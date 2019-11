Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","shortLead":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","id":"20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f64ac0-8b43-49cd-bbc7-391e32040abd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","timestamp":"2019. november. 13. 18:38","title":"Kettős halálos baleset történt Jászberénynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c30d28-4642-4f41-871d-8529c7b64586","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél pontosabb, telemedicinás rendszerrel teljesen kompatibilis vércukormérő készüléket dobott piacra a magyar 77 Elektronika nevű cég. A rendszerben a beteg és az orvos is beállíthatja, mikor esedékes a következő mérés. A fejlesztők szerint közel 20 ezer beteg most ingyenesen is hozzájuthat a készülékhez.","shortLead":"Minden eddiginél pontosabb, telemedicinás rendszerrel teljesen kompatibilis vércukormérő készüléket dobott piacra...","id":"20191113_cukorbetegseg_vercukorszint_meres_vercukorszintmero_dcont_etalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29c30d28-4642-4f41-871d-8529c7b64586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22896acd-467c-438e-b763-7d3f6c27eb96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_cukorbetegseg_vercukorszint_meres_vercukorszintmero_dcont_etalon","timestamp":"2019. november. 13. 15:33","title":"Több százezer cukorbetegnek segíthet egy új magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön rész készül a legendás sorozatból.\r

