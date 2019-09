Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78337dd9-4189-40a0-afc6-5f06eadd7434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, délután ötre sikerült eloltani a tüzet.","shortLead":"A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, délután ötre sikerült eloltani a tüzet.","id":"20190912_budapest_xiii_kerulet_tuz_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78337dd9-4189-40a0-afc6-5f06eadd7434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038eb07f-b0be-4d3b-8b23-d297dd2604f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_budapest_xiii_kerulet_tuz_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:37","title":"Hatalmas lángokkal égett egy ház a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja számunkra.","shortLead":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja...","id":"20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eeae3c-29df-4456-9d7f-d71bf8e2145d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:21","title":"A Hyundai sziklát dobott az unalmas külsejű autók tengerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb repülő állat. ","shortLead":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb...","id":"20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b3ebe8-22c3-46c5-adcd-04c771a9f370","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:57","title":"10 méteres szárnyfesztávolságú repülő hüllő élt az ősidőkben Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Amióta az USA büntetővámokkal sújtotta őket, a kínaiak nem az amerikai farmerektől veszik a szóját és a gabonát. Nagy csapás ez az amerikai farmereknek, akik ráadásul a rendkívüli időjárással is küszködnek. De ki a hibás?","shortLead":"Amióta az USA büntetővámokkal sújtotta őket, a kínaiak nem az amerikai farmerektől veszik a szóját és a gabonát. Nagy...","id":"20190911_Sajat_lababa_rugott_Trump_de_megvolt_ra_az_oka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc99677-746d-4b75-8197-35fe94e4fcf3","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Sajat_lababa_rugott_Trump_de_megvolt_ra_az_oka","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:50","title":"Saját lábába rúgott Trump, de megvolt rá az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e1f5a5-e5ff-471c-b157-060245a917fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi fideszes képviselőjelölt még a fotójukat is közzétette.","shortLead":"A helyi fideszes képviselőjelölt még a fotójukat is közzétette.","id":"20190912_Kozmunkasokkal_vitettek_ki_a_Fidesz_szorolapjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75e1f5a5-e5ff-471c-b157-060245a917fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc63e0-254b-42d4-807e-472024dcf79f","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kozmunkasokkal_vitettek_ki_a_Fidesz_szorolapjait","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:04","title":"Közmunkásokkal vitették ki a Fidesz szórólapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro teljesítményét mutatja.","shortLead":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro...","id":"20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b494b84-722e-4344-926e-c7e085a40146","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:03","title":"Hogy mennyire erős a legjobb új iPhone? Megjött a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6b5fe4-df80-48c5-a41c-f47ffd5f68df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább bevitték az V. kerületi rendőrkapitányságra.","shortLead":"Inkább bevitték az V. kerületi rendőrkapitányságra.","id":"20190912_Besetalt_volna_a_birosagra_a_Ligetvedo_GRas_de_a_rendorseg_nem_engedte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6b5fe4-df80-48c5-a41c-f47ffd5f68df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e7a7b1-3299-4873-941b-c232705748c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Besetalt_volna_a_birosagra_a_Ligetvedo_GRas_de_a_rendorseg_nem_engedte","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:45","title":"Besétált volna a bíróságra a ligetvédő G Ras, de a rendőrség nem engedte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan segíthet sikerhez minket az, ha listába vesszük és rendszeresen felidézzük mások hibáit?","shortLead":"Hogyan segíthet sikerhez minket az, ha listába vesszük és rendszeresen felidézzük mások hibáit?","id":"20190912_Igy_vihetnek_elorebb_bennunket_masok_apro_botlasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bfdc23-69f5-4181-a7d4-55b658792b8e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190912_Igy_vihetnek_elorebb_bennunket_masok_apro_botlasai","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:15","title":"Így vihetnek előrébb mások apró botlásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]