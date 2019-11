Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87b7f666-342e-436e-85f1-7160646d560c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feladat nem hangzik túl bonyolultan: a havas emelkedőn a lehető legmesszebb kell feljutni autóval.","shortLead":"A feladat nem hangzik túl bonyolultan: a havas emelkedőn a lehető legmesszebb kell feljutni autóval.","id":"20191124_havas_terepen_a_lada_niva_megalazza_a_modern_suzukit_es_daciat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b7f666-342e-436e-85f1-7160646d560c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a74743d-970b-4afd-9285-1553acb74952","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_havas_terepen_a_lada_niva_megalazza_a_modern_suzukit_es_daciat__video","timestamp":"2019. november. 24. 06:41","title":"Havas terepen a Lada Niva megalázza a modern Suzukit és Daciát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Demokratikus Koalíció inkább csak meghosszabbítaná az elsunnyogott konzultáció határidejét. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció inkább csak meghosszabbítaná az elsunnyogott konzultáció határidejét. ","id":"20191124_Sajat_konzultaciot_indit_a_klimavaltozasrol_az_allami_helyett_Parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c741bc-c62d-4feb-bdd3-233a69e65724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Sajat_konzultaciot_indit_a_klimavaltozasrol_az_allami_helyett_Parbeszed","timestamp":"2019. november. 24. 13:36","title":"Saját konzultációt indít a klímaváltozásról az állami helyett a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01c451c-a347-496b-aee0-1dd946fd4803","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis Hajni Last Call című SZFE diplomafilmje elnyerte a legjobb film díját Münchenben a 39. diákfilm fesztiválon.","shortLead":"Kis Hajni Last Call című SZFE diplomafilmje elnyerte a legjobb film díját Münchenben a 39. diákfilm fesztiválon.","id":"20191125_Magyar_siker_a_muncheni_diakfilm_fesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01c451c-a347-496b-aee0-1dd946fd4803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5dbfc3-1b61-4e9a-8974-fdf035c63fbf","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Magyar_siker_a_muncheni_diakfilm_fesztivalon","timestamp":"2019. november. 25. 05:55","title":"Magyar siker a müncheni diákfilm fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatgyártó Stadler a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel közösen gyártaná le a MÁV által rendelt emeletes vonatok utolsó tételét, egyúttal vételi ajánlatot is tenne a partner cégre.","shortLead":"A vonatgyártó Stadler a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel közösen gyártaná le a MÁV által rendelt emeletes vonatok utolsó...","id":"20191125_A_Stadler_megvenne_a_Dunakeszi_Jarmujavitot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01c38ac-6b5d-49a4-9073-17bd608681ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_A_Stadler_megvenne_a_Dunakeszi_Jarmujavitot","timestamp":"2019. november. 25. 06:53","title":"A Stadler megvenné a Dunakeszi Járműjavítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Daniel Russell, a Google kutatója szerint érdemes néhány tanácsot megfogadni, mielőtt legközelebb keresést végez a weben.","shortLead":"Daniel Russell, a Google kutatója szerint érdemes néhány tanácsot megfogadni, mielőtt legközelebb keresést végez...","id":"20191124_google_kereso_hogyan_kell_keresni_az_interneten_tanacsok_tippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1481324f-7303-4b59-8b3d-2f6ae1433799","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_kereso_hogyan_kell_keresni_az_interneten_tanacsok_tippek","timestamp":"2019. november. 24. 08:03","title":"6 tipp: így mindig megtalálja majd a Google-ben, amit keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"A főváros felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20191124_m1_autopalya_baleset_negyes_karambol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a5d83e-e32e-4550-bddd-a2d744832e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_m1_autopalya_baleset_negyes_karambol","timestamp":"2019. november. 24. 10:48","title":"Négy autó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán a menü?” - ezeket a kérdéseket hamarosan 5-10 ezer munkavállaló felteheti majd magának, ennyi budapesti irodai dolgozó készülhet ugyanis arra, hogy záros határidőn belül más irodába megy a cége. Változásszakértők és multik hr-esei mondják el, hogyan érdemes menedzselni a dolgozók egyik legnagyobb félelmét, a költözést.\r

\r

","shortLead":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán...","id":"20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4143726b-a780-4bb0-8f5c-7ab38967dc65","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","timestamp":"2019. november. 24. 16:00","title":"Nemsokára ön is új irodába költözhet, és lehet, hogy elsőre utálni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191124_wt_social_regisztracio_veny_nelkuli_fajdalomcsillapitok_airpods_karacsonyi_ajandek_telenor_ingyenes_mobilinternet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe3fd1-879c-4ecc-b7f7-70f049606682","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_wt_social_regisztracio_veny_nelkuli_fajdalomcsillapitok_airpods_karacsonyi_ajandek_telenor_ingyenes_mobilinternet","timestamp":"2019. november. 24. 12:03","title":"Ez történt: elindutak az emberek az anti-Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]