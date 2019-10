Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egyszerre dicsérik és támadják a Joker című filmet, miután a címszereplő szörnyeteggé alakulását hidegrázóan hitelesen adja elő Joaquin Phoenix. Batman ellenfelét képregényszereplőként eredetileg rövid életűnek szánták, de végül az elmúlt évtizedekben számos feldolgozást élt meg papíron és filmvásznon is.

Az egyre kelendőbb divatterepjárókat elsősorban a nagy fogyasztásuk és magas károsanyag-kibocsátásuk miatt éri kritika.

Megfelelő hőszigeteléssel nemcsak a környezetet, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Megkérdeztünk egy szakembert, hogy mire kell odafigyelni, és hogyan lehet elkerülni a gyakori hibákat. ","shortLead":"Megfelelő hőszigeteléssel nemcsak a környezetet, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Megkérdeztünk egy szakembert...","id":"20191008_Hoszigeteles_szempontok_az_alacsonyabb_futesszamlatol_a_fenntarthatosagig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6386619f-b8b2-4f1d-9a09-7c555abd83b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81cfa43-925e-43a3-8cc5-a2a7a9badf56","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191008_Hoszigeteles_szempontok_az_alacsonyabb_futesszamlatol_a_fenntarthatosagig","timestamp":"2019. október. 10. 07:30","title":"Hőszigetelés: szempontok az alacsonyabb fűtésszámlától a fenntarthatóságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön Ankarában azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy 3,6 millió szíriai menekültet küld országából Európába, ha az EU megszállásnak minősíti a szerdán megkezdett török hadműveletet Északkelet-Szíriában.","shortLead":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön Ankarában azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy 3,6 millió szíriai...","id":"20191010_Erdogan_tobb_millio_sziriai_menekult_Europaba_kuldesevel_fenyegeti_az_EUt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47176373-5a35-44a5-991b-7f190edce0d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Erdogan_tobb_millio_sziriai_menekult_Europaba_kuldesevel_fenyegeti_az_EUt","timestamp":"2019. október. 10. 16:12","title":"Erdogan több millió szíriai menekült Európába küldésével fenyegeti az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859ab22-a940-4b90-842d-f4c3110f2817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan az összes osztályteremben vezeték nélküli internet lesz.","shortLead":"Hamarosan az összes osztályteremben vezeték nélküli internet lesz.","id":"20191010_Okostelefonon_lehet_majd_dolgozatot_irni_az_iskolakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c859ab22-a940-4b90-842d-f4c3110f2817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d466dad-a53c-4444-8538-d185a6100fb9","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Okostelefonon_lehet_majd_dolgozatot_irni_az_iskolakban","timestamp":"2019. október. 10. 08:24","title":"Okostelefonon is lehet majd dolgozatot írni az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elvileg minden vállalkozás számára lehetővé tenné a Microsoft, hogy a határidő lejárta után még három évig biztonságban használhassa a Windows 7-et, persze azért ezt nem ingyen teszi.","shortLead":"Elvileg minden vállalkozás számára lehetővé tenné a Microsoft, hogy a határidő lejárta után még három évig biztonságban...","id":"20191011_windows7_kiterjesztett_biztonsagi_frissites_barmilyen_vallalkozas_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d10066-5344-4a01-bf99-0f12d92ba968","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_windows7_kiterjesztett_biztonsagi_frissites_barmilyen_vallalkozas_szamara","timestamp":"2019. október. 11. 10:03","title":"Több Windows 7-használó járhat jól, miután engedékenyebb lett a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harminc százalékkal kerestek többet a vendégmunkások, mint egy évvel korábban. A munkaerőhiány mindeközben fokozódott, legalább 200 ezer betöltetlen állás van.

Szeretné elérni az önkormányzat, hogy Kaszásdűlő nagy részét átminősítsék lakó-pihenő övezetté. A munkaerőhiány mindeközben fokozódott...","id":"20191010_280_milliard_forintot_kerestek_a_vendegmunkasok_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d2224e-133d-42f6-9d38-93dcf3a5182a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_280_milliard_forintot_kerestek_a_vendegmunkasok_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 10. 21:21","title":"280 milliárd forintot kerestek a vendégmunkások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fc6cfb-85c5-422d-9ad2-4f7f1e0b0754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeretné elérni az önkormányzat, hogy Kaszásdűlő nagy részét átminősítsék lakó-pihenő övezetté.","shortLead":"Szeretné elérni az önkormányzat, hogy Kaszásdűlő nagy részét átminősítsék lakó-pihenő övezetté.","id":"20191011_Elege_lett_Obudanak_a_sok_wazes_autobol_akik_minden_utcat_elleptek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86fc6cfb-85c5-422d-9ad2-4f7f1e0b0754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c7d560-63d8-4b7a-b48a-2d9a96fcd6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Elege_lett_Obudanak_a_sok_wazes_autobol_akik_minden_utcat_elleptek","timestamp":"2019. október. 11. 16:38","title":"Elege lett Óbudának a sok Waze-s autósból, akik minden utcát elleptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]