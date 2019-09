Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A döntést egyhangúlag hozta meg az ügyben határozó testület.","shortLead":"A döntést egyhangúlag hozta meg az ügyben határozó testület.","id":"20190924_brit_legfelsobb_birosag_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2344a-fc56-4049-a9fd-f79a82f19f36","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_legfelsobb_birosag_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:56","title":"Törvénytelen volt a brit parlament felfüggesztése a Legfelsőbb Bíróság szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","shortLead":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","id":"20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ab493a-377a-44af-80ad-48e6d3913fa3","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:02","title":"Meghan Markle-ról eddig soha nem látott fotókat tett közzé a volt kollégája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb17dc9d-2edf-445b-8e8b-f2661feba92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara elnöke szerint a viharos nagygyűlés óta már keresték az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a kancelláriáról is.","shortLead":"Az orvosi kamara elnöke szerint a viharos nagygyűlés óta már keresték az Emberi Erőforrások Minisztériumától és...","id":"20190924_Eger_nem_igaz_hogy_az_orvosok_kifutyultek_az_allamtitkarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb17dc9d-2edf-445b-8e8b-f2661feba92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a774e9-1901-4927-ae87-cde413bd395d","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Eger_nem_igaz_hogy_az_orvosok_kifutyultek_az_allamtitkarokat","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:10","title":"Éger: Nem igaz, hogy az orvosok kifütyülték az államtitkárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria szerint az alaptörvény nem írja elő az állami szervek semlegességét a választási kampányban.","shortLead":"A Kúria szerint az alaptörvény nem írja elő az állami szervek semlegességét a választási kampányban.","id":"20190923_A_Kuria_is_elkaszalta_Karacsony_Gergely_kifogasat_amit_Gulyas_Gergely_mondatai_miatt_tett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2355e5-4491-4347-b405-2e06fdeac67d","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_A_Kuria_is_elkaszalta_Karacsony_Gergely_kifogasat_amit_Gulyas_Gergely_mondatai_miatt_tett","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:18","title":"A Kúria is elkaszálta Karácsony Gergely kifogását, amit Gulyás Gergely mondatai miatt tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","shortLead":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","id":"20190923_Szerdatol_dragul_a_tankolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a5ed06-be74-4b11-96c2-a33a15969d00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Szerdatol_dragul_a_tankolas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:09","title":"Szerdától megint drágább lesz a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0187916a-5c59-4275-b18b-9aebf0549fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, a kutyapárttal volt az utolsó verseny a faluban.","shortLead":"Lehet, a kutyapárttal volt az utolsó verseny a faluban.","id":"20190924_felcsut_polgarmester_kepviselo_fidesz_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0187916a-5c59-4275-b18b-9aebf0549fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052d8c96-aba2-43ef-b790-8bc0f05b2d97","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_felcsut_polgarmester_kepviselo_fidesz_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:57","title":"Felcsúton kizárólag fideszest lehet választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da5ae2-33f5-4599-8c58-c9c307d8d588","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Juno űrszonda olyan képet készített a Jupiterről, amin az óriásbolygó egy különleges pillanatban látható, mintha egy fekete lyuk nőtt volna rajta. A jelenségnek az Ió holdhoz van köze.","shortLead":"A Juno űrszonda olyan képet készített a Jupiterről, amin az óriásbolygó egy különleges pillanatban látható, mintha...","id":"20190924_jupiter_juno_urszonda_napfogyatkozas_io_hold_junocam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22da5ae2-33f5-4599-8c58-c9c307d8d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa5d6d3-d9a4-440a-9c89-22721d0e971e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_jupiter_juno_urszonda_napfogyatkozas_io_hold_junocam","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:03","title":"Nyugalom, nem kilyukadt a Jupiter, más okolható a fekete “pöttyért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ea9f11-4387-4e6f-8e32-4cd45ca418ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA legutolsó három évtizedében mindössze két olyan csapat volt, amely csak fiatalokra támaszkodva jutott a csúcs közelébe, de a bajnoki címet egyik gárdának sem sikerült begyűjtenie. Úgy tűnik, a végső sikerhez mindenképp szükség van az idősebb generációk iránymutatására.","shortLead":"Az amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA legutolsó három évtizedében mindössze két olyan csapat volt, amely csak...","id":"20190924_A_nagy_oregek_nelkul_a_palyan_sem_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea9f11-4387-4e6f-8e32-4cd45ca418ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cbf7c1-8d3c-443a-9d59-95539542c8b2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190924_A_nagy_oregek_nelkul_a_palyan_sem_megy","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:15","title":"A nagy öregek nélkül a pályán sem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]