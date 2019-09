Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elegendő két, feltételezéseken alapuló cikk a választási jogsértés megállapításához a Fővárosi Választási Bizottság szerint.","shortLead":"Nem elegendő két, feltételezéseken alapuló cikk a választási jogsértés megállapításához a Fővárosi Választási Bizottság...","id":"20190917_piko_andras_fovarosi_valasztasi_bizottsag_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20245e25-6694-484e-8635-65d3e064195d","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_piko_andras_fovarosi_valasztasi_bizottsag_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:15","title":"Pikóéknak adott igazat a Fővárosi Választási Bizottság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee451d0-b831-471f-ac4e-b86caa11592c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajnos a gyalogos baleseteknél ritkán az a kérdés, történt-e sérülés, sokkal inkább az, mennyire súlyos. ","shortLead":"Sajnos a gyalogos baleseteknél ritkán az a kérdés, történt-e sérülés, sokkal inkább az, mennyire súlyos. ","id":"20190918_Iden_eddig_69_gyereket_utottek_el_gyalogatkelon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee451d0-b831-471f-ac4e-b86caa11592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d863599-6225-4a07-98b8-1cf0ed347abe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_Iden_eddig_69_gyereket_utottek_el_gyalogatkelon","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:16","title":"Idén eddig 69 gyereket ütöttek el gyalogátkelőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tucatjátékokat készített az Apple Arcade nevű szolgáltatásához, az előfizetők prémiumnak tűnő programokat kapnak a pénzükért.","shortLead":"Nem tucatjátékokat készített az Apple Arcade nevű szolgáltatásához, az előfizetők prémiumnak tűnő programokat kapnak...","id":"20190917_apple_arcade_streaming_jatekszolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38a87cc-4302-4fbc-bc8d-731f314644a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_apple_arcade_streaming_jatekszolgaltatas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:40","title":"Érdekes játékokkal indít az Apple filléres játékszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9ec5a3-c4d3-46e1-8044-d9fb79f6a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sasszülők mellett a két sasfióka is elpusztult, miután ettek a kirakott mérgezett galambcsalétekből. ","shortLead":"A sasszülők mellett a két sasfióka is elpusztult, miután ettek a kirakott mérgezett galambcsalétekből. ","id":"20190918_Megmergeztek_egy_teljes_sascsaladot_Bekes_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9ec5a3-c4d3-46e1-8044-d9fb79f6a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c453568-baa5-432a-b4e7-52640776f60e","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Megmergeztek_egy_teljes_sascsaladot_Bekes_megyeben","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:05","title":"Megmérgeztek egy teljes sascsaládot Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0a8b36-e664-4d30-aca0-8ef7fa105c73","c_author":"Heindl Péter","category":"itthon","description":"A kari KISZ-titkár legkevésbé sem „lázadozásáról” vált híressé. Sőt. Egy kortárs visszaemlékezése.","shortLead":"A kari KISZ-titkár legkevésbé sem „lázadozásáról” vált híressé. Sőt. Egy kortárs visszaemlékezése.","id":"20190918_Gyurcsany_a_hosok_arnyekaban_fullento_arnyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae0a8b36-e664-4d30-aca0-8ef7fa105c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8baf65-85e1-44f1-a888-c70de6c79e85","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Gyurcsany_a_hosok_arnyekaban_fullento_arnyek","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:37","title":"Gyurcsány, a hősök árnyékában füllentő árnyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaf7c1d-a03e-4594-a5f0-ef1a9bb4aee6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újdonsült édesanyák placentáján részecskeszennyeződést, koromszerű lerakódást figyeltek meg.\r

","shortLead":"Újdonsült édesanyák placentáján részecskeszennyeződést, koromszerű lerakódást figyeltek meg.\r

","id":"20190917_A_mehlepenyig_eljuthat_a_varandos_nok_altal_belelegzett_szennyezett_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abaf7c1d-a03e-4594-a5f0-ef1a9bb4aee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37dbb24-ea67-4f3d-a361-7632177a3c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_A_mehlepenyig_eljuthat_a_varandos_nok_altal_belelegzett_szennyezett_levego","timestamp":"2019. szeptember. 17. 21:10","title":"A méhlepényig is eljuthat a várandós nők által belélegzett szennyezett levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó érdekeltségeket. A háromszereplős piacon az állami tenderek jól fialnak. ","shortLead":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó...","id":"20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d94fa2e-1d14-418e-9aba-83bb851acbde","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:50","title":"Már Pintér Sándor bizalmasa is milliárdos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd638eb3-91e2-4066-b8ff-17f255128100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi fellebbezett a döntés ellen, így az még nem végleges.","shortLead":"A férfi fellebbezett a döntés ellen, így az még nem végleges.","id":"20190917_izraeli_csalo_ideiglenes_kiadatas_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd638eb3-91e2-4066-b8ff-17f255128100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2011f026-a221-4886-8d5b-92fc9ae14f11","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_izraeli_csalo_ideiglenes_kiadatas_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:08","title":"Elrendelték az izraeli csaló ideiglenes kiadatását az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]