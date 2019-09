Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár nyugta nélkül is, de vigyék vissza a gépet.","shortLead":"Akár nyugta nélkül is, de vigyék vissza a gépet.","id":"20190928_Kavefozot_hiv_vissza_a_Lidl_aramutest_okozhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0adf26-f8b2-44e5-a4d5-352e3aaeff2c","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Kavefozot_hiv_vissza_a_Lidl_aramutest_okozhat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:47","title":"Kávéfőzőt hív vissza a Lidl, áramütést okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c67af8-d3d0-42f9-9f56-b36590e6a1ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőnek nyoma sincs. ","shortLead":"Esőnek nyoma sincs. ","id":"20190929_Oszi_nap_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25c67af8-d3d0-42f9-9f56-b36590e6a1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e05f278-02ea-4c69-bea3-eb21441952b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Oszi_nap_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:11","title":"Kellemes őszi nap lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a291aabe-0cca-4ff1-b3c3-84c32a79b857","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem az üzletekben csaptak fel a lángok.","shortLead":"Nem az üzletekben csaptak fel a lángok.","id":"20190929_arkad_tuz_bevasarlokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a291aabe-0cca-4ff1-b3c3-84c32a79b857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b455f3-ab03-4835-8cfa-547b23bb6fe1","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_arkad_tuz_bevasarlokozpont","timestamp":"2019. szeptember. 29. 13:58","title":"Tűz volt a budapesti Árkádban, kiürítik az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07805bd3-9b9d-4d9a-821b-4fb0598f20ee","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Két nagy cég is a hvg.hu-tól tudta meg, hogy világmárkáit engedély nélkül használják egy olyan győri rendezvény reklámjain, ahol Lagzi Lajcsiékon kívül csak két fideszes lép fel. Egyikük ráadásul maga a szervező, de ez sem derül ki az ingyenes ugrálóvárral családokat csalogató program meghívójából. A fideszes képviselőjelölt, Hajtó Péter szerint ez valójában kulturális rendezvény, a szintén beszédet mondó Borkai Zsolt süketet játszik, a Pepsi és a Tuborg forgalmazója viszont elhatárolódik és jogi lépéseket tervez.","shortLead":"Két nagy cég is a hvg.hu-tól tudta meg, hogy világmárkáit engedély nélkül használják egy olyan győri rendezvény...","id":"20190928_Illegalisan_hasznalt_Pepsi_es_Tuborg_logoval_csalogatjak_a_nepet_a_gyori_fideszes_rendezvenyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07805bd3-9b9d-4d9a-821b-4fb0598f20ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b607af6e-d435-443d-9829-a62011834b4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Illegalisan_hasznalt_Pepsi_es_Tuborg_logoval_csalogatjak_a_nepet_a_gyori_fideszes_rendezvenyere","timestamp":"2019. szeptember. 28. 07:00","title":"Jogosulatlanul csalogatják Pepsivel és sörrel a népet a győri fideszes rendezvényére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b9ef9c-b8f7-4034-95f7-c2f9b4ae564f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pápalátogatásnál is nagyobb autós tömeget vonzott Csíkba az ingyen sör, bedugultak az utak Csíkszeredán. A pórul járt emberek nagyon dühösek.\r

","shortLead":"A pápalátogatásnál is nagyobb autós tömeget vonzott Csíkba az ingyen sör, bedugultak az utak Csíkszeredán. A pórul járt...","id":"20190928_Ingyen_Csiki_sort_remeltek_ezrek_ragadtak_a_dugoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b9ef9c-b8f7-4034-95f7-c2f9b4ae564f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6dc423-2664-405f-a009-35f42a7a47af","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Ingyen_Csiki_sort_remeltek_ezrek_ragadtak_a_dugoba","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:21","title":"Ingyen Csíki sört reméltek, ezrek ragadtak a dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d05028f-5b7b-4073-863a-777ffabf6c47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Letették a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének alapkövét.","shortLead":"Letették a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének alapkövét.","id":"20190928_Kepek_igy_all_ma_Magyarorszag_legnagyobb_ipari_beruhazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d05028f-5b7b-4073-863a-777ffabf6c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f406d13a-a5e4-46e8-8e61-b7d3874cd492","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Kepek_igy_all_ma_Magyarorszag_legnagyobb_ipari_beruhazasa","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:20","title":"Képek: így áll ma Magyarország legnagyobb ipari beruházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz önkormányzati kampányfőnöke azt mondta, az önkormányzati választások után azzal a területtel foglalkozna, ami a szívéhez a legközelebb áll. Ez az önkormányzatok. De hozzátette: „elsősorban azokat a településeket segíteném, ahol a kormánypárti polgármesterjelöltek győztek.”","shortLead":"A Fidesz önkormányzati kampányfőnöke azt mondta, az önkormányzati választások után azzal a területtel foglalkozna, ami...","id":"20190928_Kosa_Lajos_Elsosorban_azokat_segitenem_ahol_a_Fidesz_polgarmesterjeloltek_gyoztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b407932d-1ac3-4ab7-9d3c-3b090613f72b","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Kosa_Lajos_Elsosorban_azokat_segitenem_ahol_a_Fidesz_polgarmesterjeloltek_gyoztek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:33","title":"Kósa Lajos: Elsősorban azokat segíteném, ahol a Fidesz polgármesterjelöltjei győztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9123a9c-4555-427e-9372-12662f0aa671","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többször is jelölték Grammy-díjra.","shortLead":"Többször is jelölték Grammy-díjra.","id":"20190929_Elhunyt_Jose_Jose_a_mexiko_dalherceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9123a9c-4555-427e-9372-12662f0aa671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b27263a-e162-4d8a-9346-56c23d139a83","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Elhunyt_Jose_Jose_a_mexiko_dalherceg","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:23","title":"Elhunyt José José, a mexikó dalherceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]