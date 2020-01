Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e495a91e-7333-4e7f-9bb7-5416f13f82bb","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tizennégy év után hagyta ott a színészi pályát, és lett inkább rádiós, újságíró, majd színházi sajtóreferens, de könyveket is ír. Legutóbbi regényében önéletrajzi elemeket sem nélkülözve meséli el egy vidéki színésznő szerelmi történetét. Portréinterjú Sándor Erzsivel. ","shortLead":"Tizennégy év után hagyta ott a színészi pályát, és lett inkább rádiós, újságíró, majd színházi sajtóreferens, de...","id":"202002_sandor_erzsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e495a91e-7333-4e7f-9bb7-5416f13f82bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a304bb-955f-4bb5-b1d9-a76877745bca","keywords":null,"link":"/360/202002_sandor_erzsi","timestamp":"2020. január. 14. 15:00","title":"Sándor Erzsi: Vannak rendezők, akik azt gondolják, hogy joguk van a lelki terrorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hívták már GalaxyFold 2-nek és Galaxy Boomnak is, de hivatalosan állítólag más nevet kap majd a Samsung hamarosan érkező összehajtható okostelefonja. Most az is kiderült, mekkora akkumulátor kerülhet bele.","shortLead":"Hívták már GalaxyFold 2-nek és Galaxy Boomnak is, de hivatalosan állítólag más nevet kap majd a Samsung hamarosan...","id":"20200115_samsung_galay_flip_z_osszehajthato_okostelefon_akkumulator_fliptelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b07938c-dd29-4bdd-902c-ea16694d5ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_samsung_galay_flip_z_osszehajthato_okostelefon_akkumulator_fliptelefon","timestamp":"2020. január. 15. 16:03","title":"Két fontos információ is kiszivárgott a Samsung következő összehajtható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780ca95f-a7c1-4268-b756-7f978bb6884d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Csíki Sör tulajdonosához köthető cégek, illetve egy Magyarországon élő, a NER-ben is sikeres építőipari vállalkozó taroltak egy romániai fejlesztési pályázaton.","shortLead":"A Csíki Sör tulajdonosához köthető cégek, illetve egy Magyarországon élő, a NER-ben is sikeres építőipari vállalkozó...","id":"20200114_Tobb_milliard_forint_magyar_allami_tamogatast_nyert_a_Csiki_Sor_tulajdonosa_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=780ca95f-a7c1-4268-b756-7f978bb6884d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b1d485-4cfb-40ad-bcbb-a6cbe99cf025","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Tobb_milliard_forint_magyar_allami_tamogatast_nyert_a_Csiki_Sor_tulajdonosa_Romaniaban","timestamp":"2020. január. 14. 15:53","title":"Több milliárd forint magyar állami támogatást nyert a Csíki Sör tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e277e871-03e1-4e91-9863-a87afb7d1369","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg a hallgató szigorlatot írt, a kisfia is behatóan tanulmányozta a feladatlapot.","shortLead":"Amíg a hallgató szigorlatot írt, a kisfia is behatóan tanulmányozta a feladatlapot.","id":"20200115_Het_honapos_kisfiaval_vizsgazott_egy_anyuka_az_ELTEn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e277e871-03e1-4e91-9863-a87afb7d1369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c644d473-2e06-46c2-a04b-c238ce261946","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Het_honapos_kisfiaval_vizsgazott_egy_anyuka_az_ELTEn","timestamp":"2020. január. 15. 16:51","title":"Hét hónapos kisfiával vizsgázott egy anyuka az ELTE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy pornószínész beszélt arról a Vice-nak, mennyi pénzt keresnek valójában, és mik a lehetőségeik az internetes világban. Egyikük szerint egy influenszer sokkal több pénzre tud szert tenni ugyanannyi Instagram-követővel, mint ahány neki van.","shortLead":"Négy pornószínész beszélt arról a Vice-nak, mennyi pénzt keresnek valójában, és mik a lehetőségeik az internetes...","id":"20200115_Egy_pornoszineszno_szerint_ok_a_vilag_legalulfizetettebb_kozszereploi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc9c38c-a16f-4ca7-b02c-ecc24e8c0d1d","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Egy_pornoszineszno_szerint_ok_a_vilag_legalulfizetettebb_kozszereploi","timestamp":"2020. január. 15. 06:15","title":"Egy pornószínésznő szerint ők a világ legalulfizetettebb közszereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A testvérüket, az édesanyát és két szomszédot is sokkos állapotban szállítottak kórházba.","shortLead":"A testvérüket, az édesanyát és két szomszédot is sokkos állapotban szállítottak kórházba.","id":"20200116_Negy_gyermek_meghalt_egy_lakastuzben_Temesvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b63090-2b20-4891-827d-5c5b80359281","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Negy_gyermek_meghalt_egy_lakastuzben_Temesvaron","timestamp":"2020. január. 16. 08:46","title":"Négy gyermek meghalt egy lakástűzben Temesváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9c7a5-552e-40bc-b28d-7255bfb13b68","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai előadó testvérével írta a dalt.","shortLead":"Az amerikai előadó testvérével írta a dalt.","id":"20200114_Billie_Eilish_enekli_az_uj_James_Bondfilm_cimado_dalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f9c7a5-552e-40bc-b28d-7255bfb13b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a2e4e0-3c66-4f4c-b088-562fc1f8a560","keywords":null,"link":"/kultura/20200114_Billie_Eilish_enekli_az_uj_James_Bondfilm_cimado_dalat","timestamp":"2020. január. 14. 21:42","title":"Billie Eilish énekli az új James Bond-film címadó dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, csak akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát jótékonykodásra szánja – erről beszélt a HVG-nek Jellinek Dániel, az Indotek cégcsoport vezetője.","shortLead":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, csak akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát...","id":"20200115_Igy_lehet_mutyi_nelkul_ingatlanmagnas_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5526fa-61e5-41f7-b5ff-7cf01d2e6e51","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Igy_lehet_mutyi_nelkul_ingatlanmagnas_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 15. 15:11","title":"Így lehet mutyi nélkül ingatlanmágnás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]