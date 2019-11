Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85d824f0-c879-44fb-8336-e35ffdfdcbf4","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Bene Krisztián ügyének újratárgyalása ellen tiltakoztak az Alkotmánybíróságnál.","shortLead":"Bene Krisztián ügyének újratárgyalása ellen tiltakoztak az Alkotmánybíróságnál.","id":"20191105_Tobb_szazan_tuntettek_a_lugos_orvos_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85d824f0-c879-44fb-8336-e35ffdfdcbf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aafbc63-8bd6-45a7-93cc-54f8c5220985","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Tobb_szazan_tuntettek_a_lugos_orvos_ugyeben","timestamp":"2019. november. 05. 07:22","title":"Videó: Több százan tüntettek a lúgos orvos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","shortLead":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","id":"20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f92a46-300c-4392-9d30-c6db508cf60c","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","timestamp":"2019. november. 05. 10:22","title":"Ebben a házban több mint 300 konnektor van, és senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d687fd9-a3cb-4d83-a300-8c82f4953727","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százötvenmillió éves tengeri ragadozó megkövesedett maradványára bukkantak paleontológusok Lengyelországban. Ez az első uszonyos őshüllő fosszília, amelyet az ország területén találtak.","shortLead":"Százötvenmillió éves tengeri ragadozó megkövesedett maradványára bukkantak paleontológusok Lengyelországban. Ez az első...","id":"20191106_150_millio_eves_tengeri_ragadozo_uszonyos_oshullo_fossziliaja_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d687fd9-a3cb-4d83-a300-8c82f4953727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f9a736-8918-400f-91bd-8ce7e98fbf96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_150_millio_eves_tengeri_ragadozo_uszonyos_oshullo_fossziliaja_lengyelorszag","timestamp":"2019. november. 06. 13:03","title":"150 000 000 éves tengeri ragadozó csontjaira bukkantak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nemzetbiztonsági átvilágítás találta alkalmatlannak Szabó István pénzügyőr főhadnagyot, aki korábban több feljelentést is tett a bűnjelraktár hiánya miatt.","shortLead":"Egy nemzetbiztonsági átvilágítás találta alkalmatlannak Szabó István pénzügyőr főhadnagyot, aki korábban több...","id":"20191106_Kirugtak_a_penzugyort_aki_azt_allitja_hogy_NAVosok_fosztogatjak_a_bunjelraktarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cec551-b126-4001-b185-54d519d83bc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Kirugtak_a_penzugyort_aki_azt_allitja_hogy_NAVosok_fosztogatjak_a_bunjelraktarat","timestamp":"2019. november. 06. 09:41","title":"Kirúgták a pénzügyőrt, aki azt állítja, hogy NAV-osok fosztogatják a bűnjelraktárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0773b91e-56d0-449e-b76d-df193bbc0bf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még október 23-án gyújtott fel egy szélsőjobboldali csoport egy zászlót az Aurórában. A színészek és a rendezők petícióban válaszoltak. ","shortLead":"Még október 23-án gyújtott fel egy szélsőjobboldali csoport egy zászlót az Aurórában. A színészek és a rendezők...","id":"20191105_Szivarvanyzaszloegetes_szineszek_szinhazak_peticio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0773b91e-56d0-449e-b76d-df193bbc0bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc50855-44c0-46dd-bbbe-3e24d48e8412","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Szivarvanyzaszloegetes_szineszek_szinhazak_peticio","timestamp":"2019. november. 05. 14:05","title":"A Radnóti, az Örkény és a Katona tagjai is kiálltak a szivárványzászló-égetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt. A férfi alkotmányjogi panaszt nyújtott be, amelyet kedden tárgyalhatnak.","shortLead":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt...","id":"20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c04032a-c439-4df8-b680-e419a2ca0b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 04. 21:58","title":"Százak tüntettek azért, hogy ne kezdődjön újra a lúgos orvos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","shortLead":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","id":"20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c08bd-8a78-48aa-80f9-386cac8396d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. november. 05. 11:18","title":"Három napra újra lezárják fél Budapestet Erdogan érkezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Június, július és szeptember után a múlt hónap is rekordot hozott.","shortLead":"Június, július és szeptember után a múlt hónap is rekordot hozott.","id":"20191105_Vilagszerte_a_legmelegebb_oktober_volt_a_2019es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00298485-1220-44b6-9e16-51b8feb1c037","keywords":null,"link":"/_tudomany/20191105_Vilagszerte_a_legmelegebb_oktober_volt_a_2019es","timestamp":"2019. november. 05. 20:13","title":"Világszerte a legmelegebb október volt a 2019-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]