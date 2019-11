Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","shortLead":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","id":"20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14ce80-d65b-46f2-a542-b589f785c193","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. november. 02. 21:55","title":"Öt jelölt indulhat az államfői tisztségért a vitatott algériai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7630d2-9363-42d7-bfe6-b6a72c9c05f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December hatodikáig lehet megtekinteni az elmúlt negyven év legütősebb alkotásait. ","shortLead":"December hatodikáig lehet megtekinteni az elmúlt negyven év legütősebb alkotásait. ","id":"20191104_Szekesfehervar_HVG_cimlap_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee7630d2-9363-42d7-bfe6-b6a72c9c05f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba1a5e5-420d-4f7c-880a-9d45026abbf7","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Szekesfehervar_HVG_cimlap_kiallitas","timestamp":"2019. november. 04. 12:17","title":"Székesfehérvárra utazik a HVG címlapjait bemutató kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az igazán zsíros falatokat eddig is az állam osztotta, és ez minden bizonnyal ezután is így lesz. Az építőiparban például a nagyon helyinek tűnő beruházásokat is valamilyen állami cég szokta lebonyolítani.","shortLead":"Az igazán zsíros falatokat eddig is az állam osztotta, és ez minden bizonnyal ezután is így lesz. Az építőiparban...","id":"201944__onkormanyzati_penzek__kormanykedvencek__kozbeszerzesek__csepp_atengerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ecf216-40d0-48be-a587-6d2b7590b41f","keywords":null,"link":"/360/201944__onkormanyzati_penzek__kormanykedvencek__kozbeszerzesek__csepp_atengerben","timestamp":"2019. november. 04. 07:00","title":"Az oligarcháknak nem fog fájni az önkormányzati őrségváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3316c44c-2fde-4d42-927b-0fb6eabdc772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Vasas-drukker\" bolgár horrorkaravánt fogtak a rendőrök, amely egészen a rendőrség Twitter-fiókjáig jutott.","shortLead":"\"Vasas-drukker\" bolgár horrorkaravánt fogtak a rendőrök, amely egészen a rendőrség Twitter-fiókjáig jutott.","id":"20191104_Vasasdrukker_bolgar_horrorkaravant_fogtak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3316c44c-2fde-4d42-927b-0fb6eabdc772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d584f0-82c0-4072-a152-3a117e68141a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Vasasdrukker_bolgar_horrorkaravant_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. november. 04. 12:31","title":" Ma te leszel alul – írta ki Twitterére a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés markáns lassulását jósolja 2020-ra a GKI.","shortLead":"A gazdasági növekedés markáns lassulását jósolja 2020-ra a GKI.","id":"20191103_GKI_prognozis_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3128f6ee-ccb5-4e85-90b6-c3e7b4401ee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_GKI_prognozis_november","timestamp":"2019. november. 04. 05:25","title":"Orbán álma ugyan teljesül, mégsem lesz maradéktalan az öröme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","shortLead":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","id":"20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f74d02-e773-46d8-a614-e91ed51bcf20","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","timestamp":"2019. november. 03. 08:48","title":"Vasárnapi idő: esernyő nem árt, de a kabátot otthon hagyhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan lehetséges a gyarapodás a bizonytalanság közepette? Mekkora a szerencse és az innováció szerepe a tartósan jó teljesítményben? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a neves vezetéstudományi szakértők - Jim Collins és Morten T. Hansen - új könyve. Részlet. ","shortLead":"Hogyan lehetséges a gyarapodás a bizonytalanság közepette? Mekkora a szerencse és az innováció szerepe a tartósan jó...","id":"20191103_Sikerre_vagyik_Ime_5_makacs_tevhit_amit_csak_nehezitene_a_dolgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29d921-be85-42fd-833c-4d8c7d14a547","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191103_Sikerre_vagyik_Ime_5_makacs_tevhit_amit_csak_nehezitene_a_dolgat","timestamp":"2019. november. 03. 19:15","title":"Sikerre vágyik? Íme 5 makacs tévhit, ami csak nehezíti a dolgát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2fae55-8509-41d5-8c4f-c22d2b5b6f06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jianguo Pro 3 nevű készülék a népszerű videós app, a TikTok mögötti cég első okostelefonja. 12 giga RAM-ot és remek processzort kapott.","shortLead":"A Jianguo Pro 3 nevű készülék a népszerű videós app, a TikTok mögötti cég első okostelefonja. 12 giga RAM-ot és remek...","id":"20191104_bytedance_jianguo_pro_3_smartisan_tiktok_okostelefon_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d2fae55-8509-41d5-8c4f-c22d2b5b6f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbb380c-9a3b-42b9-9b21-e1bc496d047a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_bytedance_jianguo_pro_3_smartisan_tiktok_okostelefon_android","timestamp":"2019. november. 04. 09:03","title":"Megjött az első mobiljuk: bika telefont ad ki a Facebook legnagyobb riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]