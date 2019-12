Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adámy Péter áll a DK elnökének közösségi oldala mögött. Mindezt egy macskának köszönheti.","shortLead":"Adámy Péter áll a DK elnökének közösségi oldala mögött. Mindezt egy macskának köszönheti.","id":"20191204_gyurcsany_ferenc_influenszer_adamy_peter_dk_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05238619-9955-4423-a73f-32d722c72b6a","keywords":null,"link":"/elet/20191204_gyurcsany_ferenc_influenszer_adamy_peter_dk_kozossegi_media","timestamp":"2019. december. 04. 12:16","title":"Egy egyetemista tette influenszerré Gyurcsányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok és Oroszország új megállapodást szeretne az atomfegyverekről.","shortLead":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok...","id":"20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f887e8-bf98-4afb-8575-3d42d791199f","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. december. 03. 20:18","title":"Trump a NATO-csúcson: Új megállapodás kell az atomfegyverekről Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Varga Zoltántól nem áll távol a turizmus, korábban tulajdonrésze volt a Wizz Airben is.","shortLead":"Varga Zoltántól nem áll távol a turizmus, korábban tulajdonrésze volt a Wizz Airben is.","id":"201949_nur_neckermann_amilliardos_varga_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca568fb-9b35-4980-bac0-ca90a52f7259","keywords":null,"link":"/360/201949_nur_neckermann_amilliardos_varga_kozeleben","timestamp":"2019. december. 05. 10:01","title":"Magyar milliárdos közelében a tönkrement Thomas Cook itthoni leánycége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt ennek fejében igénybe vettek. A kedvezményeket a következő években is igénybe vehetik, így ez a pénz a következő évek költségvetéseiből fog hiányozni.","shortLead":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt...","id":"20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcbd92-071d-4c68-a120-5603dc05bef2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","timestamp":"2019. december. 05. 11:01","title":"Százmilliárdos aknán ül az Orbán-kormány a sporttámogatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik nemzetközi versenyen magyarokat is díjaztak.","shortLead":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik...","id":"20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719a92d5-3ce2-4ffb-8f28-2c500b2cf711","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","timestamp":"2019. december. 04. 14:03","title":"Díjat nyertek magyar mikrobiológusok a baktériumból készült festményeikkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","shortLead":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","id":"20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d166a5f-ef92-4534-9dd3-96ec8039f437","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","timestamp":"2019. december. 05. 12:33","title":"A Seveled díszbemutatójáról a kórházba: megszületett Tenki Réka babája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99669f5a-6dd6-4c4f-b231-7468f10cdfa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Horogkereszteket és antiszemita feliratokat festettek egy kelet-franciaországi zsidó temető több mint száz síremlékére. Néhány órával korábban egy közeli településen is megjelentek a vandálok.","shortLead":"Horogkereszteket és antiszemita feliratokat festettek egy kelet-franciaországi zsidó temető több mint száz síremlékére...","id":"20191204_Tobb_mint_szaz_zsido_sirra_festettek_horogkeresztet_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99669f5a-6dd6-4c4f-b231-7468f10cdfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8266b3e-9598-49d8-ae20-917de5063aea","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Tobb_mint_szaz_zsido_sirra_festettek_horogkeresztet_Franciaorszagban","timestamp":"2019. december. 04. 17:34","title":"Több mint száz zsidó sírra festettek horogkeresztet Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892","c_author":"Gergely Márton, Németh András, Nyusztay Máté, Riba István","category":"360","description":"A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara mintha megérezte volna, hogy a kormány ismét magyar embert küldene az űrbe. Egy nappal az Európai Űrügynökség és Szíjjártó külügyminiszter bejelentése előtt javaslatot tett űrmérnök mesterszak létrehozására. ","shortLead":"A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara mintha megérezte volna, hogy a kormány ismét magyar embert küldene az űrbe...","id":"20191205_Urkomporszag_kikot2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f646408-cd39-40f9-98ac-8eaa9666770c","keywords":null,"link":"/360/20191205_Urkomporszag_kikot2","timestamp":"2019. december. 05. 11:00","title":"Kis lépés Magyarországnak, nagy ugrás – nem tudni, kinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]