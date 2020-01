Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1d2606-1131-442b-b63e-461bc5f9b384","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"Lenin-szobrokat is kellett gyártania ahhoz a szocializmusban hogy mellette szabadon is dolgozhasson. A rendszerváltás után több alkotását is elmozdították, de így is mintegy 200 szobra áll az ország közterein a múlt héten eltemetett Varga Imrének, akit egyesek a XX. század egyik legnagyobb szobrászának tartottak.","shortLead":"Lenin-szobrokat is kellett gyártania ahhoz a szocializmusban hogy mellette szabadon is dolgozhasson. A rendszerváltás...","id":"202003__varga_imre__uj_plasztikai_nyelv__aczelkapcsolat__szerelmetes_modellek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d2606-1131-442b-b63e-461bc5f9b384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c08db2e-95ed-434f-a915-d66d5c4000ab","keywords":null,"link":"/360/202003__varga_imre__uj_plasztikai_nyelv__aczelkapcsolat__szerelmetes_modellek","timestamp":"2020. január. 18. 16:00","title":"Kun Bélát és Szent Istvánt is szoborba öntötte. Erre már Kádár János is kíváncsi lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) a Hold felszínén található porból állítaná elő az űrhajósok és a rakéták számára az oxigént.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) a Hold felszínén található porból állítaná elő az űrhajósok és a rakéták számára...","id":"20200120_europai_urugynokseg_esa_holdbazis_oxigen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04825ba2-78ed-41ee-8552-e8c76217a5ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_europai_urugynokseg_esa_holdbazis_oxigen","timestamp":"2020. január. 20. 10:33","title":"Kitalálták a tudósok, hogyan gyárthatunk oxigént a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc08fe1-d48f-4709-a4ab-d8fdd5d81a62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzbírságot, felfüggesztett fogházbüntetést és a munkájuktól való eltiltást kér az ügyészség a Pillangó utcai balesetet okozó metróvezető és forgalomirányító ügyében.","shortLead":"Pénzbírságot, felfüggesztett fogházbüntetést és a munkájuktól való eltiltást kér az ügyészség a Pillangó utcai...","id":"20200120_Most_emeltek_vadat_a_2016os_metrobaleset_okozoi_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc08fe1-d48f-4709-a4ab-d8fdd5d81a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d536a99f-2fe8-4a73-ab9e-56c45eca34a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Most_emeltek_vadat_a_2016os_metrobaleset_okozoi_ellen","timestamp":"2020. január. 20. 09:59","title":"Most emeltek vádat a 2016-os metróbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1befe0-17c1-4ab4-bcd4-4a575b1a197c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tömeges madárpusztulást okoztak a klímaváltozás miatti hőhullámok a Csendes-óceánban. Több tízezer madarat sodort ki a víz 2015 közepe és 2016 eleje között az Egyesült Államok nyugati partjaira és Alaszka partvidékeire.","shortLead":"Tömeges madárpusztulást okoztak a klímaváltozás miatti hőhullámok a Csendes-óceánban. Több tízezer madarat sodort ki...","id":"20200119_klimavaltozas_hohullamok_madarpusztulas_lummak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf1befe0-17c1-4ab4-bcd4-4a575b1a197c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e83ecf-7ee4-479b-9666-147cea8c4c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_klimavaltozas_hohullamok_madarpusztulas_lummak","timestamp":"2020. január. 19. 17:33","title":"Tízezrével hullanak el a madarak a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94fc969-2478-442f-aec4-ac248b30195f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA-hoz került német márka megkezdte a plugin hibrid hajtásláncú Grandland X hazai forgalmazását. ","shortLead":"A francia PSA-hoz került német márka megkezdte a plugin hibrid hajtásláncú Grandland X hazai forgalmazását. ","id":"20200120_hazankban_a_legujabb_zold_rendszamos_opel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e94fc969-2478-442f-aec4-ac248b30195f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad552c3-c3e4-42f9-9ebf-da50998dd871","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_hazankban_a_legujabb_zold_rendszamos_opel","timestamp":"2020. január. 20. 07:59","title":"Hazánkban a legújabb zöld rendszámos Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sovány vagy 1 százalékos zsírtartalmú tejet fogyasztó felnőttek szervezetének biológiai életkora lassabban nő, mint a 2 százalékos, illetve teljes tejet fogyasztó társaiké – derült ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A sovány vagy 1 százalékos zsírtartalmú tejet fogyasztó felnőttek szervezetének biológiai életkora lassabban nő, mint...","id":"20200119_zsirszegeny_tej_fogyasztasa_oregedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14537c55-ce28-4f1a-b88d-c4b7dd2ed96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_zsirszegeny_tej_fogyasztasa_oregedes","timestamp":"2020. január. 19. 10:03","title":"A tudósok kiszámolták, mennyivel lassabban öregszik, aki 1%-os tejet iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f17a91-e173-46a2-b818-212f958749ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelöltek diadalmaskodtak a vasárnap tartott időközi önkormányzati választásokon. A voksolást azért kellett megrendezni, mert október 13-án szavazategyenlőség alakult ki az élen végzettek között. Budafok-Nagytétényben viszont a Fidesz-KDNP jelöltje került a képviselő testületbe.","shortLead":"A független jelöltek diadalmaskodtak a vasárnap tartott időközi önkormányzati választásokon. A voksolást azért kellett...","id":"20200119_Idokozi_onkormanyzati_valasztasok__a_fuggetlenek_es_a_civilek_jo_napja_Fideszdiadal_BudafokNagytetenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92f17a91-e173-46a2-b818-212f958749ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762714bf-dfb7-4862-8780-f7c8f8c27c15","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Idokozi_onkormanyzati_valasztasok__a_fuggetlenek_es_a_civilek_jo_napja_Fideszdiadal_BudafokNagytetenyben","timestamp":"2020. január. 19. 21:28","title":"Időközi önkormányzati választások – a függetlenek és a civilek jó napja, Fidesz-diadal Budafok-Nagytétényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több mint tizenhat órája tapossa a kilométereket újpesti futópadján. Lassan elérhető közelségbe kerül a huszonnégy órás Guinness-rekord.","shortLead":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több...","id":"20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63caf9bc-b1da-4299-950e-468322c2e20e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","timestamp":"2020. január. 20. 11:29","title":"Élőben követheti egy magyar ultrafutó rekorddöntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]