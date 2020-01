Az atlétikai stadionnak köszönhetően a Közvágóhídnál egy homokos plázs épül a Duna mentén, a Római-parton pedig szabadstrandot alakít ki az önkormányzat, hogyha a Duna vízminősége hosszútávon és egyenletesen jó marad. A népegészségügyi központ szerint nincsenek pontos vízminőségi adatok a két területre, a civilek szerint azonban már a mostani körülmények között is jöhetne a strand, csak be kellene vezetni egy újítást.

Utoljára 1973-ban lehetett fürdeni a Dunában Budapesten, de most a javuló vízminőségnek és az erősödő önkormányzati és civil szándéknak köszönhetően igen közel került hozzá Budapest, hogy néhány éven belül két ingyenes folyóparti strandja is legyen, mégpedig két igen jó adottságú területen, sőt, egy harmadik, nemrég bezárt fürdő is visszanyisson:

Júniusban a Római-parton tartott egynapos tesztfürdőzést a Fák a Rómain civil csoport és a Valyo Egyesület, és az akkori, fideszes vezetésű óbudai önkormányzat megígérte, hogy szabadstrandot alakít ki a Rómain.

A Baranyi Krisztina vezette ferencvárosi önkormányzat egyebek mellett azt szabta az atlétikai stadion megépítéséhez feltételül, hogy nyisson vissza a korábban népszerű Vituki strand. A feltételeket a kormány már el is fogadta.

A IX. kerület sajtóosztályától pedig azt is megtudtuk, hogy az atlétikai stadion mellett egy homokos plázst is kialakítanak majd a Duna-parton.

A Vituki strand éppen egy éve, 2018. december végén zárt be, azért, mert annak a telkén épül majd fel az atlétikai stadion - az érintett terület pontosan itt látható a térképen:

A homokos plázs biztos, a fürdés még nem

A homokos plázst is ettől a Közvágóhídtól délre eső félszigeten alakítják majd ki Ferencváros elmondása szerint, a plázs kiépítése viszont csak akkor kezdődhet meg, amikor a stadionhoz kapcsolódó tereprendezés már befejeződött, azaz

legkorábban 2022-re valósulhat meg.

A volt Vituki-területen hivatalosan most is engedélyezett a fürdés a Dunában, és ez a pálzs létrejötte után sem lenne másképp, amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ (az ÁNTSZ jogutódja) a vízminőségre vonatkozó véleménye ezt továbbra is alátámasztja - mondta kérdésünkre a IX. kerület.

Jelenleg így néz ki a Duna-part a leendő plázs közelében:

A Római-parton már bevált a teszt-strandolás

Júniusban a hvg.hu is részt vett az egynapos római-parti tesztfürdőzésen, amely nagy sikert aratott. Az akkori, még a fideszes Bús Balázs által vezetett óbudai önkormányzat azt ígérte, támogatják, hogy 2020-ra élesben is megnyíljon a szabadstrand a Rómain, megkérdeztük tehát a mostani, már Kiss László MSZP-s polgármester által vezetett kerületet is, hogy áll a szabadstrand megvalósulása.

A kerület válaszában hangsúlyozta, hogy maximálisan elkötelezett a római-parti szabadstrand kialakítása mellett, és támogatnak minden lépést, ami a Római-part közösségi célú használatának, szabadidős és rekreációs funkcióinak erősítése érdekében történik.

Az önkormányzat sajtóosztája azonban arra is kitért:

a szabadstrand kialakításához szükséges olyan rajtuk kívül álló tényezők teljesülése is, mint az egyenletesen, hosszútávon megfelelő vízminőség.

Népegészségügyi központ: Nincsenek konkrét mérések

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kérdésünkre azt írta, a vonatkozó kormányrendelet szerint a fürdőhely kijelölését a terület tulajdonosának kell kérelmezie,

de hozzájuk még sem a Római-part, sem a volt Vituki területén létesítendő fürdőhelyről nem érkezett kérelem.

A folyóvizek esetében a strandkijelölési eljárást minden fürdőzési szezon előtt le kell folytatni, illetve a fürdővizet is engedélyeztetni kell. Az NNK a kijelölt fürdőhelyek és engedélyezett természetes fürdővizek adatait nyilvántartja, de saját vizsgálatokat csak külön megbízásra, vagy kutatási céllal végez, így

még nincsenek vízvizsgálati adataik sem a Római-partra, sem a volt Vituki területére.

A természetes fürdővizek minőségét számos tényező befolyásolja, a parti terület használata, a környező szennyezőforrások, az aktuális időjárás, és a folyók esetén a vízjárás, és minden fürdővízre létre kell hozni külön fürdővízprofilt, amely a különböző szennyezéssel kapcsolatos kockázatokat tartalmazza, és ez alapján határozható meg, hogy biztonságos-e a fürdőzés.

© Máté Péter

Problémás szennyvíztározók

Éppen a két tervezett szabadstrand mellett, Észak-Csepelen és Békásmegyernél is van egy-egy szennyvíztározó, amelyek a szennyvíz mennyiségét ugyan elbírják, de nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló esőzések hatására már túlcsordulhatnak. Ilyenkor a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM)

a többletet tisztítás nélkül kénytelen beleengedni a folyóba, két egység esővízzel egy egység szennyvíz megy a Dunába ilyenkor.

A békásmegyeri szennyvízbeömlést az Index októberben mutatta be, a Csepel-sziget északi csúcsánál pedig júniusban írta meg a 444, hogy sötétszürke szennyvíz folyik a Dunába.

Ráadásul az FCSM elmondása szerint

ilyenkor a fővárosban további 70 helyen vezetik be a szennyvizet ugyanígy, esővízzel higítva, de tisztítatlanul a folyóba.

Mindez pedig nem hangzik éppen megnyugtatóan a fürdés szempontjából. Viszont még Tarlós István főpolgármestersége alatt elindult a tervezése egy új záportározó építésének Békásmegyeren, Óbuda önkormányzata pedig helyet biztosít a létesítmény számára.

Az óbudai önkormányzat ugyanakkor tavaly áprilisban, májusban és júniusban is megvizsgálta a Duna vízminőségét, és az mindhárom alkalommal "kiváló" minősítést kapott.

Mindez tehát azt bizonyítja, hogy az időjárás és a folyó vízjárása változásának hatására a vízminőség is lényegesen változik.

Zászlókkal jelölnék, jó-e a vízminőség

De nem is kell, hogy mindig jó legyen a Duna vízminősége: több nyugati országban ugyanis bevett gyakorlat, hogy időszakos strandokat alakítanak ki, mondja Tóth-Kalló Éva, a Maradjanak a Fák a Rómain civil csoport aktivistája.

Ezeken a strandokon az aktuális vízminőségtől teszik függővé, hogy éppen lehet-e fürdeni, és folyamatosan, akár óránként is ellenőrzik az adott fürdőhelyen a vízminőséget.

Dániában például a fürdőzők a badevand.dk honlapoon követhetik nyomon folyamatosan, hogy milyen az általuk kinézett tengeri strand aktuális vízminősége.

Az oldalon piros zászlókkal jelölik, hogyha rossz a víz minősége, és zölddel, hogyha fürdésre alkalmas.

Ezen túl előrejelzések is találhatók a honlapon a jövőben várható vízminőségről. Sőt, akik előre feliratkoznak, SMS-t is kapnak a telefonjukra akkor, hogyha leromlik a víz minősége.

Tóth-Kalló szerint ha megvalósul az új békásmegyeri záportározó, remélhetőleg minden akadály elhárul a római-parti szabadstrand elől, de a zászlós rendszerrel addig is lehetne fürdeni a Dunában.