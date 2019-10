Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b89df86f-f940-4a30-90b9-55f8db476666","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudni, mit keresett a 90 méter magas kémény tetején a középkorú férfi.","shortLead":"Nem tudni, mit keresett a 90 méter magas kémény tetején a középkorú férfi.","id":"20191028_kemeny_carlisle_mentoakcio_emelokosar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b89df86f-f940-4a30-90b9-55f8db476666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c33da50-55da-4eae-9342-7d7201f4e696","keywords":null,"link":"/elet/20191028_kemeny_carlisle_mentoakcio_emelokosar","timestamp":"2019. október. 28. 20:27","title":"Tizenöt órán át lógott egy kéményről, meghalt mire sikerült kiszabadítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e66d75c-566c-45c8-8903-0f50a50eec3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak győztünk, de történelmet fogunk írni - írta a Twitteren Claudia López.","shortLead":"Nem csak győztünk, de történelmet fogunk írni - írta a Twitteren Claudia López.","id":"20191029_bogota_meleg_homoszexualis_polgarmester_claudia_lopez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e66d75c-566c-45c8-8903-0f50a50eec3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2877751f-7d2e-4074-9480-d2b4512a329f","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_bogota_meleg_homoszexualis_polgarmester_claudia_lopez","timestamp":"2019. október. 29. 19:31","title":"Nyíltan meleg polgármestere lett Bogotának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5d82fc-6e58-4bb1-beea-b1a72b585839","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hangszert egy híres 17. századi római hegedűkészítő iskola tagja készítette, 95 millió forintot ér.","shortLead":"A hangszert egy híres 17. századi római hegedűkészítő iskola tagja készítette, 95 millió forintot ér.","id":"20191028_antik_hegedu_vonat_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5d82fc-6e58-4bb1-beea-b1a72b585839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b77ebb-0d5b-4606-8a8b-a488eb15993d","keywords":null,"link":"/elet/20191028_antik_hegedu_vonat_london","timestamp":"2019. október. 28. 19:06","title":"310 éves antik hegedűt felejtettek egy londoni vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási Indexéből, amely immár 13. éve mérik fel a magyarok megtakarítási szokásait. 