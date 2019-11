Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b64598b0-c1f9-4f75-87b6-f5d31137acdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Demcsák Zsuzsától nyáron másodszor is elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt, ám így is volán mögé ül.\r

\r

","shortLead":"Demcsák Zsuzsától nyáron másodszor is elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt, ám így is volán mögé ül.\r

\r

","id":"20191129_A_jogsijat_elvettek_megis_vezetett_Demcsak_Zsuzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64598b0-c1f9-4f75-87b6-f5d31137acdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b460be-d721-45d5-8f56-79f84784f9fa","keywords":null,"link":"/elet/20191129_A_jogsijat_elvettek_megis_vezetett_Demcsak_Zsuzsa","timestamp":"2019. november. 29. 08:56","title":"A jogosítványát elvették, mégis vezetett Demcsák Zsuzsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c590cb56-dfed-4231-b9a3-15855aa7f589","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Turbó Titán oldal kezelője 40 darab nyugtatót vett be a nézők szeme láttára.","shortLead":"A Turbó Titán oldal kezelője 40 darab nyugtatót vett be a nézők szeme láttára.","id":"20191129_Elo_adasban_esett_ossze_a_magyar_youtuber_nyugtatora_ivott_alkoholt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c590cb56-dfed-4231-b9a3-15855aa7f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27bd69a-71ed-4254-94dd-11b0e0fb2cc5","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Elo_adasban_esett_ossze_a_magyar_youtuber_nyugtatora_ivott_alkoholt","timestamp":"2019. november. 29. 12:51","title":"Élő adásban esett össze a magyar youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a béketárgyalások újraindítását szorgalmazza.","shortLead":"Az amerikai elnök a béketárgyalások újraindítását szorgalmazza.","id":"20191129_Trump_ujra_egyeztetne_a_radikalis_iszlamista_talibokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee38306-7684-4123-b75d-352891da0944","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Trump_ujra_egyeztetne_a_radikalis_iszlamista_talibokkal","timestamp":"2019. november. 29. 05:29","title":"Trump újra egyeztetne a radikális iszlamista tálibokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","shortLead":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","id":"20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e41db8-1a8c-48da-8cda-587591edd295","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","timestamp":"2019. november. 29. 13:21","title":"Meggyűlik a baja a Mercedesnek a zöld rendszámozható F1-es hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ab1af-9ade-4ec7-ba81-a16a1a8bf192","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kész szerencse, hogy nem indította be és lépett le vele.","shortLead":"Kész szerencse, hogy nem indította be és lépett le vele.","id":"20191129_Kaliforniaban_mar_autokra_faj_a_medvek_foga_nem_piknikes_kosarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=983ab1af-9ade-4ec7-ba81-a16a1a8bf192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2214e4-4a76-4a41-aa91-31fe974b9e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Kaliforniaban_mar_autokra_faj_a_medvek_foga_nem_piknikes_kosarra","timestamp":"2019. november. 29. 17:22","title":"Kaliforniában már autókra fáj a medvék foga - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktanyilvánosság mellett érvel az LMP alapítója, sokadjára.","shortLead":"Az aktanyilvánosság mellett érvel az LMP alapítója, sokadjára.","id":"20191129_Schiffer_nem_Varga_Judit_apja_saros_hanem_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0a8268-40fb-4432-a7a7-cba770334a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Schiffer_nem_Varga_Judit_apja_saros_hanem_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 29. 10:17","title":"Schiffer: Nem Varga Judit apja sáros, hanem a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e789f-5471-43dc-828f-73ec5e0fec82","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ceglédi Zoltán politikusokat és ismert személyeket képzelt el új szerepkörben. A Duma Aktuál csapatának pályaválasztási tanácsai, kellő iróniával. ","shortLead":"Ceglédi Zoltán politikusokat és ismert személyeket képzelt el új szerepkörben. A Duma Aktuál csapatának pályaválasztási...","id":"20191129_Duma_Aktual_politikusok_mas_pozicioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143e789f-5471-43dc-828f-73ec5e0fec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48920899-8d89-4afc-bc0f-8d86410879c6","keywords":null,"link":"/360/20191129_Duma_Aktual_politikusok_mas_pozicioban","timestamp":"2019. november. 29. 19:00","title":"Duma Aktuál: Amíg Bayer Zsolt lelkisegélyt nyújt, Hadházy Ákos illemtanból korrepetál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4d4152-dfa8-41e6-8c5e-e1ae96aacfb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XVII. kerületi szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"A XVII. kerületi szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20191129_m0_baleset_karambol_forgalomklorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4d4152-dfa8-41e6-8c5e-e1ae96aacfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f006983e-550f-4d88-bb9c-70ec5f974c86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_m0_baleset_karambol_forgalomklorlatozas","timestamp":"2019. november. 29. 13:25","title":"Tömegbaleset történt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]