[{"available":true,"c_guid":"26454739-0e2c-4d2d-bfdc-3709d5118dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabálytalanul szállította vontatmányát az a 37 éves román sofőr, aki vasárnap éjjel balesetet okozott a 49-es főúton, Csengersima külterületén. ","shortLead":"Szabálytalanul szállította vontatmányát az a 37 éves román sofőr, aki vasárnap éjjel balesetet okozott a 49-es főúton...","id":"20191104_horrorkaravan_tulsuly_baleset_arok_csengersima","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26454739-0e2c-4d2d-bfdc-3709d5118dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854404d0-bc8f-436a-aafe-5fc200012feb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_horrorkaravan_tulsuly_baleset_arok_csengersima","timestamp":"2019. november. 04. 19:22","title":"Túlsúlyos horrorkaraván zúgott az árokba Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szerdai játéknapon öt csapat is bejuthat a legjobb 16 közé a BL-ben. Kedden ez még senkinek sem sikerült, de a semleges nézőknek így sem lehetett okuk a panaszra.","shortLead":"A szerdai játéknapon öt csapat is bejuthat a legjobb 16 közé a BL-ben. Kedden ez még senkinek sem sikerült, de...","id":"20191106_Hatalmas_forditasok_es_golzapor_a_BLben_de_tovabbjutok_meg_nincsenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757da55-4d28-4a07-afff-0c2bf48785ba","keywords":null,"link":"/sport/20191106_Hatalmas_forditasok_es_golzapor_a_BLben_de_tovabbjutok_meg_nincsenek","timestamp":"2019. november. 06. 06:02","title":"Hatalmas fordítások és gólzápor a BL-ben, de továbbjutók még nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két év alatt megháromszorozódott az ukrán, szerb és vietnámi vendégmunkások száma Magyarországon. De majdnem kétezren dolgoznak Indiából is.\r

