[{"available":true,"c_guid":"14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kötött vádalkut Boldog István leleplezésére a kengyeli polgármester, most mégsem lehet a falu első embere, időközi választást kell kiírni.","shortLead":"Hiába kötött vádalkut Boldog István leleplezésére a kengyeli polgármester, most mégsem lehet a falu első embere...","id":"20200118_Megsem_lehet_polgarmester_Kengyelen_a_vadalkut_koto_Nagy_Szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9719fac-6352-4e17-a9a3-8bc0363749ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Megsem_lehet_polgarmester_Kengyelen_a_vadalkut_koto_Nagy_Szilard","timestamp":"2020. január. 18. 09:07","title":"Mégsem lehet polgármester Kengyelen a vádalkut kötő Nagy Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészek ma hajnalban mentették meg annak a 34 éves nőnek az életét, aki a IX. kerületben, a Boráros térnél a Dunába esett.","shortLead":"A vízirendészek ma hajnalban mentették meg annak a 34 éves nőnek az életét, aki a IX. kerületben, a Boráros térnél...","id":"20200118_Ki_kellett_menteni_egy_not_a_Dunabol_a_Boraros_ternel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40352550-f5df-4712-ae00-6c998afc0542","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Ki_kellett_menteni_egy_not_a_Dunabol_a_Boraros_ternel","timestamp":"2020. január. 18. 09:52","title":"Ki kellett menteni egy nőt a Dunából a Boráros térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96477697-1b1a-4862-8caf-b56b492a32e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A horvát válogatott papírforma győzelmet aratott a szlovák csapat felett a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfi tornáján a csoportküzdelmek szombati zárófordulójában, ezzel százszázalékos teljesítménnyel nyerte négyesét.","shortLead":"A horvát válogatott papírforma győzelmet aratott a szlovák csapat felett a Duna Arénában zajló vízilabda...","id":"20200118_Konnyed_gyozelemmel_zartak_a_vizilabda_Ebn_a_csoportkort_a_horvatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96477697-1b1a-4862-8caf-b56b492a32e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c517b2a-a632-4e1e-b206-b055ae4a24e0","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Konnyed_gyozelemmel_zartak_a_vizilabda_Ebn_a_csoportkort_a_horvatok","timestamp":"2020. január. 18. 19:12","title":"Könnyed győzelemmel zárták a vízilabda Eb-n a csoportkört a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298bdebe-c474-4a0d-a708-9099a4442f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes országgyűlési képviselőt Pécsen érte baleset. ","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselőt Pécsen érte baleset. ","id":"20200118_Hoppal_Peter_elesett_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=298bdebe-c474-4a0d-a708-9099a4442f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6900b6-f21c-43a3-9a2d-4a4412882ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Hoppal_Peter_elesett_mutet","timestamp":"2020. január. 18. 18:07","title":"Hoppál Péter elesett a jeges járdán, műteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nőgyógyászati és pszichológiai vizsgálatok várnak Renner Erikára.","shortLead":"Nőgyógyászati és pszichológiai vizsgálatok várnak Renner Erikára.","id":"20200117_lugos_orvos_Renner_Erika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20679a-51f4-41b9-884c-996d4c4da305","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_lugos_orvos_Renner_Erika","timestamp":"2020. január. 17. 20:21","title":"Ismét bizonyítania kell állításait a lúgos orvos áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A PigeonBotot a galambok ízületeinek működésére alapozva fejlesztették ki.","shortLead":"A PigeonBotot a galambok ízületeinek működésére alapozva fejlesztették ki.","id":"20200117_pigeonbot_galamb_szarny_repules_kutatas_stanford","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15df2df-3abc-4f5d-893d-87a0f3b830ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_pigeonbot_galamb_szarny_repules_kutatas_stanford","timestamp":"2020. január. 17. 21:15","title":"Tollas szárnnyal repül a különleges robotgalamb – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A teknősök már a dinoszauruszok korában is éltek, de csupán 50 év alatt mi, emberek a kihalás szélére sodortuk őket.","shortLead":"A teknősök már a dinoszauruszok korában is éltek, de csupán 50 év alatt mi, emberek a kihalás szélére sodortuk őket.","id":"20200118_greenpeace_tengeri_teknosok_kihalas_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fcab09-e9f5-47b9-ab49-c8bbd216d01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_greenpeace_tengeri_teknosok_kihalas_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 18. 12:03","title":"Nagy a baj, a kihalás szélére sodródtak a tengeri teknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c86c16-9a37-41e4-840b-539c091dd79e","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az idén 90 éves Clint Eastwood már jó ideje újságcikkekből, hírekből merít ihletet épp aktuális filmjéhez. A Richard Jewell balladája szomorú, hatásosan eljátszott, a Leonardo DiCaprio–Jonah Hill-duótól megörökölt igaz történet arról, hogy maguk az amerikaiak is megválogatják, kinek hiszik el az amerikai álmot. Kritika. ","shortLead":"Az idén 90 éves Clint Eastwood már jó ideje újságcikkekből, hírekből merít ihletet épp aktuális filmjéhez. A Richard...","id":"20200117_clint_eastwood_richard_jewell_balladaja_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c86c16-9a37-41e4-840b-539c091dd79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52955c69-312f-4e50-883c-b59b5387247b","keywords":null,"link":"/kultura/20200117_clint_eastwood_richard_jewell_balladaja_kritika","timestamp":"2020. január. 17. 20:00","title":"Dagi, bajszos, szerencsétlen: biztosan nem lehet igazi hős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]