[{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon erős szélre, keletebbre viszont esőre kell számítani.","shortLead":"A Dunántúlon erős szélre, keletebbre viszont esőre kell számítani.","id":"20191210_Viharos_szelet_hoz_a_kedd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7462d8-5593-482c-b153-5d225026706d","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Viharos_szelet_hoz_a_kedd","timestamp":"2019. december. 10. 06:50","title":"Viharos szelet hoz a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b809b0eb-0509-4f45-bb32-4dd46fb38433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Újszínház szexuális zaklatással megvádolt színésze ártatlannak gondolja magát.","shortLead":"Az Újszínház szexuális zaklatással megvádolt színésze ártatlannak gondolja magát.","id":"20191209_Megszolalt_Mihalyi_Gyozo_ragalmazasnak_tartja_a_vadakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b809b0eb-0509-4f45-bb32-4dd46fb38433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295ba75e-da6e-433d-9bc2-717bbc880f41","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Megszolalt_Mihalyi_Gyozo_ragalmazasnak_tartja_a_vadakat","timestamp":"2019. december. 09. 14:17","title":"Megszólalt Mihályi Győző, rágalmazásnak tartja a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf14212-4a39-4446-9e20-53958c2412ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Tudományos Akadémia történésze 90 éves volt.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia történésze 90 éves volt.","id":"20191209_Meghalt_Ormos_Maria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddf14212-4a39-4446-9e20-53958c2412ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748e5cdd-95cc-4e21-8b25-128e2a4e655b","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Meghalt_Ormos_Maria","timestamp":"2019. december. 09. 11:12","title":"Meghalt Ormos Mária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bd6625-091d-4686-9437-4466d7f3cfb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legszimpatikusabb karácsonyi szokást Izlandon művelik: szenteste könyveket ajándékoznak egymásnak, majd az éjszakát olvasással töltik. Ez a hagyomány a második világháború óta tartja magát. Ennél jobb karácsonyt mi sem tudunk elképzelni, ezért összegyűjtöttünk néhány tippet, hogy jó társaságban töltsék az ünnepeket.","shortLead":"Az egyik legszimpatikusabb karácsonyi szokást Izlandon művelik: szenteste könyveket ajándékoznak egymásnak, majd...","id":"20191210_Ertelmet_adunk_a_karacsonynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66bd6625-091d-4686-9437-4466d7f3cfb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c668d83-e89a-4699-9327-9b33e118908b","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Ertelmet_adunk_a_karacsonynak","timestamp":"2019. december. 10. 20:00","title":"Értelmet adunk a karácsonynak – a hvg.hu téli könyvajánlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül is, a Fidesz kampányát elég jól megtámogatta a svéd együttes dala a kilencvenes években. Nem véletlenül emlékszünk még most is a szlogenre. ","shortLead":"Végül is, a Fidesz kampányát elég jól megtámogatta a svéd együttes dala a kilencvenes években. Nem véletlenül...","id":"20191210_Orban_Viktor_mindent_koszon_a_Roxette_enekesnojenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc5dfd0-8f77-4e72-9e46-e5d486a055be","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Orban_Viktor_mindent_koszon_a_Roxette_enekesnojenek","timestamp":"2019. december. 10. 14:36","title":"Orbán Viktor mindent köszön a Roxette énekesnőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat menedzseri posztján.","shortLead":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat...","id":"20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8a6b04-01ea-4d4f-a0f0-d24def41743d","keywords":null,"link":"/sport/20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"A Vidi volt edzője is ott van az Arsenal kívánságlistáján, de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Büntethetik az emberi jogok megsértőit, kevesebb magyar céget aggaszt a korrupció, indul a hajsza a mamutagyar után. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Büntethetik az emberi jogok megsértőit, kevesebb magyar céget aggaszt a korrupció, indul a hajsza a mamutagyar után...","id":"20191210_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb399344-dbf7-4e12-8df4-b3d09b461568","keywords":null,"link":"/360/20191210_Radar360","timestamp":"2019. december. 10. 08:00","title":"Radar360: Szabad színházakért tüntettek, ellenzéki városok szövetkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3392908b-1dd4-4aa8-8a79-763aaeab234a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idős, képzetlen nők tudnak legnehezebben kitörni a közmunkából.","shortLead":"Az idős, képzetlen nők tudnak legnehezebben kitörni a közmunkából.","id":"20191209_Nyugdijas_koruak_is_bentragadtak_a_kozmunkaprogramban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3392908b-1dd4-4aa8-8a79-763aaeab234a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3b41cf-09fb-42d2-b4ac-0d1dd71bc26d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Nyugdijas_koruak_is_bentragadtak_a_kozmunkaprogramban","timestamp":"2019. december. 09. 06:04","title":"Nyugdíjas korúak is bentragadtak a közmunkaprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]