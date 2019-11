"A kormány várakozásai szerint jövőre kevesebb mint 250 ezer főre csökken a minimálbérre bejelentett munkavállalók száma, döntő többségük ugyanakkor a valóságban jóval több pénzt kaphat úgy, hogy havi bevételének egy részét feketén adja a munkáltatója" – mondta a lapnak Palkovics Imre.

A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint ma is teljesen általános, hogy a cégek így próbálják meg elkerülni az adó- és járulékfizetési kötelezettségüket, de sokszor még csak be sem jelentik az alkalmazottakat. Ezt egyébként a munkaügyi hatóság legutóbbi jelentése is alátámasztja. Palkovics arról is beszélt, hogy a 250 ezer fő meghatározó hányada vélhetően önfoglalkoztató egyéni vállalkozó, aki adminisztratív okokból jelenti be magát a kötelező legkisebb keresetre. Szerinte

csak megbecsülni lehet, pontosan hányan jutnak hozzá jövedelmük bizonyos részéhez feketén.

Gondot okoz, hogy az elmúlt időszakban tapasztalatai szerint csökkent munkaügyi ellenőrzésnek nemcsak a létszáma, de a hatékonysága is, így szinte háborítatlanul lehet elkerülni az adófizetést.