_a_vilag_elektromosautofovarosai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39097dd-a9dc-41c8-af3a-bfb434e88d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed63c07-03fc-44dc-a3c8-f8be0a90596e","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190906_Ezek_a_vilag_elektromosautofovarosai","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:30","title":"Ezek a világ elektromosautó-fővárosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"eaeb8c4f-867d-4e89-b6e5-148b34b4f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négy éve Philadelphiában élő színésznő a jövőben állatrehabilitációval szeretne foglalkozni, bár néhány szerep kint is megtalálja.","shortLead":"A négy éve Philadelphiában élő színésznő a jövőben állatrehabilitációval szeretne foglalkozni, bár néhány szerep kint...","id":"20190905_Amerikai_allatkorhazban_dolgozik_Oroszlan_Szonja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaeb8c4f-867d-4e89-b6e5-148b34b4f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cefae2-d9b3-458f-be66-354a89fe275c","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Amerikai_allatkorhazban_dolgozik_Oroszlan_Szonja","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:54","title":"Amerikai állatkórházban dolgozik Oroszlán Szonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","shortLead":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","id":"20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f1c9cf-b0c2-4558-b27d-ceea23ed9ddc","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:40","title":"Jócskán megdrágulhat a téliszalámi is a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0cabc5-1eb7-4166-b56f-66c1253d177f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vadon élő állatokkal fotózkodó turisták megzavarják az állatok táplálkozását, utódgondozását, veszélyeztetik a születésszámot – figyelmeztettek kutatók.","shortLead":"A vadon élő állatokkal fotózkodó turisták megzavarják az állatok táplálkozását, utódgondozását, veszélyeztetik...","id":"20190904_vadallatok_szelfik_fenykepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a0cabc5-1eb7-4166-b56f-66c1253d177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc15a89-360d-4f61-bc2c-4423c6e5048d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_vadallatok_szelfik_fenykepek","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:03","title":"Ami nekünk egy jó fotó az állattal, az neki testi és érzelmi stressz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]