Az óceánba alámerülve lelassul a bálnák pulzusa. Van, hogy percenként csak kettőt ver a kék bálna szíve Különösen hangzó indoklással vezetnék be az éjféli zárórát a bulinegyedben
A javaslat szerint „az emberek partikultúrája normalizálódni fog, és este hattól tizenegyig is elég lesz nekik Erzsébetvárosban szórakozni".

Sminkelős videóban beszélt a kínai átnevelőtáborokról a 17 éves lány, letiltotta a TikTok
Bár a kínai tulajdonban lévő TikTok azt állítja, nemzetközi szinten nem cenzúrázza a platformon megjelenő videókat, a jelek szerint nem egészen ez a helyzet.

Deadpool beszállt a mobiliparba
A szuperhőst játszó Ryan Reynolds most egy mobilszolgáltatóban szerzett részesedést.

Aknavető gránátot találtak Felcsúton
A lövedék egy óvoda udvarán került elő.

Kisebb a drezdai műkincsrablók zsákmánya, mint elsőre hitték
A múzeum vezetője szerint az eddig feltételezettnél kevesebb kincset vittek el a hétfői ékszerrablás elkövetői a szász választófejedelmek és királyok palotájának világhírű kincstárából.

Alig használják a darabonként százmillióért vett szűrőbuszokat
A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.

Mesternégyes, nagy fordítás, és minden idők egyik legbutább kettős kiállítása a BL-ben
A Real Madrid, a Manchester City és a Tottenham Hotspur is kiharcolta a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában kedden.