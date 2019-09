Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt érvényesek. ","shortLead":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt...","id":"20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3813e6f5-0318-4b2f-b45e-d21f127af8cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:00","title":"Visszavágtak a finnek: mindenképpen a jogállamiság betartásához kötnék az uniós kifizetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban semmilyen formában nem lehet majd zökkenőmentesen ügyeket intézni.","shortLead":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban...","id":"20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d3158-46ef-4aff-9e5b-9a4252f8999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:03","title":"Ha telenoros, készüljön: két napon át rengeteg funkció elérhetetlen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A debreceni jelöltségtől visszalépett Kulcsár Gergely, most a megyei közgyűlésben landolhat.","shortLead":"A debreceni jelöltségtől visszalépett Kulcsár Gergely, most a megyei közgyűlésben landolhat.","id":"20190911_A_Jobbik_HajduBihar_megyei_listajan_bukkant_fel_az_egykor_zsidozo_kepviselojuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f194bc57-51b1-439c-9584-8ec8264e4f27","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_A_Jobbik_HajduBihar_megyei_listajan_bukkant_fel_az_egykor_zsidozo_kepviselojuk","timestamp":"2019. szeptember. 11. 08:53","title":"A Jobbik megyei listáján tűnt fel az egykor zsidózó képviselőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd202427-f18f-4c15-953e-daf6dec8fca1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Sokak meglepetésére az Európai Bizottság elnöke bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosnak jelölte Trócsányi Lászlót. A magyar kormány nem véletlenül tekinti ezt sikernek: az EU nyugat-balkáni bővítésével teljesülnének gazdasági és stratégiai céljai, amihez nagy segítséget nyújthat a volt igazságügyi miniszter. Törökország, Észak-Macedónia vagy éppen Ukrajna kérdése azonban okozhat fejtörést. Feltéve, ha a magyar politikus egyáltalán eljut a biztosi székig: a hangsúlyos portfólió a sorsáról döntő EP-képviselők között is kiverte a biztosítékot. ","shortLead":"Sokak meglepetésére az Európai Bizottság elnöke bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosnak jelölte...","id":"20190910_Trocsanyi_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_bovites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd202427-f18f-4c15-953e-daf6dec8fca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39013d6b-1c1f-4f75-990e-6f300e3817ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Trocsanyi_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_bovites","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:00","title":"Nagy kockázatot vállalt Trócsányi posztjával Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bb871c-cd0a-4782-a04e-027117485083","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az év első felében már százötvenen kértek önkorlátozást a Szerencsejáték Felügyeletnél; az érintettek jellemzően öt évig maradnának távol szenvedélyüktől.","shortLead":"Az év első felében már százötvenen kértek önkorlátozást a Szerencsejáték Felügyeletnél; az érintettek jellemzően öt...","id":"20190911_jatekterem_kitiltas_jatekfuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15bb871c-cd0a-4782-a04e-027117485083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fd3843-e801-46fe-9664-c5e1045c197f","keywords":null,"link":"/elet/20190911_jatekterem_kitiltas_jatekfuggoseg","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:47","title":"Egyre többen tiltatják ki magukat a játéktermekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint több területen is eredményt vár el Kásler Miklóstól a miniszterelnök. ","shortLead":"A Népszava szerint több területen is eredményt vár el Kásler Miklóstól a miniszterelnök. ","id":"20190910_Nepszava_Orban_beszolt_Kaslernek_Kotcsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa9e00-d039-44c3-a863-5e8bce328e02","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Nepszava_Orban_beszolt_Kaslernek_Kotcsen","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:01","title":"Népszava: Orbán beszólt Káslernek Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4b1860-c435-4cd8-86ef-02182ca8645c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elítélt szerkesztő szerint nem is vizsgálták, hogy kívülről belenyúlt-e valaki a rendszerbe. ","shortLead":"Az elítélt szerkesztő szerint nem is vizsgálták, hogy kívülről belenyúlt-e valaki a rendszerbe. ","id":"20190909_Meghekkelt_Orbaninterju_az_elitelt_szerkeszto_szerint_csak_kellett_egy_balek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f4b1860-c435-4cd8-86ef-02182ca8645c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf36d3b-f466-4004-9d95-4b3949cbe879","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Meghekkelt_Orbaninterju_az_elitelt_szerkeszto_szerint_csak_kellett_egy_balek","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:36","title":"Meghekkelt Orbán-interjú: az elítélt szerkesztő szerint csak \"kellett egy balek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b38a5c7-cd1e-4702-8ed0-cdd7df79bea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német vállalat legfrissebb tervei arról szólnak, hogy a következő évtized végére legalább 70 különféle elektromos autójuk legyen. Ehhez egy hatalmas akkumulátorgyár építésébe is kezdenek.","shortLead":"A német vállalat legfrissebb tervei arról szólnak, hogy a következő évtized végére legalább 70 különféle elektromos...","id":"20190909_Orult_offenzivba_kezd_a_Volkswagen_70_elektromos_modellel_jonnek_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b38a5c7-cd1e-4702-8ed0-cdd7df79bea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71ffdef-4062-4839-bbd6-78c08c7aa65a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_Orult_offenzivba_kezd_a_Volkswagen_70_elektromos_modellel_jonnek_ki","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:25","title":"Őrült offenzívába kezd a Volkswagen: 70 elektromos modellel jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]