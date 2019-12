Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délután Budapesten a Mozsár Bisztróban a Transparency International Magyarország a Korrupcióellenes Világnap alkalmából tartott konferenciát. Az egyik szekcióban olyan független polgármestereket kérdeztek a friss tapasztalataikról, akik nemrég vették át a hatalmat fideszes elődjeiktől.","shortLead":"Hétfő délután Budapesten a Mozsár Bisztróban a Transparency International Magyarország a Korrupcióellenes Világnap...","id":"20191209_Baranyi_150_milliot_takaritottak_meg_eddig_kamutevekenysegek_kiszuresevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a3f58-1ad0-4978-8d0a-5d1ad67cfc82","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Baranyi_150_milliot_takaritottak_meg_eddig_kamutevekenysegek_kiszuresevel","timestamp":"2019. december. 09. 21:16","title":"Baranyi: 150 milliót takarítottunk meg eddig kamutevékenységek kiszűrésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac19021-f8dd-4df7-921d-2ca3d21b7a30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet a MacBookok megbízhatatlannak talált pillangómechanikás billentyűzete miatt kezdeményeztek a felhasználók.","shortLead":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet...","id":"20191209_apple_csoportos_per_pillango_billentyuzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac19021-f8dd-4df7-921d-2ca3d21b7a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed24a4d-0206-470e-b0b7-e58fe00f29a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_apple_csoportos_per_pillango_billentyuzet","timestamp":"2019. december. 09. 21:33","title":"Hiába tiltakozott az Apple, folytatódik a csoportos per a pillangóbillentyűzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába pakolja bele az 5G technológiát.","shortLead":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába...","id":"20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272517a7-6cd6-4a95-92cc-92761b3e4691","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","timestamp":"2019. december. 09. 09:33","title":"Nagy meglepetésre készülhet a Samsung, fontos újdonság jöhet a legolcsóbb Galaxy S11-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15f0be-c821-4914-9076-25d2ba9792b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nőt kórházba szállították. ","shortLead":"A nőt kórházba szállították. ","id":"20191208_Skorpio_mart_meg_egy_utast_egy_amerikai_gepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a15f0be-c821-4914-9076-25d2ba9792b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35aeac4-21c5-44d8-8d9a-082713320418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Skorpio_mart_meg_egy_utast_egy_amerikai_gepen","timestamp":"2019. december. 08. 19:05","title":"Skorpió mart meg egy utast egy amerikai gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","shortLead":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","id":"20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbbd815-15a8-4a28-bbd8-35f4d6a58171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","timestamp":"2019. december. 08. 19:27","title":"49 milliárd forintot nyaraltak el a magyarok Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes hírek szerint az állat nem is azé a férfié volt, aki megkínozta.","shortLead":"Egyes hírek szerint az állat nem is azé a férfié volt, aki megkínozta.","id":"20191209_A_porazanal_fogva_az_utcan_vonszoltak_egy_kutyat_Vacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc909b-5127-4ada-a2a2-8724b1fefaf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_A_porazanal_fogva_az_utcan_vonszoltak_egy_kutyat_Vacon","timestamp":"2019. december. 09. 14:37","title":"A pórázánál fogva az utcán vonszoltak egy kutyát Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2019. december. 09. 11:30","title":"„Itt az idő, hogy játsszunk az illatokkal!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"32f8d4ab-663e-4ac8-8be6-909ea602181d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A több ezres tüntetés végét örökítette meg az Örkény színésze.","shortLead":"A több ezres tüntetés végét örökítette meg az Örkény színésze.","id":"20191209_Megmutatjuk_egy_kepen_mennyien_voltak_a_hetfoi_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f8d4ab-663e-4ac8-8be6-909ea602181d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a9cf7-4c19-471e-ab31-d4827f3b4043","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Megmutatjuk_egy_kepen_mennyien_voltak_a_hetfoi_tuntetesen","timestamp":"2019. december. 09. 21:58","title":"Megmutatjuk egy képen, mennyien voltak a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]