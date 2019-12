Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég új tulajdonosai földárverések győzteseiként ismertek.","shortLead":"A cég új tulajdonosai földárverések győzteseiként ismertek.","id":"201950_sas6_loft_invest_tavolabbafidesztol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75562f12-ed2a-46a6-96ac-3cca6457e688","keywords":null,"link":"/360/201950_sas6_loft_invest_tavolabbafidesztol","timestamp":"2019. december. 15. 10:00","title":"Távolabb kerülhetett a Fidesztől egy ingatlanos projektcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733948c3-4297-4806-a472-6d0b32df7525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő év elejétől a 95-ös benzinben megduplázzák a biokomponens arányát. Mivel nem minden autó alkalmas ennek az üzemanyag fajtának a használatára, érdemes ellenőrizni, hogy a járművünk üzemanyagrendszerét nem károsítja-e az újfajta benzin.","shortLead":"Jövő év elejétől a 95-ös benzinben megduplázzák a biokomponens arányát. Mivel nem minden autó alkalmas ennek...","id":"20191216_Itt_egy_online_kereso_amin_ellenorizheto_birjae_az_autoja_az_uj_95os_benzint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733948c3-4297-4806-a472-6d0b32df7525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2bc8a7-0f00-421b-8a4c-221476b472af","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Itt_egy_online_kereso_amin_ellenorizheto_birjae_az_autoja_az_uj_95os_benzint","timestamp":"2019. december. 16. 10:08","title":"Itt egy online kereső, amin ellenőrizhető, bírja-e az autója az új 95-ös benzint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c0a42b-bef2-4c9b-9803-d9ae6bf63c32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötven holttestet találtak a mexikói rendőrök egy tanyán az ország középső részén fekvő Jalisco államban.\r

","shortLead":"Ötven holttestet találtak a mexikói rendőrök egy tanyán az ország középső részén fekvő Jalisco államban.\r

","id":"20191215_Tomeggyilkossag_nyomaira_bukkantak_egy_mexikoi_tanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1c0a42b-bef2-4c9b-9803-d9ae6bf63c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07e1c5-ff9b-4fc2-99a1-5eacb8c9a77e","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Tomeggyilkossag_nyomaira_bukkantak_egy_mexikoi_tanyan","timestamp":"2019. december. 15. 08:16","title":"Tömeggyilkosság nyomaira bukkantak egy mexikói tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat. Ezúttal a Ferenc-hegyi-barlangban szenvedett egy 35 éves férfi súlyos vállsérülést. ","shortLead":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat...","id":"20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cfc50a-5947-4c3d-81ac-85bd4d8249f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","timestamp":"2019. december. 15. 08:30","title":"Sűrű napjai vannak a magyar barlangi mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612c0488-c19b-487d-b104-33f39dd834ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ folyóinak és vízgyűjtőrendszereinek átfogó, minden jellemző adatot tartalmazó atlasza hatalmas segítséget nyújthat a nemzetközi szervezeteknek a vízhiány elleni védekezésben.","shortLead":"A világ folyóinak és vízgyűjtőrendszereinek átfogó, minden jellemző adatot tartalmazó atlasza hatalmas segítséget...","id":"20191215_hydroatlas_folyok_vizgyujtorendszerek_terkepe_vizhiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612c0488-c19b-487d-b104-33f39dd834ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb93976-a785-467f-9de7-51679bc3e310","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_hydroatlas_folyok_vizgyujtorendszerek_terkepe_vizhiany","timestamp":"2019. december. 15. 10:03","title":"Nem mindennapi ez a térkép: egy kattintással mindent megtudhat a világ összes folyójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3008b25-310f-45a2-8a42-8d5f65d0c531","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Centimétereken múlott a tragédia.","shortLead":"Centimétereken múlott a tragédia.","id":"20191216_forgalommal_szemben_autos_sofor_video_m2_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3008b25-310f-45a2-8a42-8d5f65d0c531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f4cf40-81e1-42dc-90f5-1915d250716e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_forgalommal_szemben_autos_sofor_video_m2_autopalya","timestamp":"2019. december. 16. 16:43","title":"A forgalommal szemben hajtó autóst videóztak az M2-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273e78b-faa5-47d4-93bc-8015406d06c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár 5 milliárdra is nőhet Afrika népessége az évszázad végére, ami ellen az oktatás lehet a fő ellenszer a német Kurzgesagt tudományos YouTube-csatorna szerint.","shortLead":"Akár 5 milliárdra is nőhet Afrika népessége az évszázad végére, ami ellen az oktatás lehet a fő ellenszer a német...","id":"20191216_Miert_szenved_Afrika_a_tulnepesedessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8273e78b-faa5-47d4-93bc-8015406d06c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d95b07-7ff3-4d1b-b60e-165badacbb21","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Miert_szenved_Afrika_a_tulnepesedessel","timestamp":"2019. december. 16. 16:12","title":"Afrika 5 milliárd fős kontinenssé nőhet, de van rá mód, hogy megelőzzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79a173d-8365-459c-96c9-6458667a90e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már valóban elkezdődött a visszaszámlálás, mármint ami a Windows 7 támogatásának végét jelenti. A Microsoft az eddiginél erőteljesebb módszerrel fogja felhívni a figyelmet erre, igaz, lehetőséget is ad a figyelmeztetés hárítására.","shortLead":"Most már valóban elkezdődött a visszaszámlálás, mármint ami a Windows 7 támogatásának végét jelenti. A Microsoft...","id":"20191216_windows_7_teljes_kepernyos_figyelmeztetes_ertesites_tamogatas_januar_14","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b79a173d-8365-459c-96c9-6458667a90e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c1e614-aef8-4a04-8bd3-98260e62ee91","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_windows_7_teljes_kepernyos_figyelmeztetes_ertesites_tamogatas_januar_14","timestamp":"2019. december. 16. 08:03","title":"Ha Windows 7 fut a gépén, tudjon róla: nincs mese, jön a likvidálós figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]