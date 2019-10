Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Airbus még az idén megkezdi azoknak az A350-900-asoknak a tesztelését, amelyek tele lesznek az utasokat figyelő szenzorokkal. Az Airbus szerint ettől mindenkinek jobb lesz majd az utazása. Ön felszállna az Airbus kísérleti repülőgépére? Még a mosdóban is okosszenzorok vannak Az orosz elnököt a természet lágy ölén fotózták. Vlagyimir Putyin, a tökéletes modell Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas indokból elkövetett emberöléssel, szexuális erőszakkal és kifosztással vádolja. Életfogytiglant is kaphat a soroksári gyilkossággal vádolt férfi Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk - menekülőben van. Lövöldözés volt egy kansasi bárban, többen meghaltak A tanárok és a könyvtári könyvek számára egy évig az ingázás veszi át a főszerepet, jövőre viszont már nemcsak a hallgatók, hanem ők is Ausztriában folytatják. Az egyetem rektora szerint, ami velük történt nem esetleges, hanem egy egypártrendszer megszilárdulásához vezető lépés, de nem adják fel és a Nádor utca sem marad üres. A tanárok és a könyvtári könyvek számára egy évig az ingázás veszi át a főszerepet, jövőre viszont már nemcsak a hallgatók, hanem ők is Ausztriában folytatják. Az egyetem rektora szerint, ami velük történt nem esetleges, hanem egy egypártrendszer megszilárdulásához vezető lépés, de nem adják fel és a Nádor utca sem marad üres. Kétszázmillió euróba kerül, hogy Bécsbe száműzték a CEU-t