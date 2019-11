Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A verseny kínai résztvevői állítólag azzal fenyegetőztek, hogy szétzúzzák az édességet, amely a hongkongi tüntetőkről emlékezik meg. A szervezők szerint formai okok miatt diszkvalifikálták a tortát. ","shortLead":"A verseny kínai résztvevői állítólag azzal fenyegetőztek, hogy szétzúzzák az édességet, amely a hongkongi tüntetőkről...","id":"20191105_politikai_cenzura_hongkong_cukrasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dd118-6344-4f73-b90b-8228f130e0fa","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_politikai_cenzura_hongkong_cukrasz","timestamp":"2019. november. 05. 12:23","title":"Politikai cenzúrát emleget egy brit cukrászversenyről kizárt torta alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","shortLead":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","id":"20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67612b64-afba-4de1-92e5-0459ae0112e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","timestamp":"2019. november. 05. 06:10","title":"Cáfolja az Európai Bizottság a New York Times állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5295ef39-7356-4102-9fe6-dbbd73c27daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A számot 2015-ben vette fel az énekes. A BBC Radio 2 most játszotta először.","shortLead":"A számot 2015-ben vette fel az énekes. A BBC Radio 2 most játszotta először.","id":"20191106_Itt_egy_eddig_meg_soha_nem_hallott_George_Michaeldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5295ef39-7356-4102-9fe6-dbbd73c27daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea49a5f-cc40-4956-bfd5-536bad886108","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Itt_egy_eddig_meg_soha_nem_hallott_George_Michaeldal","timestamp":"2019. november. 06. 10:46","title":"Itt egy eddig még soha nem hallott George Michael-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint egy szelfivideó alapján azonosítaná a felhasználókat a Facebook.","shortLead":"A tervek szerint egy szelfivideó alapján azonosítaná a felhasználókat a Facebook.","id":"20191105_facebook_arcfelismeres_jane_manchun_wong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a363a-5df7-429b-98c7-06f6e62e5117","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_facebook_arcfelismeres_jane_manchun_wong","timestamp":"2019. november. 05. 19:03","title":"Arcfelismerő technológiát tesztel a Facebook a felhasználók azonosításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c9aaaa-5f49-44dd-ab12-61fc320c06d7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Éppen a túl enyhe telektől pusztulhatnak el a kis bundás cukiságok.","shortLead":"Éppen a túl enyhe telektől pusztulhatnak el a kis bundás cukiságok.","id":"20191105_erszenyes_pele_kihalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9c9aaaa-5f49-44dd-ab12-61fc320c06d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26afb6a-a641-41fe-bd91-f3025c138a19","keywords":null,"link":"/elet/20191105_erszenyes_pele_kihalas","timestamp":"2019. november. 05. 13:12","title":"Költözniük kell az erszényes peléknek, vagy kihalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c2e0fd-8e98-441b-a85d-d95f7248244b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennek a régebbi Volkswagen up!-ok, jönnek a dél-koreai Kia Picantók. ","shortLead":"Mennek a régebbi Volkswagen up!-ok, jönnek a dél-koreai Kia Picantók. ","id":"20191105_Atalakul_a_Mol_Limo_autoflottaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c2e0fd-8e98-441b-a85d-d95f7248244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df055a89-c21b-4e35-88f6-b57631b31dcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Atalakul_a_Mol_Limo_autoflottaja","timestamp":"2019. november. 05. 11:07","title":"Átalakul a Mol Limo autóflottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A táblás akciójáért rá kiszabott 329 ezer forintos büntetés háromszorosa jött össze Hadházy Ákosnak egy gyűjtés keretében.\r

\r

","shortLead":"A táblás akciójáért rá kiszabott 329 ezer forintos büntetés háromszorosa jött össze Hadházy Ákosnak egy gyűjtés...","id":"20191105_parlament_buntetes_hadhazy_akos_tablas_akcio_kover_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722cf971-a633-41e2-8a56-6951536fc327","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_parlament_buntetes_hadhazy_akos_tablas_akcio_kover_laszlo","timestamp":"2019. november. 05. 12:31","title":"Összedobták a parlamenti büntetést Hadházy Ákosnak, aki még Kocsis Mátét is kioktatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök korábban letartóztatták Bagdadi egyik leánytestvérét is.","shortLead":"A törökök korábban letartóztatták Bagdadi egyik leánytestvérét is.","id":"20191106_Erdogan_Torokorszag_elfogta_az_Iszlam_Allam_volt_vezetojenek_feleseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45aa376-fb5e-413e-844d-fe91f9b1aeed","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Erdogan_Torokorszag_elfogta_az_Iszlam_Allam_volt_vezetojenek_feleseget","timestamp":"2019. november. 06. 15:32","title":"Erdogan szerint elfogták az Iszlám Állam volt vezetőjének feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]