[{"available":true,"c_guid":"b3a89e4a-21df-4dd8-9776-38ad6debb2dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, Star Wars-témájú utasszállítót állított forgalomba a Virgin Atlantic légitársaság. A repülő oldalára az Ezeréves Sólyom is felkerült.","shortLead":"Új, Star Wars-témájú utasszállítót állított forgalomba a Virgin Atlantic légitársaság. A repülő oldalára az Ezeréves...","id":"20190926_virgin_atlantic_boeing_747_utasszallito_repulo_star_wars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3a89e4a-21df-4dd8-9776-38ad6debb2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3ec6d0-4fb3-4161-bf5f-fecdc443a2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_virgin_atlantic_boeing_747_utasszallito_repulo_star_wars","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:44","title":"Erre a repülőre minden Star Wars-rajongó felülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vitték tőzsdére a cég részvényét, annak értéke folyamatosan csökken.","shortLead":"Hiába vitték tőzsdére a cég részvényét, annak értéke folyamatosan csökken.","id":"20190926_Defektet_kapott_az_Uber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c34300-1c32-4a12-94ee-0b1a9e795a88","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Defektet_kapott_az_Uber","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:08","title":"Defektet kapott az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","shortLead":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","id":"20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63067b4-9bfe-4112-8615-357b50612bec","keywords":null,"link":"/elet/20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:28","title":"Nyoma veszett egy 75 éves magyarnak a Radnai-havasokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Maximum 15 évig használhatják ingyen az önkormányzatok az erre a célra átadott földeket.","shortLead":"Maximum 15 évig használhatják ingyen az önkormányzatok az erre a célra átadott földeket.","id":"20190926_1200_hektar_foldet_ad_a_kormany_az_onkormanyzatoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1fcf58-e5f0-45aa-a98e-a0ebad55d77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_1200_hektar_foldet_ad_a_kormany_az_onkormanyzatoknak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:30","title":"1200 hektár földdel segítené a rászorulókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3582d7ff-1f7e-428a-baac-8c762641acc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Francia ügyész lesz Monaco új igazságügyminisztere, miután a jelenlegi éppúgy belebukott a Ribolovjev-botrányba, mint elődje, akit két éve menesztettek. Az orosz műtrágyakirály, az AS Monaco tulajdonosa szinte mindenkit megvett a miniállamban – és nemcsak ott.","shortLead":"Francia ügyész lesz Monaco új igazságügyminisztere, miután a jelenlegi éppúgy belebukott a Ribolovjev-botrányba, mint...","id":"20190927_Nem_maradt_senki_Monacoban_aki_igazsagugyminiszter_lehetne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3582d7ff-1f7e-428a-baac-8c762641acc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3759e339-b3d8-47e9-a8cc-1c3efd51efe0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Nem_maradt_senki_Monacoban_aki_igazsagugyminiszter_lehetne","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:45","title":"Nem maradt senki Monacóban, aki igazságügyminiszter lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","shortLead":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","id":"20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69901a5f-9e88-4d64-84b5-c9a5a4d1fa22","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:09","title":"Itt a magyar klímasemleges szálloda, ahol a medence vizét is növények tisztítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d74831-4fee-4531-85f2-9aaa4695620f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő házánál előkerült zománcozott agyagedényben a munkája előkészítéséhez használt anyagokat találtak. ","shortLead":"A festő házánál előkerült zománcozott agyagedényben a munkája előkészítéséhez használt anyagokat találtak. ","id":"20190925_Emesztogodorbol_elokerult_Rembrandt_relikviat_allitottak_ki_Amszterdamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38d74831-4fee-4531-85f2-9aaa4695620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3682810-61a2-48d9-9b70-e7c36cd9f7df","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Emesztogodorbol_elokerult_Rembrandt_relikviat_allitottak_ki_Amszterdamban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:28","title":"Emésztőgödörből előkerült Rembrandt relikviát állítottak ki Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82373630-e0c7-48ea-b85d-3070997d4804","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nagyon hasonló a méretük, a tudásuk és a teljesítményük, a karakterük azonban talán nem is lehetne ennél eltérőbb. ","shortLead":"Nagyon hasonló a méretük, a tudásuk és a teljesítményük, a karakterük azonban talán nem is lehetne ennél eltérőbb. ","id":"20190926_volvo_xc40_vagy_audi_q3_osszehasonlito_teszt_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82373630-e0c7-48ea-b85d-3070997d4804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ffa89-0015-43df-8a0b-be78c9dcc81f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_volvo_xc40_vagy_audi_q3_osszehasonlito_teszt_menetproba","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:15","title":"Egy győri Audi 2018 Év Autója ellen: lejátszottuk az ősz meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]