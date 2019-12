Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d35d86b4-8426-44bb-b3c3-7203b4a98455","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magashegyi Underground énekese az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"A Magashegyi Underground énekese az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20191201_Bocskor_Biborka_gyereket_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d35d86b4-8426-44bb-b3c3-7203b4a98455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a79d35-e06e-499c-ab71-3fdf204bb8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Bocskor_Biborka_gyereket_var","timestamp":"2019. december. 01. 14:30","title":"Bocskor Bíborka gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemi erőszakot elkövetőket, a gyermekgyilkosokat, illetve a várandós nők és a magatehetetlenek gyilkosait december elsejétől már tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélhetik Szerbiában.","shortLead":"A nemi erőszakot elkövetőket, a gyermekgyilkosokat, illetve a várandós nők és a magatehetetlenek gyilkosait december...","id":"20191201_Szerbiaban_egy_gyerekgyilkossag_hatasara_bevezettek_a_tenyleges_eletfogytiglant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23a4362-3536-457a-ab91-bf7b8cbe0a82","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Szerbiaban_egy_gyerekgyilkossag_hatasara_bevezettek_a_tenyleges_eletfogytiglant","timestamp":"2019. december. 01. 09:13","title":"Szerbiában egy gyerekgyilkosság hatására bevezették a tényleges életfogytiglant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7ff6b6-9ff4-4df5-916a-7a27880b3a52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan az ötnapos fesztivál győztese. ","shortLead":"Megvan az ötnapos fesztivál győztese. ","id":"20191201_A_Kabul_fecskei_nyerte_az_Anilogue_animacios_filmfesztivalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7ff6b6-9ff4-4df5-916a-7a27880b3a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8331759f-88d2-432c-ab03-dd70210a4f85","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_A_Kabul_fecskei_nyerte_az_Anilogue_animacios_filmfesztivalt","timestamp":"2019. december. 01. 16:02","title":"A Kabul fecskéi nyerte az Anilogue animációs filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Olyan hiteltelenül tagadta a tizenéves lánnyal folytatott viszonyáról szóló vádat, s annyira nem határolódott el a pedofil Jeffrey Epsteintől András yorki herceg, hogy a monarchia intézményét féltő anyja, II. Erzsébet brit uralkodó belső száműzetésbe küldte kedvenc fiát.","shortLead":"Olyan hiteltelenül tagadta a tizenéves lánnyal folytatott viszonyáról szóló vádat, s annyira nem határolódott el...","id":"201948__andras_herceg__epsteinbotrany__kozbelepo_kiralyno__szamuzetesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1721f9f4-9bb7-4e42-8695-7a1e9b355291","keywords":null,"link":"/360/201948__andras_herceg__epsteinbotrany__kozbelepo_kiralyno__szamuzetesben","timestamp":"2019. december. 01. 16:00","title":"András herceg kitagadta magát a királyi családból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","id":"20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af301ff-afc3-498d-b758-4db0e8009138","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. december. 02. 13:19","title":"Újra működik a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","shortLead":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","id":"20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2d2eab-4886-47b1-a97f-6688b8f9119a","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","timestamp":"2019. december. 01. 12:57","title":"Ismét ketten búcsúztak az X-Faktortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szombati beszéde miatt tört ki botrány, most a Facebookon kért elnézést.","shortLead":"A fideszes politikus szombati beszéde miatt tört ki botrány, most a Facebookon kért elnézést.","id":"20191202_Kosa_bocsanatot_kert_a_nagy_vihart_kavart_megjegyzese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534db4a3-7a56-4250-9e6d-e3180902be23","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Kosa_bocsanatot_kert_a_nagy_vihart_kavart_megjegyzese_miatt","timestamp":"2019. december. 02. 07:57","title":"Kósa Lajos bocsánatot kért a nagy vihart kavart beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint ötven gyerek kapta meg az SMA (gerincvelői eredetű izomsorvadás) kezelésére szolgáló készítményt – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hétfő reggel az M1 csatornán.","shortLead":"Már több mint ötven gyerek kapta meg az SMA (gerincvelői eredetű izomsorvadás) kezelésére szolgáló készítményt – mondta...","id":"20191202_Mar_tobb_mint_otven_gyerek_megkapta_az_SMAkezelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c77cd4-8864-41c3-a8f7-b34894f1496a","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Mar_tobb_mint_otven_gyerek_megkapta_az_SMAkezelest","timestamp":"2019. december. 02. 09:23","title":"Már több mint ötven gyerek megkapta az SMA-kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]