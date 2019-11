Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7191bef7-8dab-4be2-94de-9acde7fc31a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madridot az igazgatótanács alelnöke is képviseli a stadionavatón.","shortLead":"A Real Madridot az igazgatótanács alelnöke is képviseli a stadionavatón.","id":"20191105_puskas_ferenc_arena_nyitomeccs_real_madrid_uruguay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7191bef7-8dab-4be2-94de-9acde7fc31a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be24a436-a690-422c-8761-721117f1af29","keywords":null,"link":"/sport/20191105_puskas_ferenc_arena_nyitomeccs_real_madrid_uruguay","timestamp":"2019. november. 05. 16:34","title":"Puskás Ferenc egykori csapattársa is ott lesz a Puskás Aréna megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","shortLead":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","id":"201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f53be4-b36d-4224-bc41-96b3f4966142","keywords":null,"link":"/360/201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","timestamp":"2019. november. 05. 10:00","title":"Melyik étterem mennyire csendes? Van már alkalmazás, amelyik megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más dolga van, de drukkol, hogy legyen alkalmas jelölt.","shortLead":"Más dolga van, de drukkol, hogy legyen alkalmas jelölt.","id":"20191105_Karacsony_az_Euronewsnak_nem_leszek_miniszterelnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca99c023-19a1-435c-afd1-91a7b8a5e8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Karacsony_az_Euronewsnak_nem_leszek_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2019. november. 05. 10:30","title":"Karácsony az Euronewsnak: Nem leszek miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8974266-fa4d-4ce8-9bec-3349eae8134d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bíróság megállapított a cég fizetésképtelenségét, elrendelte a felszámolását. A Csepel Holding Nyrt.-t két orosz szerződés meghiúsulása hozta nehéz helyzetbe.","shortLead":"A bíróság megállapított a cég fizetésképtelenségét, elrendelte a felszámolását. A Csepel Holding Nyrt.-t két orosz...","id":"20191105_csepel_holding_felszamolas_fizeteskeptelenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8974266-fa4d-4ce8-9bec-3349eae8134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e557ed-c394-4266-961d-3da6001f0ab5","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_csepel_holding_felszamolas_fizeteskeptelenseg","timestamp":"2019. november. 05. 18:32","title":"Felszámolhatják a Csepel Holdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök 24 órán belül elfogták őket.","shortLead":"A rendőrök 24 órán belül elfogták őket.","id":"20191105_Halalra_vert_egy_85_eves_asszonyt_harom_szalonnai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb79453-485d-41a6-9fd4-209ffc07d442","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Halalra_vert_egy_85_eves_asszonyt_harom_szalonnai_ferfi","timestamp":"2019. november. 05. 21:10","title":"Halálra vert egy 85 éves asszonyt három szalonnai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc62f87-f281-42fa-a816-c6a32fef2409","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy duzzogva feltöltik a centrifugákat, ami újabb lépés az atomtöltet felé.","shortLead":"Nagy duzzogva feltöltik a centrifugákat, ami újabb lépés az atomtöltet felé.","id":"20191105_Iran_folytatja_az_atomfegyvergyartast_de_hajlando_leallni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fc62f87-f281-42fa-a816-c6a32fef2409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0140ec-159a-45cd-9cd9-0aa158f247c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Iran_folytatja_az_atomfegyvergyartast_de_hajlando_leallni","timestamp":"2019. november. 05. 09:30","title":"Irán folytatja az atomfegyvergyártást, de hajlandó leállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb a tömegközlekedés helyzete Miskolcon: járatok szűntek meg, csúcsra járnak a túlórák a városi közlekedési vállalatnál a sofőrhiány miatt. Az új polgármester vizsgálatot, következményeket ígér, és tűzoltásba fogott.","shortLead":"Egyre súlyosabb a tömegközlekedés helyzete Miskolcon: járatok szűntek meg, csúcsra járnak a túlórák a városi...","id":"20191105_Jaratokat_kellett_megszuntetni_Miskolcon_a_soforhiany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e03614-f470-4ca6-976f-dfa986ce2c65","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Jaratokat_kellett_megszuntetni_Miskolcon_a_soforhiany_miatt","timestamp":"2019. november. 05. 11:43","title":"Tömegközlekedési járatokat kellett megszüntetni Miskolcon a sofőrhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag támogatott hitel és egy államilag támogatott állampapír-konstrukció kell csak és most mindkettő elérhető.","shortLead":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag...","id":"20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33177bd2-98e2-4c1d-ae66-751af238a098","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","timestamp":"2019. november. 05. 19:14","title":"Milliókat lehet kaszálni, ha babaváró hitelt és az állami szuperkötvényt kombinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]